СКЦ разрешил выход четырех судов с продовольствием из портов Украины

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6 августа, суббота | Последнее обновление — 23:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма
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США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СКЦ разрешил выход четырех судов с продовольствием из портов Украины
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Совместный координационный центр в рамках «продуктовой сделки» разрешил выход в воскресенье четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы, сообщает пресс-служба ООН.
«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал проход пяти новых судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы. Четыре судна выйдут из Черноморска и Одессы, будут перевозить 161 084 тонны продовольствия, и одно судно направляется на Украину», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило, что четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из украинских портов в воскресенье.
Украинские военные ударом по СИЗО в Еленовке убили около 20 боевиков «Азова»
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В результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), сообщили в следственных органах ДНР.
Сообщается, что среди убитых «были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд». Как пояснили в следственных органах, «уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам». При этом «их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых», передает ТАСС.
Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Российский флаг подняли над городом Днепрорудное в Запорожье
Российский триколор установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.
«Теперь наш российский флаг развивается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой», – передает РИА «Новости» с места событий.
Ранее ВС России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области около 500 украинских националистов, сообщили в минобороны России.
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Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Заместитель главы администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Он (Гура) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Леонтьева.
По словам Леонтьева, его заместителю, которому еще не исполнилось и 40 лет, приходилось заниматься наиболее актуальными вопросами города и района, восстановлением после ракетных ударов. Он выразил искренние соболезнования родным своего заместителя.
Ранее в СК заявили, что будут расследовать обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура.
В администрации Новой Каховки ранее сообщали, что было совершено покушение на замглавы администрации района по ЖКХ Виталия Гура, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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В МИД России ответили на требования украинского дипломата вернуть имущество СССР
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Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой. Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко потребовал «возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР» Украине.
«Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.
Она пояснила, что статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным Судом ООН. Захарова также отметила, что в качестве правопродолжателя Российская Федерация взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР. Опираясь на этот статус Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР.
«Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – подчеркнула Захарова.
Ранее в Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР.
Напомним, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза.
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Глава Курской области заявил о попытке диверсии на аэродроме
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в субботу утром была остановлена попытка диверсии на курском аэродроме, где расположены военные.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте сейчас работают специалисты», – рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Курский аэродром используется как гражданской, так и военной авиацией. В насоящее время аэропрт Курска временно закрыт в связи с режимом временного ограничения полетов в аэропрты юга и центральной части России.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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В Киеве рассказали, с чего начнут приватизацию в стране
На Украине очередную волну приватизации начнут с предприятий, перерабатывающих зерно, заявила исполняющая обязанности главы фонда госимущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова.
«Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, например, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами зерна, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку», – заявила Батова в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».
Отмечается, что большая часть этих предприятий сейчас не работают.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону.
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Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Он будет вынужден либо покинуть Украину <…>, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», – приводит РИА «Новости» слова военного.
Риттер считает, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан. Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи.
«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», – отметил разведчик и предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.
Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании «героического» образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад начал уставать от солидарности с Украиной.
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Глава украинского бюро решила уйти из Amnesty International
Оксана Покальчук, которая возглавляет украинское бюро базирующейся в Великобритании Amnesty International, сообщила, что уходит из организации.
Покальчук в соцсетях заявила, что ей «больно это признавать», но она и «руководство Amnesty International разошлись во взглядах на ценности». Покальчук «приняла решение покинуть организацию», передает ТАСС.
Напомним, эксперты Amnesty International пришли к выводу, что украинские военные нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
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Путин встретился с Кадыровым
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Президент Владимир Путин в пятницу после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни, сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.
Ранее Кадыров сообщал о том, что во время переговоров Путина и Эрдогана познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. Он тогда сообщал, что собеседники «пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах». Кадыров отмечал, что в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев, и добавил, что сам получил приглашение посетить Турцию и принял его.
По итогам переговоров лидеров России и Турции было принято совместное заявление двух президентов. Путин и Эрдоган договорились увеличивать объем торговли между странами, наращивать взаимодействие в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Кроме того, в заявлении говорится о необходимости обеспечить выполнение стамбульских соглашений, в том числе в части беспрепятственного экспорта российского зерна, и подчеркивается важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. А в начале переговоров Эрдоган заявлял, что Турция и России «откроют новую страницу в двусторонних отношениях».
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Россия не увидела сигналов о готовности Украины к переговорам
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Украинские власти не подавали сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский, комментируя возможность мирных переговоров, сообщил, что «Украина не подает нам каких-либо сигналов о наличии у нее ответственной позиции». По его словам, у Киева «есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров». В результате стороны «все еще далеки» от переговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dive.
Как отметил первый зампостпреда России при ООН, Украина заявляет, что «готова вести переговоры, когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым». Он подчеркнул, что это «само по себе смешно». В результате у России «пока нет каких-либо реальных партнеров» по переговорам на Украине, поэтому «специальная военная операция продолжается».
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
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Минобороны России уничтожило более 400 националистов в Херсонской области
В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ, где было уничтожено более 400 националистов.
В результате ударов по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов, а 150 получили ранения, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
В населенном пункте Выводово Днепропетровской области ударом ВКС удалось уничтожить более 80-ти иностранных наемников и 11 единиц специальной техники.
Солдаты подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты оставили позиции.
За сутки было уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Трудовое и Соледар в ДНР. Также в районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ.
Российские средства ПВО сбили восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области.
Перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Каховской ГЭС, Антоновского Моста и над рядом населенных пунктов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4739 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
Бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем. Заявление прозвучало в пятницу на митинге в Уокешо (штат Висконсин).
Трамп выразил надежду на то, что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года республиканцы возьмут большинство мандатов и «покончат с сумасшедшей Нэнси Пелоси». «Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?» – изумился республиканец, выразив мнение, что поездка спикера «послужила оправданием» для действий Китая, передает ТАСС.
«Китай с Тайванем – следующие», – отметил он. «Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) туда поехала», – констатировал Трамп.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Кроме того, Трамп считает, что при администрации нынешнего лидера Джо Байдена ситуация на Украине будет только усугубляться. Бывший американский лидер возложил на нынешнего президента США ответственность за рекордную инфляцию, падение фондовых рынков, рост цен на энергетику и потерю США энергетической независимости. «Мы – страна, которая сдалась в Афганистане, оставив позади мертвых солдат, американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на 85 млрд долларов», – констатировал Трамп.
По его мнению, Соединенные Штаты позволили России «опустошить страну Украину», далее ситуация «будет становиться только хуже». «Этого бы вообще не произошло, будь я вашим главнокомандующим. И этого не происходило», – отметил Трамп.
Ранее экс-президент, комментируя действия администрации Байдена в ситуации вокруг Украины, озвучивал мнение о том, что конфликт следует завершить заключением сделки, а не отправкой помощи Киеву на миллионы долларов. Кроме того, Трамп утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.
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В Испании украинцев задержали за вымогательство у соотечественников
Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, которая состояла из выходцев с Украины и занималась вымогательством у своих соотечественников, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
По их информации, были задержаны четыре человека, которые «использовали несоразмерное насилие для совершения грабежей», а также «вымогательства и незаконных задержаний». Расследование началось в мае текущего года, когда стражи порядка узнали об ограблении в жилище трех гражданок Украины, недавно прибывших в Испанию, передает ТАСС.
Полицейским также удалось установить, что члены преступной группировки занимались вымогательством у своих соотечественников. Сейчас все подозреваемые заключены под стражу в ожидании суда.
Отметим, что в западных странах, принимающих украинских беженцев, растет недовольство на фоне скандалов с участием граждан этой страны. Так, сдавать жилье украинским беженцам больше не хотят граждане Британии и Нидерландов.
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Китай указал на «черную руку» США в кризисах на Украине и Тайване
У украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США», заявил посол Китая во Франции Лу Шае.
Лу Шае заявил, что «США хотят подлить масла в огонь в Тайваньском проливе, чтобы создать еще один кризис, помимо украинского». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России. Лу Шае отметил, что влияние США, в частности, «постепенно уменьшается» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, американцы стремятся «нарушить обстановку», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI.
В свою очередь, посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань «серьезно подорвал» стабильность в Азии и отношения между двумя странами, и Вашингтон должен понести «полную ответственность» за такое развитие событий.
По мнению китайской стороны, «причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны». В посольстве напомнили, что свыше 160 стран и международных организаций подвергли критике визит Пелоси на Тайвань и подтвердили приверженность принципу «одного Китая». Посольство отвергло «обвинения в том, что Китай нагнетает напряженность». Указывается, что «именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе».
Напомним, события вокруг Тайваня стали очередным примером того, как Соединенные Штаты готовы разжигать конфликты в любом конце планеты. Подобные действия стали одним из важнейших инструментов для сохранения за США статуса единственной сверхдержавы, который оказался под угрозой.
Вашингтон пытается отвлечь внимание России от Украины, сплотить американский истеблишмент, а также показать всем – России, Китаю, «глобальному Югу», своим союзникам и клиентам – американскую мощь и возможности разжигать и тушить конфликты.
Власти Херсонской области прокомментировали ракетные удары Киева
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал подлостью попытки украинских войск наносить удары по городам и селам региона.
«Идут постоянные и подлые попытки. Бессмысленные выстрелы по населенным пунктам Херсонской области на сегодня отражает система ПВО России. Министерство обороны Российской Федерации стоит на защите жителей освобожденной Херсонской области», – передает РИА «Новости» его слова.
Одна из ракетных атак было совершена минувшей ночью.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны в ночь на четверг отразила очередную попытку украинских военных нанести удар по Антоновскому мосту через Днепр, который связывает город Херсон с областью.
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