Патрушев объяснил опасность размещения американской ПРО в Азии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал особо опасным размещение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) систем ПРО США, которые маскируют этим наступательный потенциал.

«Особую опасность для стратегической стабильности представляет деятельность США по размещению в регионе систем противоракетной обороны. Под этим якобы оборонительным вооружением американцы маскируют размещение в регионе наступательного потенциала», – заявил он в понедельник в ходе консультаций по видеосвязи с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

По словам Патрушева, возможное размещение Соединенными Штатами стратегических сил возле Корейского полуострова приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе. Он назвал возобновление крупномасштабных военных учений на Корейском полуострове «примером провокационной тактики США и их союзников». Как отметил Патрушев, санкции и силовое давление на КНДР лишь спровоцировали отказ Пхеньяна от взятых им в 2018 году обязательств по прекращению испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерных взрывных устройств.

«В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

США проводят в отношении Тайваня такую же политику, как по Украине, чтобы затем обвинить Китай в нарушении статус-кво и ввести против Пекина блокирующие санкции, отметил Патрушев. Действия американской стороны он назвал «абсолютно безответственными».

Санкционная политика США наносит серьезный удар по странам АСЕАН, которые вынуждены теперь закупать пшеницу по завышенным ценам, сказал Патрушев.

«Вам известно, в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа, вызван он именно санкциями, которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим. Не менее серьезный удар деструктивная политика американцев наносит и по странам АСЕАН, которые, например, вынуждены теперь закупать пшеницу по ценам, в разы превышающим те, что были ранее», – подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что размещение Вашингтоном американских ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом США по сдерживанию России и Китая и обеспечению собственного абсолютного доминирования.