СМИ: Муж Нэнси Пелоси не признал вину в деле о пьяном вождении

Адвокат Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявила о его невиновности в деле о вождении в нетрезвом виде, сообщает издание Hill.

Заседание по делу Пелоси прошло в среду в суде округа Напа в Калифорнии, обвиняемого на нем представила адвокат Аманда Бевис. Она заявила, что ее подзащитный не признает себя виновным ни по одному из двух пунктов обвинения, передает РИА «Новости».

Дело против 82-летнего Пола Пелоси было возбуждено после произошедшей в мае прошлого года аварии, в которой его новый Porshe столкнулся с Jeep. Полицейские зафиксировали превышение допустимого уровня алкоголя в крови Пелоси, он несвязно говорил, у него были красные глаза и другие признаки опьянения.

Спустя сутки второй водитель заявил, что в результате столкновения он повредил руку. Пелоси предъявили обвинения в ДТП, повлекшем травмы, и за вождение в нетрезвом виде. Он выплатил залог в размере 5 тыс. долларов и пока остается на свободе. Ему грозит до пяти дней тюрьмы, за которыми последует 5 лет испытательного срока и обязательное прохождение курса о вреде нетрезвого вождения и оснащении автомобиля специальным устройством, которое не позволяет завести его без прохождения дыхательного теста.

Заседание суда прошло на фоне вызвавшего большой мировой резонанс азиатского турне спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, на которой Пол Пелоси женат с 1963 года. Сейчас спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси находится с визитом в Южной Корее.