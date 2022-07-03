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Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли ДНР
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Украинские войска за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 170 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). Выпущено 170 единиц различных боеприпасов», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что за сутки была ранена одна мирная жительница, повреждены пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой народной республике, чтобы затем обвинить Вооруженные силы России.
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Союзные силы освободили ряд населенных пунктов в ЛНР и ДНР
Силами России и ЛНР освобожден ряд населенных пунктов в Донбассе, развивается наступление на Северск, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
По словам источника ТАСС, в ДНР и ЛНР освобождены Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Как заявил источник, «союзные силы развивают наступление на Северск».
Напомним, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщал о сбежавших из Лисичанска в Северск наемниках и бойцах ВСУ. Он говорил, что в Северске расположились несколько батальонов ВСУ, туда также прибывают иностранцы. Северск расположен на территории ДНР, которую удерживают украинские силы.
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В ДНР предъявили обвинение еще двум наемникам из Британии
В Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам.
«Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение», – передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник.
Между тем источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщает, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.
«Возбуждены уголовные дела и предъявлены обвинения по ст. 430 УК ДНР («Наемничество») в отношении подданных Великобритании Дилана Хили и Эндрю Хилла, которые в настоящее время содержатся в одном из СИЗО ДНР. С ними ведутся следственные действия, в ходе которых следователям необходимо будет получить доказательства совершенных британцами преступлений, так как они не хотят давать показания и сотрудничать в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении них», – рассказал собеседник агентства.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Стало известно о скором окружении ВСУ в Лисичанске
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До полного окружения Лисичанска остается около 6 километров, осталось взять под контроль село Белогоровка, сообщают корреспонденты с места событий.
Группировка российских войск «О» («Отважные») освободили населенный пункт Золотаревка, передает РИА «Новости».
В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских формирований.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взятии северных окраин Лисичанска. В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, ВС России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.
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Посол ЛНР: Киеву не удалось сделать из Лисичанского НПЗ вторую «Азовсталь»
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«Лисичанск – большой индустриальный город, в котором расположено множество заводов. И боевики еще могут цепляться за эти территории. Взятие под контроль НПЗ – значимое и с военной, и с экономической точки зрения событие», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно о переходе под контроль союзных войск Лисичанского НПЗ.
«Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – это крупное предприятие с большими возможностями для укрытия. Кроме того, там есть склады с захоронениями горюче-смазочных материалов. На протяжении последних лет этот завод не работал, в основном по политическим причинам», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, за это время на предприятии была сформирована мощная база для ВСУ. «Так как предприятие находится не в черте города, а также имеет большую территорию, боевики могли за него биться очень и очень долго. Они могли попытаться сделать вторую «Азовсталь», но благодаря набору правильных действий нашего командования и бойцов, сделать этого не удалось. Там были сначала удары по ремонтным цехам, и уже через несколько дней удалось выбить силы противника. И на сегодняшний день это крупнейший на Украине НПЗ, который контролируется союзными войсками», – пояснил собеседник.
Он также уверен, что сложно переоценить значимость этого события. «Это важно и с военной точки зрения, и с точки зрения экономического будущего Луганской республики и всего Донбасса. Предприятие строилось в свое время для обеспечения нефтепродуктами всего юга СССР», – подчеркнул посол.
Вместе с тем на территории города все еще остаются вооруженные формирования ВСУ. «Лисичанск – огромный индустриальный центр. Там расположены Лисичанский машиностроительный завод, два стекольных завода, содовый завод – большое количество промплощадок. А это бетонные цеха, огороженные территории и подземные хранилища. Так что там еще везде есть какие-то разрозненные группки боевиков», – рассказал Мирошник.
«Накануне была зафиксирована попытка выхода командования средней руки, но по ним отработала наша артиллерия. В жилых районах мы также активно зачищаем оставшихся боевиков – южная часть уже полностью освобождена. И сейчас там уже начинаются работы по восстановлению мирной жизни», – акцентировал собеседник.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Отдельно посол обратил внимание на желание украинских властей депортировать из Лисичанска мирных жителей. Ранее с таким предложением выступил назначенный Киевом в качестве главы военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. «Он сам уже давно «депортировался» с территории Луганской области, – заметил Мирошник. – И все свои заявления он делает вдалеке от зоны своей ответственности. Так что поздно рассказывать, кого они там собираются депортировать с территории Лисичанска. Пусть сначала свои подразделения оттуда «депортируют». В самом Лисичанске у мирных жителей настроения совсем иные. Люди прячутся в убежищах только с одной мыслью – лишь бы как можно быстрее из города выбили боевиков и положили конец киевскому режиму».
Ранее посол ЛНР в Москве сообщил о том, что ВС России и Народная милиция республики в Лисичанске занимают объект за объектом, не давая противнику опомниться и организовать оборону. Мирошник отметил, что все значимые транспортные пути из города и в город, в том числе трасса Лисичанск – Артемовск (Бахмут), контролируются союзными силами. Попытки выйти из Лисичанска в сторону контролируемого ВСУ Артемовска более невозможны, констатировал посол. Позже офицер НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинской группировке в Лисичанске отдан приказ отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией».
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Бывший военнопленный рассказал о пытках электричеством на Украине
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Освобожденный из украинского плена военный заявил, что к нему применялись пытки электричеством, он пояснил, что его содержали в одном из подвалов Киева.
«Попал в плен 25 марта. Содержался в подвале полтора месяца в Киеве, дальше был переведен в Полтаву, и после Полтавы в Запорожье на обмен», – рассказал военнослужащий в ролике, опубликованном в Telegram-канале Андрея Руденко «Репортер Руденко V».
«Меня пытали четыре часа приблизительно, электричеством», – добавил он.
Военнослужащий добавил, что из его подразделения осудили всех военных по статье «Госизмена». Из его слов следует, что он служит не в российской армии, а в народной милиции одной из республик Донбасса.
Ранее в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
В Кремле заявили, что главным для Москвы в вопросе обмена пленными является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР.
Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
Вступил в силу содержащий правила смертной казни кодекс ДНР
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В ДНР вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс, в котором указывается, как должна приводиться в исполнение смертная казнь.
Уголовно-исполнительный кодекс вступает в силу с 1 июля 2022 года, но положения об исполнении смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года, передает ТАСС.
В соответствующей статье кодекса говорится, что казнь «исполняется непублично путем расстрела». Если осужденных несколько, то казнь «производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных». Присутствуют «прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач».
При этом «администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников осужденного». Однако «тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается».
Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.
9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Украинская блогерша пожаловалась на приставания под предлогом конфликта на Украине
Блогер с седьмым размером груди Луиза Ховански пожаловалась на то, что к ней поступают непристойные предложения, а для этого используется в качестве повода конфликт на Украине.
Луиза Ховански рассказала изданию The Sun, что с начала спецоперации получила множество предложений выйти замуж, чтобы уехать из страны, передает RT.
Также некоторые мужчины, по словам блогера, предлагали украинке квартиру, комнату и безопасность в обмен на секс. Женщина подчеркнула, что соглашаться на что-то из этого не собирается.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
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Минобороны подтвердило обмен 144 украинских военнопленных
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Россия провела обмен военнопленными с украинской стороной, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации [Владимира Путина], поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, – это самая главная задача», – говорится в сообщении Конашенкова, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что практически все освобожденные имеют ранения, в том числе тяжелые, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек», – заключил представитель ведомства.
Об обмене военнопленными сообщалось в среду – глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Киев и Донецк провели обмен, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
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Кадыров сообщил о плачевном состоянии «укронацистских» сил в Лисичанске
Украинские подразделения в Лисичанске находятся в очень плачевном состоянии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева.
Как сообщил Кадыров в соцсети «ВКонтакте», «укронацистские подразделения» в Лисичанске «полностью деморализованы, предчувствуя свой скорый конец». «Поэтому мы пока не спешим, даем возможность уйти всем, кто не хочет идти против нас с оружием», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что «остальных ждет очень быстрый и неминуемый разгром», а «полное освобождение Лисичанска от бандеровских и националистических банд – вопрос времени». «Другого исхода не ждите!» – заявил Кадыров.
Напомним, офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения украинских военных, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход. Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что «сейчас значительная часть – то есть в районе половины – Лисичанска контролируется нашими войсками».
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ВСУ обстреляли Славянск для обвинения России в уничтожении мирных граждан
Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой народной республике, чтобы затем обвинить Вооруженные силы России, сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Славянске Донецкой народной республики с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.
Генерал отметил, что уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских ВС по гражданскому населению.
«Такое быстрое прибытие украинских журналистов, «случайно» находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации», – считает Мизинцев.
В Минобороны также сообщили, что в Бахмуте ДНР в зданиях института иностранных языков и отдела ЗАГС дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;
Кроме того, по словам Мизинцева, в Харькове в техническом лицее № 173 неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, а в Константиновке ДНР в многоквартирных жилых домах военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции, склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО. Местным жителям запрещено покидать дома.
Ранее в Минобороны предупредили о подготовке ВСУ провокации в Одессе для обвинения Вооруженных сил России в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.
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В ЛНР заявили о развитии наступления на Северск
Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора, активно развивается наступление на Северск, заявил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Киселев сообщал о сбежавших из Лисичанска в Северск наемниках и бойцах ВСУ. Он говорил, что в Северске расположились несколько батальонов ВСУ, туда также прибывают иностранцы. Северск расположен на территории ДНР, которую удерживают украинские силы.
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Крымский оператор начал заниматься связью в Запорожской, Херсонской областях и Донбассе
Крымский оператор связи «Миранда-медиа» вслед за «К Телекомом» начинает заниматься связью в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках.
Отмечается, что компания может объединить сети провайдеров, которые принадлежат властям республик, для обновления инфраструктуры. По оценкам участников рынка, это потребует вложения десятков миллиардов рублей. Однако основная проблема в нехватке профильных инженеров, большинство из которых ушли на фронт, передает «Коммерсант».
По данным близкого к правительству России источника, компания должна стать основным провайдером связи и интернета в республиках, «она может консолидировать активы «Феникса», «Углетелекома» и «Комтела», их сети требуют обновления».
Уточняется, что операторы «Феникс» (ГУП ДНР «Республиканский оператор связи»), ГУП ДНР «Углетелеком» и ГУП ДНР «Комтел» принадлежат властям ДНР. Они были созданы на базе имущества и оборудования украинских «Киевстара» и «Укртелекома».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Миранда-медиа» зарегистрировано в 2004 году, выручка по итогам 2021 года составила 1,8 млрд рублей при чистой прибыли 239 млн рублей 80,1% компании принадлежат судоходной компании «Люкстранс» и еще 19,9% – «Ростелекому». Также есть информация о том, что 7 июня «Миранда-медиа» заключила два договора залога движимого имущества с банком «Россия». Весной стало известно, что он может выделить 3 млрд рублей в течение семи лет на создание в Крыму нового мобильного оператора.
По словам одного из источников, «Миранда-медиа» может также заняться связью в Херсоне и Мелитополе. Структуры компании уже начали работы, связанные с обеспечением функционирования инфраструктуры связи в Херсонской и Запорожской областях. Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что в июне «Миранда-медиа» зарегистрировала новый домен mir-telecom.ru.
Как отметил президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин, телекоммуникационное оборудование для модернизации инфраструктуры связи в ДНР и ЛНР можно приобрести на вторичном рынке.
«Я слышал, что один из крупных российских операторов уже предлагает купить его складские запасы», – сказал он.
В конце мая Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. На сим-карты российских мобильных операторов, продажа которых ведется в Херсонской области, уже перешли несколько десятков тысяч местных жителей. В регионе будут работать три мобильных оператора.
Напомним, что из-за обстрелов со стороны Украины Херсонская область осталась без сотовой связи и интернета. А в Запорожской области мобильная связь была отключена Киевом.
Ранее сообщалось, что крымский мобильный оператор заработал в Херсонской области. В пятницу стало известно, что Запорожская и Херсонская области переходят на российский телефонный код «+7».
В ЛНР заявили о скором освобождении республики на 100%
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В самое ближайшее время территория Луганской Народной Республики (ЛНР) будет освобождена на 100%, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«С учетом тех действий, которые происходят рядом с территорией республики, а это Харьковская область и Донецкая Народная Республика, можно с полной уверенностью говорить, что прямо в ближайшее время территория Луганской Народной Республики будет освобождена на все 100%», – передает его слова ТАСС.
Марочко добавил, что силы ЛНР и России заняли все стратегически важные высоты вокруг Лисичанска. «Сегодня совместными усилиями Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации заняты последние стратегически важные высоты, которые позволяют говорить о том, что населенный пункт Лисичанск находится в полном окружении», – сказал офицер.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
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Пушилин: Передача Украине пленных не отменяет будущего трибунала
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В результате обмена пленными Украине были переданы 37 боевиков разных националистических батальонов – тех, по которым не было свидетельств их преступлений, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Это рядовые «азовцы» (против боевиков нацбатальона «Азов» в России возбуждены уголовные дела), не только «азовцы», несколько «айдаровцев», это рядовые националистических батальонов... Это те люди, которые не смогут точно встать в строй, по сути это калеки, которые получили увечные травмы... Их порядка 37 человек», – сказал Пушилин в эфире канала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что со стороны украинских боевиков отбирались те, кому не были предъявлены обвинения и по кому не было доказательной базы по поводу их личных преступлений.
Пушилин также добавил, что «трибунал будет над всеми военными преступниками, над всеми неонацистами, над всеми теми, по кому будет собрана доказательная база», передает ТАСС.
Ранее Пушилин заявил, что Киев и Донецк провели обмен военнопленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны.
В ЛНР заявили о бесславным завершение работы офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине
Присутствие на Украине миссии ОБСЕ, объявившей ранее о начале процесса закрытия офиса координатора проектов в стране, завершилось бесславно, заявил глава МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего.
«По прошествии трех месяцев с момента окончания мандата СММ ОБСЕ организация полностью прекратила свою деятельность на Украине. С 1 июля закончился 23-летний период присутствия ОБСЕ на Украине, закончился бесславно», – говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
По его словам, особенно ярко об этом свидетельствуют последние восемь лет –период присутствия на Украине СММ ОБСЕ. Министр подчеркнул, что миссия, «успешно имитируя содействие урегулированию конфликта в Донбассе, активно вела пропагандистскую работу, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима».
«Несмотря на отдельные близкие к объективности заявления координатора или тезисы в отчетах СММ, вся активность миссии была направлена на искажение сути событий и введение в заблуждение международной общественности», – добавил Дейнего.
Напомним, 1 марта представители ОБСЕ в Луганске оставили свой офис и выдвинулись по направлению к территории Российской Федерации.