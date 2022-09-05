Глава российского государства Владимир Путин прибыл во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум, сообщают информационные агентства.

Путин проведет в городе два рабочих дня. 6 сентября он будет работать в самом Владивостоке, где стартуют стратегические командно-штабные учения вооруженных сил «Восток – 2022», президент посетит их активную фазу, передает ТАСС.

Во вторник на полях ВЭФ пройдет заседание президиума Госсовета по туризму. Кроме того, Путин посмотрит презентацию о территориях опережающего развития и результатах развития Дальнего Востока в целом, встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, пообщается с модераторами ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

7 сентября пройдет ряд международных встреч: с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Путин выступит с речью на пленарном заседании ВЭФ, которое будет «очень интересным, особенно с учетом нынешней обстановки в мире», планируются «вопросы и ответы, и дискуссия», уточнил Песков. Среди тем выступления Путина будут процессы, происходящие во всем мире, а также развитие российского Дальнего Востока.