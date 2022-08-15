Захарова сопоставила дело Грайнер и обыски у Трампа

Белый дом не комментирует обыски у экс-президента США Дональда Трампа, но при этом ставит под сомнение признание осужденной за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер, заметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Белый дом назвал законное решение российского суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер «неприемлемым». Напомню, Грайнер провозила картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Баскетболистка сама в этом призналась, так как смысла отпираться не было никакого», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она указала, что параллельно Белый дом отказывается комментировать расследование вокруг Трампа и изъятие у него неких документов, связанных как раз с Белым домом, хотя речь идет об американском правосудии и правоохранительных органах.

«Президент, – говорит пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер, – был не в курсе».

На каком основании слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещенных к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнение, а экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов – обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, – нет?», – поинтересовалась Захарова.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами.

В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ.

При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.

Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом не вмешивается в ситуацию с обысками в имении экс-президента США Дональда Трампа и обнаружением у него ряда секретных документов.

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