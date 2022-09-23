Дончане рассказали об ожиданиях от референдума

Жители Донецка, которые в пятницу приняли участие в референдуме по вопросу присоединения к России, рассказали, чего ждут от итогов голосования.

Пенсионерка Надежда одной из первых пришла на участок, который разместился прямо во дворе ее дома. Она участвовала во всенародном плебисците в 2014 году и еще тогда надеялась, что Донбасс будет в составе России.

«Наконец-то этот день настал, не верится. Я сама русская, у меня все родственники в России живут, поэтому мой выбор понятен всем, думаю. Я ждала этого с 2014 года», – приводит ее слова «Донецкое агентство новостей».

На ваш взгляд Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России? Одобряю

Не одобряю

Затрудняюсь ответить



Накануне голосования Калининский район, в котором живет Надежда, подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Но и это не стало препятствием для участия в референдуме.

«Страшно, конечно, идти после всех этих обстрелов, но проголосовать надо – ради мирного будущего нашего края», – добавила пенсионерка.

О приезде сотрудников комиссии референдума жители узнают из сообщений по громкоговорителю. Некоторые уже оценили преимущества такого голосования. Главный плюс – безопасность.

«Мы уже устали от этого страха, обстрелов. Страшнее всего, что дети гибнут. Поэтому нам нужна помощь и защита в лице России. И она нас спасет», – поделилась переживаниями дончанка Галина.

Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.