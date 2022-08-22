Путин утвердил знак ордена «Мать-героиня»

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22 августа, понедельник | Последнее обновление — 08:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский назвал «последнюю черту» для отказа от переговоров с Россией
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Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы?
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Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.
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Взрыв слышали все. Он произошел во время гала-концерта – кажется, выступал Аким Апачев с «Плыве кача» или Алексей Джанго Поддубный. Я тоже слышал. Но не придал никакого значения.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин утвердил знак ордена «Мать-героиня»
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Президент Владимир Путин утвердил знак ордена «Мать-героиня», следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые:
А) Положение о звании «Мать-героиня»;
Б) описание знака особого отличия – ордена «Мать-героиня»;
В) рисунок знака особого отличия – ордена «Мать-героиня»;
Г) образец бланка Грамоты о присвоении звания «Мать-героиня», – говорится в указе президента.
В указе говорится, что звание «Мать-героиня» присваивается по достижении десятого ребенка возраста одного года, при наличии в живых остальных детей, за исключением особых случаев.
«Знак особого отличия – орден «Мать-героиня» из золота с бриллиантом и эмалью. От представляет собой пятилучевую звезду с лучами в виде золотых и родированых штралов», – говорится в описании ордена.
Ранее Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате поощрения в размере 1 млн рублей.
Кнайсль объяснила превосходство Путина над коллегами из ЕС
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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, во времена ее работы в качестве министра она встречалась с папой Римским и различными коллегами из Евросоюза.
«Встречи с Лавровым и с Путиным для меня более интересные воспоминания, потому что у меня было впечатление, что я нахожусь в обществе взрослых людей. К западу от Вены часто мужчины-коллеги из ЕС, я их называю тинэйджерами, постоянно взволнованы, постоянно в позиции морального превосходства. Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели», – заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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Стало известно об обещаниях Шольца Путину по Украине и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщает Die Welt.
По данным издания, Шольц заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля, сообщает Lenta.ru.
Также Шольц утверждал, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Путин указал Макрону на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, российский лидер указал французскому коллеге на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.
«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Политики отметили важность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, она, по мнению обеих сторон, смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Россия также готова оказать инспекторам МАГАТЭ все необходимое содействие, подчеркнул Путин.
Президент России напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где после удара ВСУ погибло множество содержавшихся там украинских военнопленных.
Также российский лидер проинформировал французского коллегу о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», – отмечается в сообщении.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Россия не увидела «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского
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Постоянный представитель России при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отверг предположения о возможности встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам Гатилова, нет никакой «практической платформы» для таких переговоров. При этом он отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, который «делает все возможное» для содействия диалогу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Как заявил Гатилов, «чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения». Он считает, что сейчас нет «возможности для дипломатических контактов». По его словам, Украина и некоторые страны Запада намерены сейчас «сражаться до последнего украинца», передает ТАСС.
Гатилов обвинил западные страны в том, что они используют ситуацию вокруг Украины «как средство давления на Россию и инструмент изоляции России».
Он заявил, что ООН должна играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины, в связи с чем назвал достигнутую в Стамбуле продуктовую сделку единственным примером, когда организация сыграла «практическую роль», касающуюся посредничества.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
Переговоры Путина и Токаева в Сочи завершились
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев завершили переговоры в Сочи, лидеры попрощались на крыльце резиденции.
В ходе встречи Путин и Токаев обсудили все двусторонние вопросы в формате рабочего обеда, передает РИА «Новости».
Также обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства.
Рейтинги доверия президенту показали стабильно высокие результаты
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 77,8%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80% респондентов, следует из данных, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,2%.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью с июля по август 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Между тем, по данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а доверяют российскому лидеру 77% россиян.
Опрос «ФОМнибус» проводился 12-14 августа и охватил 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
По данным на 29 июля, российскому лидеру доверяют 80,7% россиян, следует из данных опросов ВЦИОМ, согласно ФОМ, работу главы государства положительно оценивают 78% опрошенных.
Токаев прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи, где в пятницу пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики.
«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи. В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как информировала ранее пресс-служба Кремля, в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и стратегического партнерства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.
По данным пресс-службы президента Казахстана, в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.
Политолог объяснил стабильность высокого уровня доверия россиян к Путину
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«Причины, по которым доверие россиян к Путину остается на постоянно высоких показателях, – это его решения по спецоперации и глубокая вовлеченность главы государства в решение насущных проблем регионов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Ранее ВЦИОМ сообщил, что на прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80% опрошенных россиян.
«По ходу спецоперации на Украине президент оперативно принимает сложные решения и это отражается на рейтинге Путина среди россиян. К тому же сама по себе спецоперация как фактор консолидирует российское общество вокруг фигуры главы государства», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
Вторым фактором, который поддерживает на высоте уровень популярности президента, Кирьян считает работу Путина по внутриполитической повестке. «Президент регулярно проводит встречи с правительством, с главами ключевых ведомств, с руководителями правоохранительных органов и с Советом безопасности в целом. И позиция, занятая президентом по всем важнейшим и принципиальным вопросам страны, положительно воспринимается населением», – указал он.
При этом, напомнил Кирьян, глава государства активно вовлечен и в региональную тематику, демонстрирует внимание к деталям, к конкретным проблемам тех или иных областей и республик. «Об этом свидетельствуют, в частности, регулярные беседы Путина с главами субъектов РФ», – сказал эксперт, напомнив, что только за последнее время, к примеру, президент пообщался с руководителями Кировской, Владимирской, Ярославской и Тамбовской областей.
В пятницу по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщалось, что уровень одобрения деятельности президента составил 77,8%, а на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80% респондентов, в течение всего лета этот показатель колебался в пределах 80% – 81,5%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства за последнюю неделю составили 52,2%.
Между тем, по данным опроса Фонда «Общественное мнение», уровень одобрения деятельности президента составил 81%, а доверяют российскому лидеру 77% россиян.
В Сочи стартовали переговоры Путина и Токаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали встречу в Сочи в пятницу, сообщают информационные агентства.
Встреча проходит в резиденции российского лидера Бочаров Ручей, передает ТАСС.
Путин заявил, что намерен обсудить в деловом и дружеском ключе много вопросов повестки дня. Токаев отметил, что настроен «придать динамику» двустороннему сотрудничеству.
Президент Казахстана прибыл в Сочи несколько часов назад. В ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства.
Главы регионов России получили высокую оценку и поддержку Путина
Состоялась серия встреч российского лидера Владимира Путина с врио губернаторов нескольких российских регионов, где высшие должностные лица субъектов страны сообщили главе государства о социально-экономической ситуации в регионах и попросили о федеральной поддержке необходимых для развития направлений.
Так, 3 августа состоялась встреча президента с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым. Глава государства обратил внимание на рост в субъекте страны ВРП и инвестиций, а также на развитие там промышленного производства. Врио, в свою очередь, доложил о ситуации в ключевых сферах развития региона – рассказал о социальных основах бюджета, положении беженцев из Донбасса, борьбе с пандемией коронавируса и мерах поддержки предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Также Евраев подчеркнул, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства в регионе составил 106,8%, ВРП достиг 688 миллиардов рублей, объем инвестиций в основной капитал – 112,4% при плановых показателях 103,9% (к уровню 2020 года). Евраев попросил президента оказать региону поддержку в строительстве Карабулинской развязки – «вопросе жизни и развития всей области». Оценочная стоимость строительства моста составляет 18 млрд рублей. Президент констатировал, что вопрос действительно важен, и сообщил, что поручит ведомствам начать над ним работу.
Позднее, 9 августа глава российского государства провел рабочую встречу с врио главы Кировской области Александром Соколовым. Врио доложил президенту о том, что ему удалось сделать за три месяца в новой должности. Соколов подчеркнул, что в ходе активных поездок по области (врио посетил более 20 муниципалитетов) и общения с жителями у него получилось не только глубоко погрузиться в проблемы региона, но и понять его возможности.
Президент оценил работу врио, но напомнил, что есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Среди них – ситуация в моногородах. Врио также попросил Путина поддержать Кировскую область в связи с предстоящим 650-летием города Кирова. «Президент с вниманием отнесся к моим просьбам и сказал, что обязательно рассмотрит обращения», – сообщил в своем Telegram-канале Соколов.
С главой государства встретился врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев 11 августа. Врио сообщил, что за прошедшие месяцы в должности погрузился в ситуацию в регионе и полностью ее контролирует.
По оценке главы государства, среди них – хорошие темпы развития строительного сектора и сельского хозяйства. В беседе с Путиным Зайцев обозначил темы, принципиально важные для развития Марий Эл. Среди них – модернизация взлетно-посадочной полосы, реставрация замка Шереметева и ремонт акушерско-физиологического корпуса перинатального центра. «Надеюсь, мы получим поддержку со стороны Президента в решении этих вопросов», – написал врио в своем Telegram-канале после рабочей встречи.
Кроме того, 16 августа президент встретился с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым. Егоров подчеркнул, что основные макроэкономические показатели региона стабильно демонстрируют положительную динамику. В частности, рост собственных доходов бюджета на 1 августа текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составил 120%.
«С учетом текущей экономической ситуации, когда наша страна находится под санкционным давлением, мы приняли большое количество дополнительных мер поддержки различных отраслей: это и промышленность, и сельское хозяйство, и не забываем про малый и средний бизнес», – сообщил врио.
Также Егоров попросил президента о федеральной поддержке по потребности Тамбовской области в автобусах на газомоторном топливе, новой дорожно-коммунальной технике и реновации системы водоснабжения. Президент пообещал оказать содействие в решении актуальных проблем и констатировал, что в области все развивается «достаточно стабильно».
17 августа вопросы социально-экономического развития Владимирской области с президентом обсудил врио губернатора региона Александр Авдеев. «В целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растет промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жилье ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране. Но, конечно, есть вопросы, требующие особого внимания», – озвучил свою оценку Путин.
Врио обозначил, что в области реализуется более 60 инвестпроектов, индекс промышленного производства в январе-июне 2022 года вырос почти на 7%, и при поддержке Правительства России идет работа над созданием второй особой экономической зоны. Кроме этого, с опережением графика идет строительство трассы М-12. «Президент оценил эти шаги. И очень важно, что поддержал наши инициативы: строительство северного обхода Владимира, восстановление областного драмтеатра и др. Пообещал, что переговорит с коллегами в Правительстве несмотря на то, что некоторые из проектов действительно весьма дорогие», – сказал он.
Встречи врио губернаторов российских регионов с главой государства показали, что каждый из врио активно включился в региональную повестку, понимает сильные стороны развития своих территорий и работает над решением актуальных проблем жителей. Поддержка со стороны федерального центра – не просто знак символического доверия президента по отношению к врио, а готовность к совместной работе федерального центра и регионов для развития страны.
Путин похвалил российскую молодежь за активную жизненную позицию
Стремление молодежи реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, активная жизненная и гражданская позиция достойна уважения и поддержки, заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам всероссийского форума «Машук».
«Важно, что молодежь стремится в полной мере реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, такая активная жизненная и гражданская позиция достойна уважения и поддержки», – приводит ТАСС слова Путина в обращении к участникам всероссийского форума «Машук», которое зачитала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Глава государства также обратил внимание на то, что за прошедшие годы всероссийский форум «Машук» убедительно доказал свою востребованность, «сыграл весомую роль в судьбе участников, по праву приобрел статус всероссийского молодежного форума».
Президент отметил, что, «конечно, отрадно, что сегодня здесь, в Пятигорске, открывается современный, круглогодичный центр знаний «Машук». «А это значит, что юноши и девушки из разных регионов России, начинающие специалисты сферы образования и студенты профильных учебных заведений получат замечательную возможность не только в рамках форума, но и в любое другое время обмениваться опытом, завязывать деловые контакты, обсуждать насущные профессиональные проблемы, главная из которых – совершенствование образовательных, информационных, просветительских технологий, гармонизация межкультурного и межнационального диалога в нашей стране», – подчеркнул президент.
Напомним, 15 августа в Пятигорске открылся всероссийский молодежный форум «Машук», на который собрались участники из России, Донбасса и Запорожья. Молодежный форум «Машук» проводится с 2010 года. В 2020 году в период начала пандемии он впервые прошел в дистанционном формате. В 2022 году форум приобрел статус всероссийского.
Путин указал на позитивное развитие отношений России и Казахстана
Развитие российско-казахстанских отношений проходит в позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
«По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. И наша встреча придает дополнительные импульсы развитию нашего доверительного стратегического партнерства», – цитирует Путина ТАСС.
Он напомнил, что в октябре отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.
Глава российского государства отметил, что активно сотрудничают министерства и ведомства двух стран, также активно работает межправкомиссия.
«Министерства иностранных дел [России и Казахстана], министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», – сказал Путин.
«В этом году Казахстан председательствует в СНГ, в октябре будет саммит Содружества независимых государств, очень сильно рассчитываем на ваше личное участие. Тем более Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате», – приводит слова Токаева РИА «Новости».
Президент Казахстана прибыл в Сочи несколько часов назад, через некоторое время стартовали переговоры лидеров двух стран. В ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства.
Путин поздравил Кончаловского с 85-летием
Президент Владимир Путин поздравил режиссера, сценариста и продюсера Андрея Кончаловского с 85-летним юбилеем, сообщила пресс-службы Кремля.
«И в нашей стране, и за ее пределами Вас знают как выдающегося режиссера и сценариста, яркого, искренне преданного любимому делу человека. Ваши работы, удостоенные престижных профессиональных наград и премий, неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актёрскими ансамблями, почерком настоящего Мастера и Творца», – говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Президент пожелал Кончаловскому доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.
Путин указал на развитие надежной демократии с помощью выборов в России
Нет сомнений в способствовании предстоящих выборов в сентябре развитию надежной демократической политической системы России, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
«Для того чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит – надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Президент отметил, что ко всем кандидатам на осенние выборы должно быть объективное отношение. Он просмотрел представленные ему материалы и указал, что в числе кандидатов, которым отказали в регистрации, есть представители разных партий, включая «Единую Россию».
Памфилова отметила, что прозрачность и открытость российской избирательной системы выше, чем в недружественных странах.
«Хочу честно сказать, что вот эта прозрачность и открытость, она на порядок выше, чем в тех странах недружественных, которые считают себя демократичными, вот это правда», – указала она.
Напомним, единый день голосования в 2022 году – 11 сентября. В 82 субъектах России пройдут выборы глав регионов, региональных парламентов и органов местного самоуправления.
Путин поздравил коллектив ФМБА с 75-летием создания
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания, отметив, что ФМБА выросло в современную структуру с серьезным научным потенциалом, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Поздравляю вас с 75-летием создания Федерального медико-биологического агентства. За прошедшие годы ФМБА выросло в современную, крупную структуру с серьезным научным, кадровым, производственным потенциалом. Во многом благодаря созидательному труду нескольких поколений работников Агентства была выстроена надежная система охраны здоровья людей, занятых на предприятиях стратегически важных отраслей отечественной экономики, и населения закрытых административно-территориальных образований», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что нынешний коллектив ФМБА бережет и развивает традиции своих предшественников, успешно решает поставленные задачи, расширяет сферу своей ответственности. Сегодня в числе ключевых приоритетов – медико-санитарное обеспечение работников более 700 организаций с опасными условиями труда, координация деятельности Центра крови, спортивная, морская и водолазная медицина, продолжение слаженной работы с коллегами по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«И конечно, особо отмечу действенную помощь, которую оказывают сотрудники Агентства в составе мобильных медицинских отрядов жителям республик Донбасса и других регионов», – добавили в пресс-службе.
Президент пожелал коллективу и ветеранам Федерального медико-биологического агентства новых профессиональных достижений и всего наилучшего.
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