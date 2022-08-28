«Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» поздравили горняков Донбасса с Днем шахтера

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28 августа, воскресенье | Последнее обновление — 11:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Москве зафиксировано увеличение смога от лесных пожаров
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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«Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» поздравили горняков Донбасса с Днем шахтера
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Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» поздравили с профессиональным праздником горняков Донбасса. Добровольцы спустились в шахту «Иловайская» и вручили шахтерам подарки, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
«От лица «Молодой Гвардии Единой России» поздравляю всех горняков России и Донбасса с их профессиональным праздником – Днем Шахтера! Сегодня мы приехали на Донбасс на шахту Иловайская, где ежедневно трудятся сотни шахтеров, работы не прекращаются ни на минуту даже в такое непростое время. Привезли все необходимое к праздничному столу. Для нас большая честь быть рядом с шахтерами в этот день»,– приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Демидов отметил, что горняки это особые люди, мужественные, порядочные, настоящие патриоты, преданы своей стране и ее традициям. «Шахтеры для нас, для будущего поколения являются примером для подражания и авторитетом» – подчеркнул он.
Демидов пожелал горнякам крепкого здоровья и благополучия.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Донецкой Народной республики с Днем шахтера. Он заявил, что ДНР полностью обеспечена углем и может его экспортировать.
«Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных
В результате применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы «Вагнер» применили ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению войск противника, передает корреспондент РИА «Новости».
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
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Германия отказалась поставлять Украине оружие для ударов по России
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Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание T-Online.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.
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Украинские войска выпустили 10 ракет HIMARS по Стаханову
Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
СЦКК сообщил, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел» в 04.30 мск «с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, передает ТАСС.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников просил у США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. Пока поставки США на Украину ограничиваются управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 км – более дешевыми и имеющимися в большем количестве. США считают, что украинским военным достаточно ракет средней дальности для РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS намного большей дальности им не требуются.
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Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине
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Британская газета Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине, самым вероятным из них является недостаточность у Киева средств для эффективного контрнаступления.
Согласно одному из вариантов развития, конфликт на Украине, вероятно, продлится как минимум год, при этом «по существу зайдет в тупик», а его интенсивность будет снижаться. При втором сценарии у Украины закончатся средства для эффективного контрнаступления, а партизанские рейды будут самым «оптимистичным способом» противостоять России, передает РИА «Новости».
Третий возможный сценарий, по мнению издания, предполагает, что Россия, несмотря на желание продвигаться вперед, вероятно, переключит внимание на удержание уже взятых под свой контроль территорий, особенно с приближением холодов.
Согласно четвертому сценарию развития конфликта, приход зимы ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможность для той стороны, которая сможет лучше к нему подготовиться. Так, издание со ссылкой на представителя гуманитарной организации сообщает, что зимой ожидается новая волна миграции, и, вероятно, «до 2 млн человек перейдут границу в Польшу». При этом весной, по мнению газеты, может ожидаться новый виток военного противостояния после затишья.
Пятый представленный изданием сценарий предполагает, что Запад должен решить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или «просто удержалась». Из материала следует, что без западной помощи Украина бы потерпела поражение, однако отмечается, что до сих пор Запад не предоставил Киеву достаточно вооружения, которое позволило бы ему «отбросить» силы России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Помощник главы МВД ЛНР заявил о покушении на него
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Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в конце мая на него было совершено покушение.
«В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Киселева, покушение произошло в центре Луганска, однако детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует «террористические методы ведения войны» и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.
«Идут покушения на людей, которые были руководителями «русской весны», людей, которые имеют политические виды и взгляды. Это очень опасные люди для террористической Украины, и они (украинские власти) будут использовать все методы для того, чтобы нас устранить. Но мы выстоим и победим, победа будет за нами», – сказал Киселев.
Он считает, что покушение было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте «Путь Визенталя», который рассказывает о преступлениях украинских силовиков.
«Покушение, которое было, – за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – прим. ВЗГЛЯД) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», – рассказал Киселев.
Накануне в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
Восстановление Донбасса сравнили со всесоюзными стройками СССР
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Российских специалистов по ЖКХ в Донбассе встречают овациями, так как они там помогают решать столь застарелые проблемы, которые жителям российских городов уже просто не понять, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вместе с другими главами регионов в четверг он рассказал о шефской помощи в восстановлении Донбасса и других освобожденных территорий.
«Самарская область – первый российский регион, который заключил официальное соглашение о сотрудничестве с территорией Донбасса – городом Снежное в ДНР. Как только мы заключили с руководством Снежного договор о помощи, сразу же направили туда врачей, различную технику, строительно-монтажные и ремонтные бригады», – рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на прошедшем в четверг круглом столе на тему: «Регионы России – Донбассу: первые результаты системы шефской помощи». Встреча была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Как рассказал Азаров, жители Снежного, «без преувеличения, встретили аплодисментами» новость о доставке в город каналопромывочных машин – оборудования для прочистки городских коммуникаций. «В наших городах просто не поняли бы, о чем идет речь, а в Донбассе настолько застарелые проблемы водоснабжения и водоотведения, что наши работы по приведению городского хозяйства в порядок люди встречают овациями», – поделился региональный руководитель.
Комплексный план по восстановлению Снежного был разработан после общения с жителями города, рассказал Азаров. Самарские специалисты составили список из 76 объектов, которые нужно будет восстановить: школы, поликлиники, инженерные сооружения и т. д. «В наших планах подготовить к отопительному сезону 13 котельных и 33 объекта водоснабжения и водоотведения, – сообщил Азаров. – Также нас попросили привести в порядок девять многоквартирных домов, три объекта первичной медицинской помощи, два объекта культуры и Музей боевой славы. Мы восстанавливаем там дороги. Помимо этого, мы направили в Снежное более 700 тонн гуманитарной помощи, которую собрали наши жители, общественные организации и предприятия».
«Помощь российских регионов Донбассу стала душевным порывом людей, которые хотят помочь, чем могут – от сердца к сердцу», – добавил Азаров.
В донецком городе Торез, которому помогает Чувашия, в ближайшее время будет запущено производство модульных электроподстанций, которые остро необходимы городу для восстановления энергообеспечения, рассказал глава республики Олег Николаев. По его словам, первые подстанции планируется поставить под нагрузку уже осенью. «Также наши специалисты прорабатывают возможность запуска производства в Донбассе дверей и окон. Стройкомплекс нашей республики сейчас запускает строительные проекты в Мариуполе. Помимо этого, Чувашский госуниверситет подписал соглашение с Донецким национальным техническим университетом о долгосрочном взаимодействии по подготовке кадров», – отметил он. «Такая работа была встречена очень позитивно. Включились как правительство ДНР, так и менеджмент предприятий, сотрудники», – добавил глава Чувашии.
Также участвовавший в круглом столе врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для победы» его регион создал свой проект «Тамбовский колхозник». Так назывались танковая колонна и воздушная эскадрилья, созданные в годы Великой Отечественной войны за счет пожертвований тамбовских крестьян. «В рамках этого проекта очень большая помощь от нашего региона идет Новоайдаровскому району ЛНР, а также другим территориям Донбасса. Помимо этого, сейчас на базе Державинского университета мы закончили переподготовку 21 луганского школьного учителя под российские стандарты по русскому языку, географии, истории и обществознанию. Эта программа будет и далее работать по другим предметам и в других районах», – сказал врио губернатора.
Помимо этого, указал Егоров, регион отправил в район несколько модульных котельных, а сейчас формирует бригаду из российских специалистов ЖКХ, которые будут работать в Донбассе всю зиму. «Также мы помогали району удобрениями и полностью восстановили ветеринарную службу. В планах – помогать школьными автобусами. В общем, все, что делаем у себя в регионе – делаем и в подшефном Новоайдаровском районе», – заключил он.
Система шефской помощи России Донбассу и другим освобожденным территориям – это наследница всесоюзных строек, когда все силы СССР сообща помогали определенным отдельным территориям, отметил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин. «Тут еще очень важна стилистика нашей помощи – российские губернаторы, приезжающие в Донбасс, проводят не протокольные совещания и подписывают договоры в красивых кожаных папках, а едут, что называется, «работать на земле», – напомнил аналитик.
Сопереживание – российский культурный код, это цивилизационная основа народа нашей страны, это еще раз показывает активная помощь Донбассу, указал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Система шефства зарекомендовала себя, как эффективная и успешная. Она будет развиваться и дальше, в нее вовлекается все больше регионов и разнообразных общественных и политических сил», – отметила модератор дискуссии, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
NI: Западную общественность жестоко обманули в вопросе России и Украины
Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жесткую проукраинскую информационную политику, пишет обозреватель Рамзи Мардини в издании The National Interest.
«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», – передает РИА «Новости» мнение автора.
Обозреватель отметил, что это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.
По словам Мардини, как инструмент внешней политики, раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение.
Как добавил автор, это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки.
Кроме того, по мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что западные СМИ начали догадываться о том, что киевские власти постоянно врут своим «союзникам» в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе о масштабе потерь, истинном положении дел на фронте и возможностях ВСУ.
Захарова обвинила Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное – остановить ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию», – приводит сообщение РИА «Новости».
Захарова отметила, что это становится все более актуальным с учетом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. «Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются», – добавила она.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал ситуацию, происходящую вокруг Запорожской АЭС, «чрезвычайно тревожной» и напомнил о необходимости допустить на объект экспертов МАГАТЭ.
Накануне гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие дни миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС.
В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Кириенко и Пушилин наградили бойцов «Сомали»
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что он и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградили бойцов подразделения «Сомали».
Командиру первого штурмового взвода первой штурмовой роты Игорю Самолетову посмертно присвоено звание Героя ДНР «за заслуги, связанные с совершением геройского подвига, и за мужество и отвагу, проявленные в боях». Награду передали матери погибшего. Звезду Героя ДНР получил командир разведывательного взвода гвардии капитан Александр Солодкий, сообщил Пушилин в Telegram.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Лукашенко назвал Шольца и Макрона пиарящимися контактами с Путиным пацанами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.
«Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике», – передает БелТА его слова.
Лукашенко добавил, что такие «разговоры между двумя руководителями государств носят абсолютно закрытый характер». «О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: «Вот, я хочу». И так далее», – продолжил он.
Глава Белоруссии также напомнил, что некоторое время назад и Макрон «пиарился перед журналистами» разговором с Путиным. «Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», – сказал Лукашенко.
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что не верит словам Шольца о высказываниях Путина про независимость Белоруссии.
«Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства – это вещи незыблемые. Все!» – подчеркнул он.
По мнению Лукашенко, будущее ЕС возможно только в сотрудничестве с Белоруссией и Россией, а США «исчезнут с радаров».
«Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать, и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся», – заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием.
До этого глава Белоруссии назвал посольство страны в России вторым правительством.
В ДНР сообщили о ликвидации пожара на химзаводе «Стирол» в Горловке
Возгорание на химическом заводе «Стирол» в Горловке, возникшее в четверг в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Донецкой народной республики (ДНР).
«В 20.39 силами МЧС ДНР пожар ликвидирован», – говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трансформаторная подстанция на территории химзавода «Стирол» в Горловке горит из-за обстрела со стороны украинских войск, на территории ГП «Трансаммиак» горит кровля здания. В МЧС позже сообщали, что пожар на территории «Стирола» удалось локализовать.
12 августа ВСУ нанесли несколько ударов по химическому заводу «Стирол» в Горловке, на территории предприятия возникло возгорание. Позже директор завода Василий Агарков заявлял, что риска экологической катастрофы из-за удара украинских силовиков по химзаводу «Стирол» в Горловке нет.
ВСУ выпустили пять снарядов «натовского» калибра по центру Донецка
По Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм, сообщили в СЦКК в ДНР.
Сообщается, что минимум один снаряд упал на бульваре Пушкина напротив здания администрации главы республики Дениса Пушилина, передает ТАСС.
Ворошиловский район – центр города, где расположено большое количество административных зданий, в том числе администрация главы ДНР.
Ранее украинские военные атаковали Куйбышевский и Кировский районы Донецка, использовав в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и два – натовского калибра 155 миллиметров.
Учебному центру по управлению БПЛА в ДНР передали 86 беспилотников
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили учебный центр по управлению БПЛА имени Владимира Жоги и передали 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта.
«Мы большое внимание в республике уделяем современным методам ведения борьбы, в частности, использованию БПЛА. Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко передали учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта», – написал Пушилин в Telegram-канале, поблагодарив жителей России за помощь.
Он отметил, что россияне помогают бойцам ДНР на передовой выполнять свою тяжелую работу эффективнее.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу ознакомился с представленными на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» перспективными образцами вооружения и военной техники. В частности, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта, устанавливаемую на беспилотник, для преодоления систем ПВО противника.
Минобороны: Националисты разместили артиллерию на территории детского сада в Авдеевке
Украинские националисты оборудовали опорный пункт в здании детского сада в Авдеевке в Донецкой Народной Республике, а на его территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) для обстрела близлежащих населенных пунктов, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (просп. Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в Артемовске в жилом комплексе на улице Шевченко подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов. Как отметил Мизинцев, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются. «Люди фактически используются националистами в качестве живого щита», – подчеркнул генерал.
Ранее сообщалось, что украинские военные заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке Донецкой народной республики, в случае подрыва без воды останутся 11 населенных пунктов.
Повреждена школа из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ
В результате обстрела Калининского района Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских военных была повреждена школа, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ повреждена школа № 5, котельная № 33 и Калининская УПК», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские военные за сутки 54 раза обстреляли ДНР, выпустив 309 единиц боеприпасов.
В субботу утром украинские военные уже обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов за 18 минут.
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