Член ОП отреагировала на избиение детей подростками в санатории под Иркутском

«Если действительно была жестокость со стороны одних детей в отношении других, то, конечно, состояние этих детей должно было вызвать внимание со стороны взрослых», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты Наталья Агре, комментируя избиение детей подростками в санатории.

В Иркутской области в санатории Железногорска-Илимского группа подростков около двух недель жестоко избивала детей, о чем рассказала в социальных сетях мать одного из пострадавших, сообщает Lenta.ru. Уточняется, что она намерена написать заявление в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на директора санатория и тех членов персонала, которые причастны к произошедшему.

«Очень странно, что никто из окружающих взрослых не обратил на это внимание. Потому что если действительно была жестокость со стороны одних детей в отношении других, то, конечно, последствие состояния этих детей должно было вызвать хоть какое-то внимание со стороны взрослых», – говорит Агре.

Кроме того, член ОП призывает родителей внимательнее относиться к выбору места, куда отправить своего ребенка на летний отдых. Соответственно, необходимо заранее узнать про место, насколько оно приспособлено для детей, кто за ними будет смотреть и так далее. Более того, она обращает внимание на то, что не все санатории приспособлены для детского отдыха и имеют инфраструктуру, в отличие от детских лагерей. В большинстве случаев это место для отдыха без особого надзора взрослых.

Также есть вопросы и к руководству санатория, отмечает собеседница. То есть, если заведение все-таки организует детский отдых, то необходимо знать, какие компетенции есть у персонала для того, чтобы не допускать подобных эксцессов. В данной ситуации специалист рекомендует обращаться к силовым ведомствам, чтобы они провели проверку по факту данного нарушения.

«Детские лагеря обычно находятся в подчинении Министерства просвещения либо местных министерств образования. Если это санаторий, то это может быть абсолютно частное предприятие, в котором нет образовательной деятельности. Фактически это организация отдыха. Да, это номерной фонд, какие-то развлечения, питание и так далее. Поэтому, если инцидент происходит в детском лагере, то появляются вопросы к организации детского отдыха, работе вожатых – это одна среда, а если это отдых в санатории, то, возможно, там в принципе в услугах не предусмотрено, чтобы кто-то из взрослых должен регулярно присматривать за детьми», – заключила Агре.

В конце июня министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе телемоста «Вожатский трек» рассказал, что в стране планируется разработать единую систему подготовки вожатых для детских центров.