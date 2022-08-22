Патрушев объяснил опасность размещения американской ПРО в Азии

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22 августа, понедельник | Последнее обновление — 13:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка
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Террористы рассчитывали убить мысль, убить интеллект. Мы должны ответить новым пробуждением мысли. Пора просыпаться, поскольку с врагом, который нам противостоит, нельзя воевать во сне.
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Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы?
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Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Патрушев объяснил опасность размещения американской ПРО в Азии
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал особо опасным размещение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) систем ПРО США, которые маскируют этим наступательный потенциал.
«Особую опасность для стратегической стабильности представляет деятельность США по размещению в регионе систем противоракетной обороны. Под этим якобы оборонительным вооружением американцы маскируют размещение в регионе наступательного потенциала», – заявил он в понедельник в ходе консультаций по видеосвязи с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.
По словам Патрушева, возможное размещение Соединенными Штатами стратегических сил возле Корейского полуострова приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе. Он назвал возобновление крупномасштабных военных учений на Корейском полуострове «примером провокационной тактики США и их союзников». Как отметил Патрушев, санкции и силовое давление на КНДР лишь спровоцировали отказ Пхеньяна от взятых им в 2018 году обязательств по прекращению испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерных взрывных устройств.
«В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
США проводят в отношении Тайваня такую же политику, как по Украине, чтобы затем обвинить Китай в нарушении статус-кво и ввести против Пекина блокирующие санкции, отметил Патрушев. Действия американской стороны он назвал «абсолютно безответственными».
Санкционная политика США наносит серьезный удар по странам АСЕАН, которые вынуждены теперь закупать пшеницу по завышенным ценам, сказал Патрушев.
«Вам известно, в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа, вызван он именно санкциями, которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим. Не менее серьезный удар деструктивная политика американцев наносит и по странам АСЕАН, которые, например, вынуждены теперь закупать пшеницу по ценам, в разы превышающим те, что были ранее», – подчеркнул он.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что размещение Вашингтоном американских ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом США по сдерживанию России и Китая и обеспечению собственного абсолютного доминирования.
СМИ: Россия заставляет генералов НАТО «вспотеть»
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Россия имеет внушительный арсенал тактического ядерного оружия, который заставляет нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса, пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.
«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Калп уточнил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.
По его мнению, Россия рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, полагает специалист, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж.
Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Он напомнил, что решение о сокращении вооружения было принято Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
Подобное предложение академика вызвало широкую дискуссию в экспертной среде. «Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – уточнил военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Однако он усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – отметил эксперт.
В то же время капитан III ранга запаса Максим Климов рассказал, что сегодня возвращение такого оружия на флот крайне необходимо в качестве эффективного фактора сдерживания. «Это резко повысит противолодочные возможности нашего флота, поскольку тактическое ядерное оружие наиболее эффективно именно для этих целей, а также для поражения стационарных объектов. Оно позволит обеспечить боевую устойчивость морских стратегических ядерных сил», – подчеркнул собеседник.
Эксперт отметил, что «в первую очередь тактическое ядерное оружие следует вернуть на противолодочные надводные корабли и другие корабли, которые в советское время предназначались для этих целей».
«Реакция США на возвращение тактического ядерного оружия, безусловно, будет крайне болезненной. Они попытаются оказать политическое давление на нас и вести торг, поскольку уже неоднократно давали понять, насколько сильно их беспокоит этот вопрос», – полагает Климов.
Даже если сейчас Россия воздерживается от применения своего тактического ядерного оружия, дальнейшее наблюдение за ним было бы разумным. Оно, скорее всего, останется источником престижа и предполагаемой безопасности для Москвы.
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The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
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России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill, отмечая, что Соединенные Штаты находятся в незавидном положении.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно «находится в незавидном положении». Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, говорила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
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В США возмутились освоением Россией Арктики
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Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.
«За 20 лет существования (Арктического) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации выражает обеспокоенность тем, что официальный Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и «позволил» Москве существенно там закрепиться. «Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», – жалуется Фрэнси.
Россия, отмечает автор публикации, делает серьезную ставку на Северный морской путь, обеспечивающий судоходную связь между Европой и Азией. Кроме того, страна приступила к разведке нефти, а еще заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.
Ранее в Times вышел материал со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas, автор которого утверждает, что Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в «поле битвы будущего». В опубликованном на днях отчете звучит призыв к Западу «очнуться» из-за активности России в северном регионе. Так, в материале отмечается, что в последние годы в Арктике появилось 50 российских военных объектов, что, по словам авторов отчета, говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества.
Москва неоднократно заявляла, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике.
На Западе назвали четыре столпа устойчивости экономики России
Российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций странами Запада благодаря четырем важным факторам, заявил обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.
Во-первых, автор выделил беспрецедентные шаги ЦБ. «Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и Евросоюза. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», – передает РИА «Новости» его слова.
Во-вторых, по мнению Эпископоса, важную роль в ослаблении влияния санкций, по мнению обозревателя, также сыграла система «параллельного импорта».
«От джинсов Levi's до iPhone – множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок», – отметил он.
Третьим важным экономическим фактором публицист назвал отказ многих государств, в том числе сверхдержав, соглашаться на условия Вашингтона и Брюсселя и отказываться от экономических контактов с Россией.
«Великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай нарастили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода», – рассказал автор.
Четвертой причиной несостоятельности системы санкций обозреватель назвал их плохую продуманность: по его словам, ограничительные меры сказываются на странах Европы значительно сильнее, чем на самой России, что вполне может привести к расколу антироссийской коалиции.
«У европейских потребителей тем временем сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом ЕС по отказу от импорта энергоресурсов из России. Поскольку Германия, как сообщается, балансирует на грани рецессии, растущие экономические проблемы Европы вновь вызвали опасения, что страны ЕС могут начать отказываться от западного режима санкций», – резюмировал автор.
Ранее в Британии заметили, что российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС».
В МИД оценили вероятность скандала с выдачей США визы для Лаврова на ГА ООН
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Москва рассчитывает, что США не пойдут на скандал и выдадут визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации для посещения Недели высокого уровня ГА ООН, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на канале «Россия 1».
По его словам, секретариат ООН мог бы на данный момент «сделать больше» для разрешения вопроса, но «пока не видно особой активности, и продолжим работу». «Мы рассчитываем, что все же нового скандала вокруг этого не будет, а американцы здраво подойдут к этой ситуации», – передает РИА «Новости» его слова.
Рябков добавил, что российские граждане могут обойтись без «дарованных привилегий» и «ярлыков» на посещение сопредельных территорий.
«Если кто-то считает, что привилегией является поездка за пределы России в западном направлении, пусть они тешат себя этой иллюзией. Я думаю, наши люди вполне обойдутся без таких дарованных привилегий, без таких ярлыков на право посещать некие сопредельные территории», – сказал он.
Двумя днями ранее в США признали особую обязанность по выдаче виз лицам, участвующим в деятельности ООН, однако не подтвердили публично готовность выдать въездные визы Лаврову и членам российской делегации.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы Лаврову и российской делегации.
Американцы назвали Украину «черной дырой»
Читатели американского издания Newsweek отреагировали на данные о поставках Украине западного оружия, опубликованные системой мониторинга Ukraine Support Tracker.
Согласно данным UST, Соединенные Штаты обязались оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 млрд долларов. При этом новые заверения о военной помощи Киеву со стороны Европы в июле «стали совершенно пустыми»: к августу ни одна крупная страна ЕС «не взяла на себя существенных новых обязательств».
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают», – написал пользователь HH Victor.
«[Президенту США Джо] Байдену нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его с Хантером (сын Байдена – прим. ВЗГЛЯД) преступлениях в этой стране», – заявил Willysp.
«А я-то думал, что «всемогущий» Байден действительно объединил весь Запад в максимальной помощи Украине против России? А что получается? Запад не так-то много и дает! Очередная ложь только для того, чтобы в очередной раз «подпереть» Байдена», – выразил мнение Malcolm Tent.
«Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для вооруженных сил США», – указал Roger Vincent.
В начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как помощь Украине разоряет Соединенные Штаты.
Американский историк назвал истинную цель США на Украине
Поддерживая Киев и выстраивая коалицию западных стран, Соединенные Штаты стараются максимально ослабить позиции России, заявил философ, историк и лингвист Ноам Хомский мексиканской газете El Universal.
Автор считает, что Вашингтон желает отобрать у Москвы возможность разрешить украинский кризис дипломатическим путем, что способно накалить обстановку в мире до предела. Такое решение, по мнению философа, НАТО приняла во время саммита на авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».
«На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию. Им нужно подорвать силы России еще серьезнее – так, чтобы она не смогла проводить переговоры, заниматься дипломатией», – отметил Хомский.
Также историк выразил свое разочарование готовностью европейских стран безоговорочно подчиниться решениям Белого дома, чтобы избежать статуса «предателя» западных ценностей.
«Европа теперь поддерживает эту точку зрения. Американцы всегда придерживались такой политики, но Германия и Франция вели некий альтернативный дипломатический процесс. Однако на этом саммите они просто взяли и приняли позицию Соединенных Штатов», – подчеркнул исследователь.
Также ученый отметил несправедливость подобного отношения к украинскому конфликту, напомнив как об американских методах насаждения собственного порядка в Ираке, Сирии или Ливии, так и о том, как происходящее на Украине подается в СМИ.
«Очень интересно следить за тем, что пишут в США. Там постоянно называют происходящее на Украине «неспровоцированным» конфликтом. Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Никто ее не использует, когда речь идет о других конфликтах», – добавил лингвист.
Кроме того, давнее желание Вашингтона втянуть Киев в Североатлантический альянс, несмотря на постоянные протесты Москвы и предупреждения опытных американских политиков, Хомский назвал провокацией.
«Россия еще 30 лет назад – задолго до Путина – дала понять, что вступление Украины в НАТО, враждебный военный альянс, будет означать пересечение черты, на что ни один российский лидер не согласится. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин. Некоторые высокопоставленные представители США это поняли: Джордж Кеннан, Генри Киссинджер, Джейк Мэдлок и глава ЦРУ Уильям Бернс. Понимание это существует уже давно. С 90-х годов они пытаются предупредить американских чиновников, что попытки включить Украину в НАТО будут безрассудством и провокацией», – резюмировал эксперт.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
МИД Китая обвинил посла США в Пекине в пустозвонстве
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Недавние высказывания посла США в Китае Николаса Бернса по поводу эскалации напряженности в Тайваньском проливе следует считать искажением фактов, свидетельствующим о «пустозвонстве и логике гегемона» властей Соединенных Штатов, заявил МИД КНР, комментируя интервью американского дипломата телеканалу Си-эн-эн.
«Подобные слова Бернса – искажение фактов, когда черное называется белым. Его высказывания в очередной раз свидетельствуют о пустозвонстве и логике гегемона американской стороны», – передает ТАСС текст заявления, опубликованного на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию в регионе, «обливая грязью Китай». «Статус-кво в Тайваньском проливе меняют США, а не китайская сторона, – уточняет МИД КНР. – Очевидно, что Соединенные Штаты первыми пошли на провокацию».
Ранее Бернс предположил, что визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань не мог послужить причиной кризиса в отношениях США с Китаем. По его словам, реакция китайских властей была «чрезмерной».
Американский публицист раскрыл неожиданные вызовы для санкционной политики Запада
Экономические показатели России и усиливающийся энергетический кризис в Европе раскрывают целый ряд неожиданных проблем для санкционной политики Запада, выразил мнение обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest.
По словам автора, экономика России сократилась во втором квартале на четыре процента, что оказалось меньше ожидаемого, при этом рубль отнюдь не превратился в «руины», как утверждал в марте президент США Джо Байден, а стал одной из самых сильных мировых валют этого года, передает РИА «Новости».
Обозреватель добавил, что российские власти успешно внедрили широкий спектр схем по «параллельному импорту», а ряд западных компаний, которые ушли с местного рынка, были заменены «преемниками», предлагающими практически идентичную продукцию.
При этом «самым большим долгосрочным вызовом» для Запада, вероятно, является тот факт, что великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Россией.
«И Индия, и Китай за последние полгода ускорили темпы импорта энергоносителей из России <...> Доходы России от экспорта энергоносителей резко возросли после введения Западом санкций в начале этого года», – заявляет Эпископос.
Автор сослался на мнение экспертов, которые уверены, что для проявления последствия санкций в полной мере, могут потребоваться годы, однако даже в этом случае нет никакой гарантии, что экономический спад будет в таком масштабе, который вызовет значимые изменения во внешней политике России.
«Европейские потребители, тем временем, страдают от стремительно растущих счетов за отопление и электроэнергию, поскольку чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, вызванный тем, что эксперты назвали плохо продуманным планом ЕС по отказу от российского импорта энергоносителей», – напоминает обозреватель.
С учетом сообщений о том, что Германия уже балансирует на грани рецессии, эти тенденции рискуют расколоть единый фронт Запада в отношении Украины раньше, чем режим санкций нанесет удар по экономике России, резюмирует Эпископос.
СМИ: Россия и Китай продемонстрируют неповиновение Западу на G20
Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в случае их участия в саммите G20 в Индонезии могут воспользоваться случаем и совместно продемонстрировать неповиновение западному господству и подтвердить свою международную значимость, считает издание South China Morning Post со ссылкой на мнение аналитиков.
По мнению аналитиков газеты, напряженность между Москвой и Пекином с одной стороны и Западом с другой, скорее всего, омрачит встречу «Большой двадцатки» и будет иметь последствия для других стран, независимо от их позиции по таким вопросам, как конфликт на Украине или напряженность в отношениях между США и Китаем, передает РИА «Новости».
Издание приводит слова президента Индонезии Джоко Видодо, который отметил, что «соперничество крупных стран действительно вызывает беспокойство», он подчеркнул, что его страна хочет сделать мирным и стабильным этот регион, «чтобы мы могли обеспечить экономический рост, и я думаю, не только Индонезия: азиатские страны хотят того же».
Отмечается, что в случае, если Си Цзиньпин поедет на Бали, это станет его первой поездкой за границу с начала пандемии, за это время он лишь раз выезжал за пределы материкового Китая – в начале июля в Гонконг.
Как заявил основатель издания Oxford Political Review Брайан Вонг, решение Си Цзиньпина призвано отразить позицию силы и открытости для углубления и возобновления общения (с миром в целом) на уровне, существовавшем до пандемии.
При этом решение российского лидера приехать на саммит, по мнению аналитика, «носит еще более символический характер – это попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок».
Также он выразил сомнение, что внешний мир увидит в этом фундаментальный признак готовности Китая открыться или признак возвращения России на мировую арену.
Эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо, в свою очередь, отметил, что «личное присутствие двух лидеров также можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе международной политики».
«Си Цзиньпин воспользуется этим событием, чтобы прямо изложить позицию Пекина по различным политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности в современном мире», – заметил он.
По мнению аналитика, в случае если все лидеры «двадцатки» лично примут участие в саммите, это покажет, что внешняя политика Индонезии свободна и активна, не подчиняется какой-то одной стороне и стремится к глобальной безопасности и миру.
Резюмируя, эксперт по международным отношениям Китайского океанологического университета Пан Чжунъин указал, что западные страны требовали от Индонезии не приглашать Россию на саммит G20, но Джакарта не поддалась давлению, «так что это возможность для России».
Ранее Видодо заявил о намерении президента России Владимира Путина посетить саммит G20 на Бали. Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.
В страны Балтии прибыли три десантных корабля ВМС США
Три десантных корабля и ракетный эсминец военно-морских сил США прибыли в Литву, Латвию и Эстонию, сообщила пресс-служба ВМС США в Европе и Африке.
«В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса "Оса" USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа "Сан-Антонио" USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли порт в латвийской Риге, а ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллин, Эстония», – приводит сообщение РИА «Новости».
Как отмечает пресс-служба, присутствие кораблей и 22-го экспедиционного отряда морской пехоты в странах Балтии «демонстрирует приверженность США региональным союзникам и партнерам», а также подчеркивает «способность ВМС США в Европе и Африке обеспечивать гибкие и динамичные возможности где и когда это необходимо».
Сообщается также, что десантные корабли прибыли в порты стран Балтии после двухнедельных двусторонних учений вместе с вооруженными силами Финляндии вблизи финского архипелага и в районе Ханко.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин распорядился, чтобы авианосец ВМС США «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения оставались у Тайваня.
Россия призвала США выполнить обязательства по ликвидации химоружия
США должны прекратить уклоняться от своих обязательств по ликвидации химического оружия, заявило посольство России в Вашингтоне.
Посольство назвало в Telegram лживыми «утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием». Как указали дипломаты, американской стороне «хорошо известно, что в 2017 году» Россия «полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ», что официально подтверждено ОЗХО.
При этом, как указывает посольство, США – «единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химарсенала». Российские дипломаты призвали США «прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств». Кроме того, посольство потребовало от властей США «не вмешиваться во внутрироссийские дела».
Напомним, глава американского государства Джо Байден в марте заявил, что вмешательство НАТО в события на Украине возможно, если Россия применит химическое оружие. Однако в апреле именно отступающие украинские войска провели самую настоящую химическую атаку в Рубежном – они взорвали цистерну с кислотой, когда ветер дул в сторону войск ЛНР.
В субботу в Минобороны России заявили, что российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В». В Запорожской области обвинили Запад в причастности к применению ВСУ химоружия.
Власти Гибралтара решили продать конфискованную яхту бизнесмена из России
Власти Гибралтара продадут на аукционе яхту Axioma, предположительно, принадлежащую российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому. Выручка от торгов, намеченных на 23 августа, будет перечислена не на помощь украинским беженцам, как призывают Британия и ряд других стран, а американскому банку JPMorgan.
Как пишет The Guardian, администрация порта Гибралтара в марте арестовало судно длиной 72,5 м после введения странами Запада санкций в отношении Пумпянского. Решением Верховного суда заморской территории Великобритании яхта ориентировочной стоимостью 65 млн фунтов (77 млн долларов) была выставлена на торги, передает ТАСС.
Как поясняет газета, Axioma была задержана по требованию JPMorgan, который утверждает, что принадлежащая Пумпянскому компания Pyrene Investments должна банку 20 млн долларов. Якобы JPMorgan не вправе по закону принимать выплаты от лица, попавшего под санкции, поэтому условия предоставленного займа считаются нарушенными.
Банк и Пумпянский не стали комментировать изданию предстоящие торги.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже. Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи.
В Севастополе сообщили о нерешимости Киева атаковать Крым без одобрения США
Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на военные атаки с помощью беспилотников на Крым и Севастополь без одобрения США, сказала сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.
«Это очередной виток эскалации, который связан с позицией США по отношению к происходящему. Никогда бы Зеленский и его окружение не решились бы на нанесение хоть и точечных, но ударов по территории Крыма без разрешения своих кураторов. Единственное, что они уважают и понимают, это силу, в том числе военную и политическую. Единственный способ с этим бороться – побеждать», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, Керчи. В субботу утром губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе утром беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет.
Стало известно, что Си Цзиньпин просил Байдена не допустить поездки Пелоси на Тайвань
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре просил президента США Джо Байдена найти способ не допустить поездки спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщили СМИ.
Как пишет The Washington Post, Си Цзиньпин обратился с такой просьбой к Байдену во время беседы, состоявшейся 28 июля. Перед этим разговором соответствующий вопрос неоднократно поднимался во время консультаций американских и китайских должностных лиц. Но президент США сказал председателю КНР, что не может заставить спикера отказаться, пояснив, что законодатели сами принимают решения о зарубежных поездках, передает ТАСС.
При этом представители вашингтонской администрации высокого ранга, как отмечают источники газеты, выражали глубокую обеспокоенность перед готовящейся на тот момент поездкой спикера палаты на остров. Они считали, что визит приведет к обострению ситуации вокруг Тайваня. Несмотря на то, что Пентагон и Белый дом предупредили Пелоси о возможных рисках, она приняла решение отправиться на остров. Как подчеркивает издание, поездка спикера «разочаровала американских чиновников, ухудшила и без того напряженные отношения между администрацией и влиятельным спикером Палаты представителей».
Пелоси дала понять сотрудникам Белого дома, что готова пересмотреть свою поездку, если Байден напрямую попросит ее не ехать, либо если глава администрации Тайваня Цай Инвэнь отзовет свое приглашение. Это поставило американского лидера в сложное положение, подчеркивает издание. По версии экспертов, если бы стало известно, что американский президент потребовал от спикера отказаться от поездки, то Китай бы расценил это как проявление слабости. В итоге глава государства не стал отговаривать Пелоси, несмотря на просьбу Си Цзиньпина.
Ранее в КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
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