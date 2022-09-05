Путин принял Камчатку за сон после многочасового сна в самолете

Путин призвал очистить Арктику от накопленного мусора

Будущее России в значительной степени связано с Арктикой, но нужно очистить ее от того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за прошлые десятилетия, заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край».

«В свое время [Михаил] Ломоносов говорил, что будущее России за Сибирью, сейчас без всякого преувеличения можно сказать, что будущее России в значительной степени, во всяком случае, связано с Арктикой. И первое, что нужно сделать, – это очистить ее от того, что там было накоплено в процессе жизнедеятельности человека за многие предыдущие десятилетия», – цитирует ТАСС Путина.

Президент указал, что Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

«Там инфраструктура МЧС у нас будет развиваться. Будет происходить освоение Северного морского пути, там у нас уже развернулись некоторые крупные экономические проекты, в том числе в сфере энергетики», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

«Арктика – очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к ее защите, поэтому вот все это вместе – уборка старого (мусора) и создание благоприятных условий, надежно обеспечивающих и интересы жизнедеятельности человека, экономические, оборонные интересы и интересы защиты природы, все это вместе – сложнейшая задача», – отметил Путин.

Он также заявил, что будущее России «в значительной степени связано с Арктикой», и первое, что нужно сделать, – это очистить ее от «того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за прошлые десятилетия».

Президент пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в ближайшее время.

Путин напомнил, что идея начать уборку Арктики была его с подачи главы Минобороны Сергея Шойгу.

«И то, что сейчас тысячи тон оттуда вывозятся, это, конечно, меня очень радует», – добавил президент.

Москва неоднократно заявляла, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике.

Ранее Путин выразил уверенность в возрождении международного сотрудничества в сфере экологии.

До этого Владимир Путин заявил о перевыполнении плана по утилизации отходов в два раза в России.

Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.