Черногория выдала России обвиняемого в хищении 35 млрд рублей экс-сотрудника банка

Бывший сотрудник одного из московских банков Сергей Ипатов, обвиняемый в хищении 35 млрд рублей в составе группы лиц, экстрадирован из Черногории в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Сергей Ипатов. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Сегодня, удовлетворив соответствующее ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, зарубежные коллеги передали его сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России для доставки в Москву», – передает ТАСС слова Волк.

По словам Волк, противоправная деятельность велась в 2015–2016 годах. В то время обвиняемый занимал руководящую должность в одном из московских банков. Он совместно с другими сотрудниками финансового учреждения организовал систематическое внесение в электронную базу данных учета банковских операций недостоверных сведений. В частности, умышленно занижал размеры привлеченных в течение дня вкладов физических лиц. «Разница между отраженными в базе сведениями и фактически внесенными вкладчиками денежными средствами похищалась. Кредитно-финансовой организации был причинен ущерб в размере 35 млрд рублей», – добавила представитель ведомства.

Ипатову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он скрылся от правосудия за границей и на основании запроса столичного главка полиции в 2018 году был объявлен в международный розыск. В феврале текущего года его задержали в аэропорту Черногории.

Ранее Черногория экстрадировала в Россию бывшего ректора одного из алтайских университетов, обвиняемого в растрате 2,5 млн рублей.