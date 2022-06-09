В США указали на «серьезный провал» Запада в отношении России

Отказ ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии критиковать действия России на Украине стали результатом «провала» США и «серьезной ошибки» Запада, говорится в редакционной статье Bloomberg.

Как напоминают авторы материала, ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине, что, по их мнению, стало «серьезной ошибкой» Запада. По мнению авторов статьи, «попросту обескураживающая терпимость» Глобального Юга к действиям России – это «провал США и их друзей», который надо «исправлять», передает РИА «Новости».

Так, во время голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее «осуждения» воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, ЮАР и ряд других, напоминается в статье. По мнению авторов статьи, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» внушило многим странам, что союз с Америкой «бесперспективен».

При этом авторы материала пришли к выводу, что это стало мировой тенденцией. Так, Саммит Америк привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А в мае «оглушительное фиаско» потерпел саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Вашингтоне.

«Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека», – говорится в статье.

В прошлую субботу в США назвали дипломатической победой Владимира Путина тот факт, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию.

Днем ранее президент Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Россия выведет Африку из-под влияния Запада.

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