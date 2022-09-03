В США заявили о превращении страны в «банановую республику» с «обезьянами» во власти

США превращаются в «банановую республику», пишет American Thinker. По мнению автора статьи, главными признаками того, что страна становится «беззаконным обществом, в котором правят обезьяны», являются языковые манипуляции и культ левых взглядов, избирательная законность и политические гонения.

Автор статьи пишет, что банановой республикой, по определению сатирика Сола Лакман, является «беззаконное общество, в котором правят обезьяны». По мнению автора, к сегодняшней Америке это определение подходит на все сто, передает ИноТВ.

В статье приводятся результаты соцопросов, согласно которым почти 80% американцев считают, что живут при двухуровневом правосудии: для одних одни законы, для других – другие. Кроме того, недавний опрос Института Гэллапа зафиксировал рекордно низкий уровень доверия ко всем трем ветвям федерального правительства – Верховному суду (25%), президенту (23%) и Конгрессу. Причем из 16 упомянутых в опросе институтов Конгресс США оказался ниже всех, набрав мизерные 7%.

«Вот уж правда: американцы не только считают, что в стране царит беззаконие, но и что правит ими стая обезьян! То есть для них не секрет, что мы живем в банановой республике», – пишет автор материала, отмечая, что убедиться в этом помогут три безошибочных признака.

Как пишет автор статьи, талант переиначивать смысл слов является мощнейшим политическим оружием. Девочек в школах называют «обладателями вульвы», рецессию преподносят так, что американцы становятся богаче, аборты теперь – «репродуктивное здоровье», а христиан регулярно клеймят «фанатиками» и «экстремистами».

«Языковая манипуляция не допускает рационального обсуждения и ставит крест на разумных спорах. Пропаганда искажает реальность настолько, что истина устанавливается лишь с благословения государства. И когда правительство уничтожает объективный смысл, оно делается богом Нового века», – считает автор материала.

В США одни равнее других, и это уже ни для кого не секрет. Перед президентскими выборами 2016 года директор ФБР Джеймс Коми во всеуслышание объявил об уголовной ответственности Хиллари Клинтон за хранение секретных электронных писем на частном незащищенном сервере, после чего признал, что «ни один здравомыслящий прокурор» возбуждать против нее дело не возьмется. Налоговое управление Обамы уличили в преследовании консерваторов за политические убеждения, однако президент заверил нацию, что очевидный скандал лишен «даже малейшего намека на коррупцию». Однако американцы уже шесть лет видят, как президента Трампа и его соратников травят министерство юстиции и ФБР. В итоге демократы отделываются легким порицанием, а республиканцам и сторонникам Трампа неизменно достается «клоунада с правосудием советского калибра, театр с импичментом и гнилое судилище».

«Послушание» + «финансовая зависимость» = «порабощение государством» – данная формула, пишет автор статьи, взята за основу американскими властями. Диктатура правительства и произвол властей не только навлекли на страну безудержную инфляцию, но и стали новой нормой. Но «потому что я так сказал» – плохой подход для нации, которая претендует на звание свободной, подчеркивается в публикации.

«И когда все рассыплется, а этим всегда и заканчивается, держиморды из округа Колумбия будут смотреть, как рушится общество, не чувствуя ни малейших угрызений совести. Так что запомните: когда сатрапы спровадят вас в банановую республику, делайте банановый дайкири. Не упускайте ни единой возможности пройтись по тому, насколько продажна и нелегитимна засевшая в Вашингтоне мстительная обезьянья элита», – заключает автор American Thinker.

Напомним, в августе сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.

Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными. Он заявил при этом, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики.

После обысков у Трампа губернатор Флориды Рон Десантис также назвал США «банановой республикой».