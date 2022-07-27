Вирусолог объяснила рост заболеваемости COVID в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением новых вариантов «омикрона», заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма «омикрон». Так, доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причём преобладает BA.5», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной.

Стремительного роста заболеваемости, как это было при циркуляции «дельта» и «омикрон» штаммов, сейчас нет. Это связано с тем, что у уже переболевших сохранились антитела, которые пока защищают от новых подвариантов.

Случаев коронавируса, вызванного штаммом «кентавр», в России по семь.

«Доля BA.2.75 (кентавр) пока незначительна – всего семь случаев на всю страну», – сказала Пшеничная журналистам.

На прошлой неделе пятеро заболевших подвидом «кентавр» выявлены в Москве, все болеют легко.

Подчеркивается, что резкий рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России маловероятен, новые подварианты штамма «омикрон» вызывают заболевание, сопоставимое по тяжести с ОРВИ.

Она отметила, что и обыкновенная ОРВИ у некоторых людей может привести к осложнениям и закончиться пневмонией.

Также отмечалось отсутствие необходимости в возобновлении ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне. Эксперт лишь посоветовала при недомогании носить маску и следить за своим здоровьем.