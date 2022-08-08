МИД поддержал незамедлительное восстановление режима перемирия вокруг Газы

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в разговоре по телефону с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией подтвердил позицию Москвы в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы.

«С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия. Вместе с тем было подчеркнуто, что надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации призвано стать создание независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем», – передает ТАСС сообщение МИД.

Ранее лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). После этого стало известно, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня.

Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.

Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.