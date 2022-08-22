Путин утвердил знак ордена «Мать-героиня»

Главы регионов России получили высокую оценку и поддержку Путина

Состоялась серия встреч российского лидера Владимира Путина с врио губернаторов нескольких российских регионов, где высшие должностные лица субъектов страны сообщили главе государства о социально-экономической ситуации в регионах и попросили о федеральной поддержке необходимых для развития направлений.

Так, 3 августа состоялась встреча президента с врио главы Ярославской области Михаилом Евраевым. Глава государства обратил внимание на рост в субъекте страны ВРП и инвестиций, а также на развитие там промышленного производства. Врио, в свою очередь, доложил о ситуации в ключевых сферах развития региона – рассказал о социальных основах бюджета, положении беженцев из Донбасса, борьбе с пандемией коронавируса и мерах поддержки предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также Евраев подчеркнул, что по итогам 2021 года индекс промышленного производства в регионе составил 106,8%, ВРП достиг 688 миллиардов рублей, объем инвестиций в основной капитал – 112,4% при плановых показателях 103,9% (к уровню 2020 года). Евраев попросил президента оказать региону поддержку в строительстве Карабулинской развязки – «вопросе жизни и развития всей области». Оценочная стоимость строительства моста составляет 18 млрд рублей. Президент констатировал, что вопрос действительно важен, и сообщил, что поручит ведомствам начать над ним работу.

Позднее, 9 августа глава российского государства провел рабочую встречу с врио главы Кировской области Александром Соколовым. Врио доложил президенту о том, что ему удалось сделать за три месяца в новой должности. Соколов подчеркнул, что в ходе активных поездок по области (врио посетил более 20 муниципалитетов) и общения с жителями у него получилось не только глубоко погрузиться в проблемы региона, но и понять его возможности.

Президент оценил работу врио, но напомнил, что есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Среди них – ситуация в моногородах. Врио также попросил Путина поддержать Кировскую область в связи с предстоящим 650-летием города Кирова. «Президент с вниманием отнесся к моим просьбам и сказал, что обязательно рассмотрит обращения», – сообщил в своем Telegram-канале Соколов.

С главой государства встретился врио главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев 11 августа. Врио сообщил, что за прошедшие месяцы в должности погрузился в ситуацию в регионе и полностью ее контролирует.

По оценке главы государства, среди них – хорошие темпы развития строительного сектора и сельского хозяйства. В беседе с Путиным Зайцев обозначил темы, принципиально важные для развития Марий Эл. Среди них – модернизация взлетно-посадочной полосы, реставрация замка Шереметева и ремонт акушерско-физиологического корпуса перинатального центра. «Надеюсь, мы получим поддержку со стороны Президента в решении этих вопросов», – написал врио в своем Telegram-канале после рабочей встречи.

Кроме того, 16 августа президент встретился с врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым. Егоров подчеркнул, что основные макроэкономические показатели региона стабильно демонстрируют положительную динамику. В частности, рост собственных доходов бюджета на 1 августа текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составил 120%.

«С учетом текущей экономической ситуации, когда наша страна находится под санкционным давлением, мы приняли большое количество дополнительных мер поддержки различных отраслей: это и промышленность, и сельское хозяйство, и не забываем про малый и средний бизнес», – сообщил врио.

Также Егоров попросил президента о федеральной поддержке по потребности Тамбовской области в автобусах на газомоторном топливе, новой дорожно-коммунальной технике и реновации системы водоснабжения. Президент пообещал оказать содействие в решении актуальных проблем и констатировал, что в области все развивается «достаточно стабильно».

17 августа вопросы социально-экономического развития Владимирской области с президентом обсудил врио губернатора региона Александр Авдеев. «В целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растет промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жилье ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране. Но, конечно, есть вопросы, требующие особого внимания», – озвучил свою оценку Путин.

Врио обозначил, что в области реализуется более 60 инвестпроектов, индекс промышленного производства в январе-июне 2022 года вырос почти на 7%, и при поддержке Правительства России идет работа над созданием второй особой экономической зоны. Кроме этого, с опережением графика идет строительство трассы М-12. «Президент оценил эти шаги. И очень важно, что поддержал наши инициативы: строительство северного обхода Владимира, восстановление областного драмтеатра и др. Пообещал, что переговорит с коллегами в Правительстве несмотря на то, что некоторые из проектов действительно весьма дорогие», – сказал он.

Встречи врио губернаторов российских регионов с главой государства показали, что каждый из врио активно включился в региональную повестку, понимает сильные стороны развития своих территорий и работает над решением актуальных проблем жителей. Поддержка со стороны федерального центра – не просто знак символического доверия президента по отношению к врио, а готовность к совместной работе федерального центра и регионов для развития страны.