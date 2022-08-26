В Конгрессе США сравнили ситуацию в российских и американских войсках

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 00:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эстония признала провал международной изоляции России
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Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
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Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями?
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В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Конгрессе США сравнили ситуацию в российских и американских войсках
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Пока Москва увеличивает штатную численность Вооруженных сил России, у США наблюдаются проблемы с набором в армию, заявила член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт.
Боберт отметила, что глава российского государства Владимир Путин «подписывает указ об увеличении численности вооруженных сил на 137 тыс. человек», а у США «в то же время проблемы с набором в армию». По мнению Боберт, ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. В августе СМИ сообщали, что вооруженные силы США столкнулись с нехваткой новобранцев.
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек.
«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих», – цитирует указ президента РИА «Новости».
Предыдущий указ о штатной численности ВС России вышел в 2017 году, тогда штатная численность военнослужащих составляла 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих.
В Чехии обвинили США в провоцировании России на спецоперацию на Украине
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Соединенные Штаты проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем во многом спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине, заявил бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum.
Дипломат признался, что его удивило отсутствие реакции Вашингтона на выступление российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
«Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение, а через год Путин повторил все сказанное на Мюнхенской конференции почти теми же словами. К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию», – передает РИА «Новости» слова Кавана.
Экс-глава чешского МИД напомнил, что президент США Джо Байден еще в декабре прошлого года пообещал принять Украину в альянс. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале года отверг этот сценарий.
«К сожалению, он сказал об этом уже после начала спецоперации России. Если бы он сказал это раньше... С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало», – считает дипломат.
Каван также указал на приверженность Соединенных Штатов политике двойных стандартов, приведя в пример Карибский кризис 1962 года, когда Белый дом резко отреагировал на размещение советского ракетного оружия на Кубе.
«Путин несколько раз предупреждал на международных платформах, что если речь всерьез пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», – уточнил собеседник.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Западе не смогли создать условий, чтобы преодолеть недопонимание между Россией и НАТО после окончания холодной войны.
МИД дал рекомендации Госдепу после появления видео с пьяным сотрудником посольства США
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МИД РФ рекомендовал Госдепу доплачивать сотрудникам посольства США в Москве за «невыносимые условия работы». Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали появившееся в Сети видео с нетрезвым мужчиной, который, как утверждается, служит в американском диппредставительстве.
Российский МИД в своем Telegram-канале иронически призвал Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за «невыносимые условия работы». «Борьба с нами – дело изматывающее», – отметили там.
Кадры сняты еще в июле 2022 года, по предварительным данным, на них якобы запечатлен сотрудник посольства Наварро Николас Сторми, передает RT.
Дипломатический сотрудник, добираясь до здания, успел несколько раз упасть и чуть не попал под машину. На данный момент в американском посольстве ситуацию не комментировали.
В соцсетях приводят некоторые данные из биографии Наварро. Родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, кадровый морпех, прошедший спецподготовку в Квантико (Вирджиния). С 2021 года – сотрудник охраны посольства США (охрана внешнего периметра посольства).
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США пообещали позволить Украине самой планировать боевые действия
Соединенные Штаты предоставят Украине возможность самой намечать приоритеты в боевых действиях и выборе дальнейших военных задач, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал утверждения президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева вернуть Крым любыми способами.
«Мы с самого начала говорили, что это его [Зеленского] война, он планирует ее, он расставляет в ней приоритеты. Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и вооруженным силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объеме, в котором они готовы об этом говорить», – цитирует Кирби ТАСС.
По его словам, США со своей стороны «продолжат поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
При этом, по мнению Кирби, боевые действия могли бы завершиться уже сейчас, если бы российская сторона «приняла правильное решение и вывела войска с Украины». По его утверждению, это было бы «лучше для украинского народа и <...> для европейской безопасности».
На форуме «Крымская платформа» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».
В России оценили вероятность тайных поставок оружия из США на Украину
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«Тайные поставки различного вооружения Украине позволяют Вашингтону формально избежать ответственности за содеянное. Более того, когда Зеленский проиграет, США начнут «выбивать табуретку» из-под его ног», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее издание Politico сообщило, что США могут тайно поставлять для ВСУ вооружение сверх официально заявленного.
«Это известная практика США. Еще до начала спецоперации Вашингтон поставлял Киеву в качестве официальной военной помощи одни виды вооружений, а неофициально – совершенно другие. Так Украину насытили советским наследием, которое было на территории Восточной Европы», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Нет ничего удивительного в том, что это продолжается по сей день. Оружие и дальше будет отправляться на Украину. Делаться это будет тайно, подальше от глаз прессы и общественности. Мы же узнаем это по обломкам вооружения, найденным на поле боя. Так было с ракетой HARM, которая предназначена для поражения радиолокационных станций», – рассуждает собеседник.
«Вашингтон активно декларирует, что разочаровался в Зеленском, что Белый дом и Пентагон снижают объемы поставок. Но на деле мы видим политическое заигрывание», – добавил эксперт. Леонков также предположил, что неофициальные поставки западного оружия стали причиной участившихся диверсий в Крыму. «Штаты стараются укрепить позиции этого режима. Среди прочего Киеву было предоставлено огромное количество современных мин. И мы находили эту «экзотику», хотя о ее поставках публично также никто не говорил», – пояснил он.
«Я не удивлюсь, если Запад пойдет еще дальше, вплоть до применения химического оружия. Иначе для чего в одной из первых официальных партий военной помощи было порядка 10 тыс. костюмов химзащиты?» – задался вопросом собеседник.
«Эти тайные поставки формально снимают ответственность с Запада. Ведь причастность к содеянному доказать очень непросто. Более того, когда Зеленский проиграет, Вашингтон наверняка будет в числе первых, кто «выбьет табуретку» из-под его ног», – заключил Леонков.
Ранее стало известно о том, что США могут умалчивать о поставках некоторых видов вооружений Украине в рамках военной помощи. Об этом пишет газета Politico. По данным издания, 19 августа высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге заявил, что Вашингтон в течение некоторого времени передавал Украине противорадиолокационные ракеты HARM. При этом официально эти поставки анонсированы не были, отмечают «Ведомости».
«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в заявлении не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», – сказал чиновник. Спустя два дня Yahoo! News предположил, что США передали Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.
Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, США включили в последний пакет военной помощи управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, о которых публично не заявляли.
Также газета ознакомилась с документом, который администрация США передала Конгрессу в связи с выделением Киеву дополнительной военной помощи. В нем указаны вооружения последнего пакета на сумму 775 млн долларов, а также сказано, что поставляемое вооружение Киеву «не ограничивается» тем, что перечислено в документе.
В то же время советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что страны Запада начали сокращать поставки вооружений на Украину из-за того, что «у них его просто нет». О схожей проблеме писали не только западные СМИ, но и украинские журналисты.
Так, по данным инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
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Америке посоветовали не вести себя с сербами, как с индейцами в резервации
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Глава МВД Сербии Александар Вулин напомнил послу США в Белграде Кристоферу Хиллу о правилах приличия после его слов о работе сербских министров и порекомендовал не вести себя с сербами, как с индейцами в резервации, сообщает пресс-служба сербского МВД.
«Не знаю, чего посол Хилл хотел достичь комментариями действий министров правительства Сербии, гостем которой он является, но я знаю, что посол Сербии в США никогда бы не прокомментировал действия министров из Вашингтона... Посол Хилл думает, что может нас заставить делать что угодно, как будто мы команчи в резервации», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал N1.
При этом Вулин добавил, что в отличие от США Россия ничего не требует от Сербии.
«В наших ли интересах признать ложное государство Косово или отменить Дейтонские соглашения, или ввести санкции против России и остаться без газа? Россия от нас ничего не требует, но посол [США в Белграде Кристофер] Хилл думает, что может заставить нас делать что угодно», – заключил он.
Хилл в интервью «Эн-1» («дочка» Си-эн-эн на Балканах) резко осудил недавний визит Вулина в Москву, а также указал Сербии на необходимость ввести санкции против России и «присоединиться к бремени, которое разделяют многие другие члены ЕС».
Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что Запад пытается вбить клин между россиянами и сербами.
В Кремле заявляли, что Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косово.
Киев назвал «усталость» Запада от конфликта одной из главных угроз Украине
Усталость международного сообщества от конфликта на Украине угрожает Киеву и очень опасна, выразил мнение министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.
«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, с ней нужно работать, потому что нам нужно разговаривать, как с вами, общаться, просить людей не поддаваться этой усталости. Поскольку она очень и очень опасна для нас», – передает ТАСС его слова.
Резников добавил, что «самый худший сценарий» продвижения конфликта уже позади и сейчас речь может идти о «стабилизации» ситуации на поле боя.
Ранее американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
В США посоветовали Киеву пойти на мир с Россией до потери выхода к Черному морю
Украине для выживания необходимо добиться прекращения огня раньше, чем Россия займет Одессу и перекроет доступ к Черному морю, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.
«Если Украина хочет сохранить себя как функционирующая нация, им нужен мир раньше, чем Россия займет Одессу и захватит их доступ к Черному морю», – передает РИА «Новости» его слова.
Блэк добавил, что у Украины нет возможности удержать Донбасс, как и шанса вернуть уже потерянные часть черноморского побережья. «Думаю, что это нереалистично», – сказал он.
При этом относительно вероятных сроков завершения боевых действий, экс-сенатор выразил надежду на то, что ближайшей зимой поддерживающие Украину страны, в особенности Европа, начнут задаваться вопросом о целесообразности мер поддержки и санкций против России.
«Россия хотела продавать нам нефть, газ и все остальное, но мы решили переиграть Россию, осложнив этот процесс и отрезав себя от импорта. Для США это не такая большая проблема, но это громадная проблема для Европы, которая зависит от российского газа», – указал Блэк.
Политик также заявил, что существование НАТО является одной из великих трагедий всей западной цивилизации.
«Думаю, что одной из великих трагедий западной цивилизации стало то, что НАТО не прекратило свое существование тогда же, когда и Варшавское соглашение», – указал Блэк.
По его словам, определенное время в прошлом НАТО являлось позитивной силой, но сейчас превратилось в дестабилизирующий элемент в международных отношениях.
Резюмируя, политик также назвал «ужасным» дальнейшее расширение североатлантического альянса за счет вступления в него Финляндии и Швеции.
Россия призвала «ядерную пятерку» подтвердить принцип неприемлемости войны
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Россия призывает подписантов заявления о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, сохранять приверженность его исполнению, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ международной организации.
«Мы выступили с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, в совместном заявлении лидеров ядерной «пятерки», которое было принято 3 января этого года», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Он отметил, что в заявлении также подчеркнута необходимость не допустить не только ядерное столкновение, но и любую военную конфронтацию между ядерными державами. «Крайне важно, чтобы все подписанты заявления на деле демонстрировали приверженность этим положениям», – подчеркнул он.
Он также указал, что на проходящей в Нью-Йорке в эти дни Обзорной конференции ДНЯО западные страны политизируют работу над итоговым документом, «ставя свои геополитические интересы по наказанию России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности».
«В условиях фактического саботажа коллективным Западом глобальной архитектуры безопасности Россия продолжает делать все возможное, чтобы сохранить «на плаву» хотя бы ее ключевые, жизненно важные элементы», – отметил он.
Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин в приветствии участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.
В начале января лидеры России, Китая, США, Британии и Франции выступили с совместным заявлением, назвав своей «первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Пятерка заявила, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», «поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия». Участники заявления также подтвердили, что ядерные вооружения «должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны». Как сообщили в МИД, заявление «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе России.
В Европарламенте заявили о лицемерии Запада
Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, выразил мнение депутат Европарламента Мик Уоллес.
«Проблема Европы и США в отсутствии критики, когда их «партнеры-единомышленники» нарушают права человека. Но при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Им нужно больше «избирательного человечества», – передает РИА «Новости» сообщение политика в Twitter (запрещен в России).
Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии. Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
Путин поручил выплатить родителям школьников в Донбассе по 10 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.
Глава государства поручил российскому правительству единовременно выплатить 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 г., передает РИА «Новости».
Выплаты поручено направить не позднее 15 сентября 2022 года. Доклад по этой теме президент ждет от премьер-министра Михаила Мишустина до 1 октября.
В начале июля президент подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в России.
Путин обсудил с Шуваловым приоритеты деятельности ВЭБ.РФ в условиях санкций
Президент России Владимир Путин и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов обсудили приоритеты деятельности этого института развития в условиях санкций.
«Внешэкономбанк является важнейшим институтом развития у нас. Активы группы – свыше 4 трлн рублей, а кредитный портфель – свыше 1,5 трлн [рублей]. Как в сегодняшних условиях строится работа группы?» – уточнил Путин.
Шувалов рассказал главе государства о приоритетных направлениях деятельности в условиях внешнего санкционного давления, отметив, что после февраля пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Шувалов, говоря о проектном финансировании, рассказал, что в некоторых сферах, например, в авиационной промышленности, рынок требует производства в таком объеме, что придется расширять возможности существующих предприятий. «И слава Богу!» – отметил Путин.
Российский лидер уточнил, получается ли находить такие проекты, которые требуют, с одной стороны, поддержки, но с другой – являются ликвидными. Шувалов заверил, что именно с такими коммерческими проектами на возвратной основе ВЭБ.РФ в основном и работает.
Помимо этого, по его словам, ВЭБ.РФ не планирует размещать облигационные займы на огромные суммы, намерена привлекать средства под проекты, которые требуют ликвидности.
Так, у ВЭБ были некоторые затруднения с рынком капитала и предполагал, что эти сложности будут достаточно длительными. Однако за последнее время удалось разместить на российском рынке на хороших условиях облигационные займы в объеме 60 млрд рублей, отметил председатель госкорпорации.
«Для нас это был хороший тест для того, чтобы посмотреть, насколько мы сможем работать в рублевой зоне. Это мы рассматриваем как успех. Конечно же, аккуратно к этому относимся. Мы не будем сейчас, в это время, размещать облигационные займы на огромные суммы, будем размещаться только под те проекты, которые требуют ликвидности», – заключил Шувалов.
Госдеп заявил о взаимодействии с Россией по инспекциям в рамках СНВ-3
США привержены беспрерывной реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), санкции против Москвы «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» инспекций в США, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
«Мы по-прежнему привержены беспрерывной реализации ДСНВ. Мы считаем, что он также необходим сегодня, как и во время вступления договора в силу», – заверил он. «Мы приостановили инспекционную деятельность из-за ковида весной 2020 года. Однако обе стороны <…> в соответствии с договором продолжили предоставлять декларации с данными и уведомления», – приводит слова представителя Госдепа ТАСС.
По его утверждению, санкции, введенные Вашингтоном в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине, «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» российской стороной инспекций в США. «По этому поводу мы взаимодействовали с Россией, мы продолжим взаимодействовать с РФ по дипломатическим каналам в попытке возобновить инспекции», – отметил американский чиновник.
В свою очередь корр. ТАСС на это заметил, что, по мнению Москвы, проведению инспекций препятствуют не сами санкции и прочие ограничительные меры Вашингтона, а их последствия. В связи с этим журналист спросил у Прайса, работает ли американская сторона над урегулированием этого. «Мы взаимодействуем с РФ по этому поводу. Мы ясно дали понять, что санкции и другие меры, которые мы ввели, никоим образом <…> не противоречат нашим обязательствам по ДСНВ», – ответил представитель Госдепа.
Напомним, Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. В условиях, когда США ведут против России экономическую войну и прокси-войну на Украине, Вашингтон запросил у России первую за два с лишним года инспекцию на ее стратегических ядерных объектах.
В МИД подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».
В частности, как пояснили в МИД РФ, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. Кроме того, затруднения для следующих в США российских инспекторов и членов экипажей российских воздушных судов возникают вследствие ужесточения визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется.
СМИ: Соратников Навального за рубежом Госдеп США финансирует через Украину
Покинувшие Россию соратники Алексея Навального получают финансирование из подконтрольных Госдепартаменту США фондов, в том числе используемых ведомством для поддержки Киева, сообщили источники из окружения Леонида Волкова (признан иноагентом) из запрещенного и признанного в России экстремистского Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*).
По информации источников, сведениям, средства на продолжение оппозиционной деятельности поступают из Вашингтона самому Волкову, а также Ивану Жданову (признан иноагентом) и Любови Соболь (признана СМИ-иноагентом), передает RT.
Так, собеседники в украинских правоохранительных органах подчеркнули, что деньги на работу команды Навального в Прибалтике идут в том числе через «украинские» фонды Госдепа и других американских ведомств.
Отмечается, что другим каналом перетока средств может быть учрежденный в 2021 году в США «клон» ФБК* – Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF).
При этом издание замечает, что в руководство ACF входят Леонид Волков, Владимир Ашурков, а также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк.
Ранее также был заочно арестован бывший руководитель «Штабов Навального*» (признаны в России экстремистской организацией) Леонид Волков (признан иноагентом). Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
18 мая Басманный суд также заочно арестовал бывшего директора ФБК* Ивана Жданова.
Напомним, СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.
Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области.
В августе 2021 года Соболь покинула Россию. Она объявлена в розыск.
Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Терехову
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме в адрес народной артистки России Маргариты Тереховой отметил ее талант и мастерство. Актриса отмечает в четверг 80-летие.
«От души поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. За годы творчества Вы вписали яркие строки в историю отечественного кинематографа, своим блистательным, самобытным талантом и мастерством заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. И сегодня фильмы с вашим участием по праву пользуются заинтересованным вниманием ценителей искусства», – цитирует телеграмму РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Также он пожелал артистке всего наилучшего.
Терехову поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Вы – совершенно особенная актриса, чье уникальное дарование, яркая индивидуальность, обаяние, безупречное чувство стиля воплотились в яркие роли в кино и на сцене знаменитого театра Моссовета. Многие годы миллионы людей восхищаются вашими творческими работами. Зрители всегда с большим удовольствием смотрят фильмы с вашим участием, сопереживают героиням, которых вы делаете неповторимыми и эталонными», – отметил он в поздравительной телеграмме.
Маргарита Терехова – народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002).
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