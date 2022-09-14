В ЛНР опровергли сообщения украинских СМИ о «сдаче» Кременной

Сообщения о том, что город Кременная оставили военные ЛНР, не соответствуют действительности, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

«Украинское преступное правительство продолжает вести террор мирного населения Луганской народной республики, теперь не только своими агрессивными террористическими действиями по уничтожению инфраструктуры республики, но также и организовывая информационный террор, пытаясь запугать мирное население, формируя большое количество фейковых заявлений о якобы оставлении города Кременная подразделениями Народной милиции, о переходе данного города под контроль вооруженных формирований Украины», – цитирует заявление Филипоненко ТАСС.

Он добавил, что эти сообщения не имеют отношения к действительности. Все сообщения о успехах ВСУ являются откровенной ложью, заключил представитель ведомства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сообщения об отступлении союзных войск на Украине не соответствуют действительности и являются провокациями, инициированными Западом.