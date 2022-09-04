35-я бригада ВСУ: Нас просто истребляют

Бойцы 35-й бригады морской пехоты ВСУ после разгрома «контранаступления» на Николаево-Криворожском направлении пожаловались на свое бедственное положение и отсутствие помощи.

«Это никакая не война, нас просто истребляют... Сколько еще наши матери и жены прольют слез? Сколько детей останутся без отцов? Сколько еще будет братских могил? Братья, кто не пережил эту ночь, вы навсегда в наших сердцах... Где мобилизованные? Всех на фронт! Всех на защиту Украины! У нас батальоны остались только на бумаге, а они гуляют себе!», – сообщают разгромленные морпехи в своем Telegram-канале.

«Хлопцев перекинули из Одесской области на передовую, пообещав быстрое взятие Херсона. Но что-то явно пошло не так», – говорится в этой связи в сообщении отраслевого Telegram-канала Рыбарь.

«Морская пехота ВСУ передает сердечный привет Алексею Арестовичу и Владимиру Зеленскому. В свою очередь, хочу отметить, что точная работа нашей артиллерии, которую бойцы ВСУ описали словами «это не война, нас истребляют») обеспечена присутствием на фронте в достаточном количестве коптеров», – добавил в свою очередь зампред Мосгордумы, тележурналист и военный корреспондент Андрей Медведев.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.

Напомним, 30 августа Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД