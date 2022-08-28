«Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» поздравили горняков Донбасса с Днем шахтера

Восстановление Донбасса сравнили со всесоюзными стройками СССР

Российских специалистов по ЖКХ в Донбассе встречают овациями, так как они там помогают решать столь застарелые проблемы, которые жителям российских городов уже просто не понять, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вместе с другими главами регионов в четверг он рассказал о шефской помощи в восстановлении Донбасса и других освобожденных территорий.

«Самарская область – первый российский регион, который заключил официальное соглашение о сотрудничестве с территорией Донбасса – городом Снежное в ДНР. Как только мы заключили с руководством Снежного договор о помощи, сразу же направили туда врачей, различную технику, строительно-монтажные и ремонтные бригады», – рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на прошедшем в четверг круглом столе на тему: «Регионы России – Донбассу: первые результаты системы шефской помощи». Встреча была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Как рассказал Азаров, жители Снежного, «без преувеличения, встретили аплодисментами» новость о доставке в город каналопромывочных машин – оборудования для прочистки городских коммуникаций. «В наших городах просто не поняли бы, о чем идет речь, а в Донбассе настолько застарелые проблемы водоснабжения и водоотведения, что наши работы по приведению городского хозяйства в порядок люди встречают овациями», – поделился региональный руководитель.

Комплексный план по восстановлению Снежного был разработан после общения с жителями города, рассказал Азаров. Самарские специалисты составили список из 76 объектов, которые нужно будет восстановить: школы, поликлиники, инженерные сооружения и т. д. «В наших планах подготовить к отопительному сезону 13 котельных и 33 объекта водоснабжения и водоотведения, – сообщил Азаров. – Также нас попросили привести в порядок девять многоквартирных домов, три объекта первичной медицинской помощи, два объекта культуры и Музей боевой славы. Мы восстанавливаем там дороги. Помимо этого, мы направили в Снежное более 700 тонн гуманитарной помощи, которую собрали наши жители, общественные организации и предприятия».

«Помощь российских регионов Донбассу стала душевным порывом людей, которые хотят помочь, чем могут – от сердца к сердцу», – добавил Азаров.

В донецком городе Торез, которому помогает Чувашия, в ближайшее время будет запущено производство модульных электроподстанций, которые остро необходимы городу для восстановления энергообеспечения, рассказал глава республики Олег Николаев. По его словам, первые подстанции планируется поставить под нагрузку уже осенью. «Также наши специалисты прорабатывают возможность запуска производства в Донбассе дверей и окон. Стройкомплекс нашей республики сейчас запускает строительные проекты в Мариуполе. Помимо этого, Чувашский госуниверситет подписал соглашение с Донецким национальным техническим университетом о долгосрочном взаимодействии по подготовке кадров», – отметил он. «Такая работа была встречена очень позитивно. Включились как правительство ДНР, так и менеджмент предприятий, сотрудники», – добавил глава Чувашии.

Также участвовавший в круглом столе врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для победы» его регион создал свой проект «Тамбовский колхозник». Так назывались танковая колонна и воздушная эскадрилья, созданные в годы Великой Отечественной войны за счет пожертвований тамбовских крестьян. «В рамках этого проекта очень большая помощь от нашего региона идет Новоайдаровскому району ЛНР, а также другим территориям Донбасса. Помимо этого, сейчас на базе Державинского университета мы закончили переподготовку 21 луганского школьного учителя под российские стандарты по русскому языку, географии, истории и обществознанию. Эта программа будет и далее работать по другим предметам и в других районах», – сказал врио губернатора.

Помимо этого, указал Егоров, регион отправил в район несколько модульных котельных, а сейчас формирует бригаду из российских специалистов ЖКХ, которые будут работать в Донбассе всю зиму. «Также мы помогали району удобрениями и полностью восстановили ветеринарную службу. В планах – помогать школьными автобусами. В общем, все, что делаем у себя в регионе – делаем и в подшефном Новоайдаровском районе», – заключил он.

Система шефской помощи России Донбассу и другим освобожденным территориям – это наследница всесоюзных строек, когда все силы СССР сообща помогали определенным отдельным территориям, отметил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин. «Тут еще очень важна стилистика нашей помощи – российские губернаторы, приезжающие в Донбасс, проводят не протокольные совещания и подписывают договоры в красивых кожаных папках, а едут, что называется, «работать на земле», – напомнил аналитик.

Сопереживание – российский культурный код, это цивилизационная основа народа нашей страны, это еще раз показывает активная помощь Донбассу, указал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Система шефства зарекомендовала себя, как эффективная и успешная. Она будет развиваться и дальше, в нее вовлекается все больше регионов и разнообразных общественных и политических сил», – отметила модератор дискуссии, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.