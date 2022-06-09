В США указали на «серьезный провал» Запада в отношении России

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9 июня, четверг | Последнее обновление — 06:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия применила на Украине истребители Су-57
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Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия.
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К 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов.
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«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США указали на «серьезный провал» Запада в отношении России
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Отказ ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии критиковать действия России на Украине стали результатом «провала» США и «серьезной ошибки» Запада, говорится в редакционной статье Bloomberg.
Как напоминают авторы материала, ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине, что, по их мнению, стало «серьезной ошибкой» Запада. По мнению авторов статьи, «попросту обескураживающая терпимость» Глобального Юга к действиям России – это «провал США и их друзей», который надо «исправлять», передает РИА «Новости».
Так, во время голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее «осуждения» воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, ЮАР и ряд других, напоминается в статье. По мнению авторов статьи, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» внушило многим странам, что союз с Америкой «бесперспективен».
При этом авторы материала пришли к выводу, что это стало мировой тенденцией. Так, Саммит Америк привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А в мае «оглушительное фиаско» потерпел саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Вашингтоне.
«Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека», – говорится в статье.
В прошлую субботу в США назвали дипломатической победой Владимира Путина тот факт, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию.
Днем ранее президент Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Россия выведет Африку из-под влияния Запада.
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Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности.
Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС.
Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».
В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
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Меркель рассказала случай с собакой на встрече с Путиным
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2007 году президент России Владимир Путин в ходе их первой встречи в Кремле подарил лидеру ФРГ игрушечного пса.
«В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: «Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?». И у него была для меня такая большая игрушечная собака», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные экс-канцлером ФРГ в ходе интервью телеканалу Phoenix.
Меркель пошутила под смех и аплодисменты зала о том, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки». Она уточнила, что «такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так».
На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.
В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.
Напомним также, в декабре 2019 года воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина поделился бывший руководитель МИД Италии Франко Фраттини.
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В ДНР озвучили зарплату британских наемников в ВСУ
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Попавшие в плен ДНР британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга, говорится в обвинительном заключении Верховного суда республики.
«В 2016 году Эйден Эслин посредством мониторинга сети Интернет, изучения действующего законодательства Украины узнал о возможности получения материального вознаграждения за участие в боевых действиях на стороне Украины против ДНР под видом прохождения действительной службы по контракту в Вооруженных силах Украины. В связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на участие в военном конфликте против ДНР на стороне Украины в качестве наемника с целью получения материального вознаграждения», – цитирует заключение ТАСС.
Он приехал на Украину в 2018 году и был завербован наемником через «Грузинский интернациональный легион», после чего начал участвовать в боевых действиях.
Эслин попал в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, там он обучился на наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году участвовал в боевых действиях в ДНР, в частности, в поселках Николаевка и Павловка. Он получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов). За какой срок эти средства выплачивались, в суде не уточнили.
Другой обвиняемый – Шон Пиннер – узнал о возможности воевать на Украине от Эслина. В 2019 году он вступил в ВСУ, попал в 36-ю бригаду морской пехоты по специальности старший стрелок. Получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен.
Третий обвиняемый – марокканец Саадун Брагим. Он также вступил в ВСУ при помощи Эслина. В феврале 2022 года участвовал в боевых действиях против ДНР, пока не попал в плен.
Пиннер и другой подданный Великобритании Эйден Эслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
Ранее в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.
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Москвичи выбрали название для площади перед посольством США
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Большинство москвичей проголосовали за то, чтобы безымянная территория в Пресненском районе Москвы около здания посольства США получила название «Площадь Донецкой Народной Республики», следует из сообщения на сайте мэра столицы.
Безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Свое мнение высказали 278 684 человека.
«Самое большое количество голосов – 44,69 процента – набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении на сайте мэра.
В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.
«Далее по популярности идет название «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%). У варианта «Площадь Героя России Владимира Жоги» – 8,33% голосов. Еще 15,44% горожан доверили решение специалистам», – сказано в сообщении.
Ранее депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у американского посольства в столице «площадью Защитников Донбасса».
Кремль положительно оценил инициативу депутатов Мосгордумы назвать территорию у посольства США в Москве «площадью Защитников Донбасса».
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В США сравнили ущерб от санкций для России и Запада
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Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
Как отметил профессор, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – «изменения поведения» Москвы, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО. «Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, они указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими», – подчеркнул профессор.
По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они «меркнут» по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России. «С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы», – предупредил профессор.
Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут «очень негативное и серьезное» влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.
«США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае», – добавил он.
При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Соединенных Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как «пьяные матросы».
Ранее в Китае предсказали, что проводимая Западом политика «технологического апартеида» в отношении России и КНР отбросит человечество в «темные века».
Накануне президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. В прошлую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о грозящей европейцам нищете из-за санкций против России.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.
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Байден объявил режим ЧС из-за риска дефицита электромощностей
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Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи с возможной угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.
В прокламации, распространенной Белым домом, Байден констатирует наличие «множества факторов», которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей, передает РИА «Новости».
«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США... настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», – говорится в документе.
Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года «определенные солнечные элементы и модули», импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в энергетической сфере. Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Напомним, что британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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Посол США оценил работу ЦБ России по укреплению рубля
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан назвал талантливой работу главы Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля.
«Председатель Центрального банка – исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», – передает ТАСС слова посла.
Вместе с тем Салливан выразил мнение, что влияние санкций и мер экспортного контроля со временем значительно возрастет. «Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику – влияние, которое, я полагаю, будет существенным», – отметил он.
По словам дипломата, у России и США десятилетия ушли на то, чтобы выстроить торговые отношения. «Американские компании брали на работу здесь тысячи людей – инженеров, которые трудились как в Москве, так и за ее пределами, в Екатеринбурге, например, и в других городах», – уточнил Салливан.
Теперь на восстановление сотрудничества, как полагает посол США, потребуется много времени. «Годы, если не больше. Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», – заключил дипломат.
Ранее Салливан не исключил того, что Россия и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг.
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Посол США допустил взаимное закрытие посольств Москвой и Вашингтоном
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Американский посол в Москве Джон Салливан не исключил того, что Россия и США могут закрыть свои посольства на территории друг друга. При этом он отметил, что в Вашингтоне не хотели бы идти на этот шаг.
«Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой» , – передает ТАСС ответ Салливана на соответствующий вопрос. При этом, по его словам, в американской администрации вряд ли можно найти сторонника закрытия посольств.
«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», – добавил Салливан.
Посол указал, что ранее российская сторона заявляла об опасности разрыва отношений между странами. По его словам, эта ситуация могла бы означать закрытие диппредставительств в обеих странах. Дипломат выразил надежду на то, что подобный сценарий не будет реализован.
«Уверяю вас, это не идет от Соединенных Штатов. Это не входит в намерения президента Байдена или правительства США. И мы сейчас мало что еще можем добавить на эту тему. Мы три месяца находимся в ситуации полностью, как мне представляется, измененных взаимоотношений», –заключил он.
В понедельник Салливан заявил, что Россия и США не могут взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом.
Госдеп посоветовал Сербии присоединиться к внешней политике ЕС по России
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Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию с визитом главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, посоветовал Сербии «сосредоточиться на своей цели вступления в ЕС».
В частности, по словам Прайса, речь идет о «сопряжении внешней политики и политики в области безопасности». Кроме того, он отметил, что США «постоянно призывают Сербию предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути, в том числе для диверсификации энергоресурсов, сокращения энергетической зависимости от России».
Оценивая действия Болгарии, Северной Македонии и Черногории, Прайс заявил, что те приняли суверенное решение, которое «отражает решимость Европы привлечь Россию к ответственности» за ситуацию на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Нургалиев заявил о планах Запада развалить СНГ
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Западные страны в долгосрочной перспективе намереваются развалить Содружество независимых государств (СНГ), заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев.
«Развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны, является долгосрочной целью Вашингтона», – сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».
Запад тратит на реализацию «расшатывания ситуации» в странах постсоветского пространства колоссальные средства, добавил Нургалиев.
«Один из них – это поддержка неправительственных организаций, деятельность которых направлена на ослабление экономического, культурного и экономического взаимодействия стран СНГ. К примеру, Атлантический совет при содействии Центра Вильсона поддерживает финансами оппозиционно и антироссийски настроенных экспертов и политологов Белоруссии, Молдавии и Украины», – указал замсекретаря Собвеза России.
Он отметил, что миллионы долларов каждый год выделяются США для реализации программ подготовки оппозиционно настроенных лидеров общественного мнения.
Нургалиев привел в пример программу «Совершенствование правовой среды», которую, по его слвоам, финансируется агентством США по международному развитию. Она направлена на разработку законов, предоставляющих неограниченную свободу действий оппозиции в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.
«Тщательная подготовка Вашингтоном оппозиционно настроенных журналистов в республиках Центральной Азии ведется с 2002 года. Представители СМИ с наибольшей «активной гражданской позицией» щедро поощряются в рамках проведения ежегодного Центральноазиатского медиафестиваля», – сказал он.
В Соединенных Штатах есть порядка 100 негосударственных информационных агентств, которые были открыты в странах ближнего зарубежья в последние 10 лет.
«Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих стран СНГ. США также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку и финансируя новые курсы по так называемой «демократии» и истории», – подчеркнул Нургалиев.
Ранее в КНР заявили, что траты бюджета Соединенных Штатов на военную помощь Украине в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли.
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Американский сенатор поставил Байдену «единицу» за работу
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Предложенный президентом США Джо Байденом план по спасению американской экономики из-за рекордно высокой инфляции заслуживает самой низшей оценки, выразил мнение сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала Fox News.
По мнению политика, именно президент США проявил некомпетентность, слепо доверясь «зеленой» политике в энергетике. «Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он получил бы двойку с минусом, а когда подобное на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты заявляет президент, ему надо ставить «кол», – передает Прайм слова сенатора.
Баррассо отметил, что Байден достаточно долго не мог найти причину столь серьезных проблем в экономике, хотя они уже сказались на уровне жизни большой части населения. По его мнению, вместо того, чтобы искать конкретные пути решения проблем, Байден продолжает «переводить стрелки» и сыпать ложными обвинениями.
Политик добавил, что хочет задать соответствующие вопросы главе Минфина США Джанет Йеллен, так как президент, опубликовав в последнее время множество статей в средствах массовой информации по этому вопросу, «ровным счетом так ничего и не предложил».
По словам Баррассо, повышение налогов для американцев станет «поистине нелепым шагом», особенно для тех, кому едва хватает денег на еду. При этом помощники Байдена ездят по стране и твердят народу, что «все не так уж плохо», выразил возмущение сенатор.
Кроме того, на вопрос «не мог ли рост цен на энергоресурсы быть вызван попытками властей протолкнуть климатическую повестку», Баррассо ответил утвердительно. «Это они и делают», – подчеркнул конгрессмен.
Тем временем глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в своем Twitter расписал ситуацию с ценами в Штатах, возмутившись тем, что «зарплаты не успевают догнать цены».
«Работающие семьи каждый день чувствуют инфляцию демократов. Стремительно растут цены на продукты. Бензин приближается или уже превысил отметку в пять долларов за литр. Безудержные счета за отопление прошлой зимой и счета за электричество следующей. Бытовая техника, одежда и мебель стали намного дороже. Реальная заработная плата падает, потому что зарплаты не успевают за ценами», – заявил он.
Буквально накануне Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи с возможной угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в энергетической сфере. Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Напомним, что британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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Российский посол рассказал о получении письма с призывом осудить действия Путина
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия российского президента Владимира Путина.
«Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», – передает РИА «Новости» слова Антонова в эфире Первого канала. По его словам, посольство в письменной форме потребовало от госдепартамента объяснений, «что это значит».
Он также сообщил, что у посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.
«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», – отметил посол.
Ранее советник Борис Бондарев уволился из постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в знак протеста против специальной военной операции России на Украине.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уволившийся из-за спецоперации России на Украине российский дипломат в ООН Борис Бондарев сейчас, скорее, «против нас».
Медведев заявил о ненависти к желающим смерти России «ублюдкам и выродкам»
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Люди, желающие для России смерти, – ублюдки и выродки, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», – написал он в своем Telegram-канале.
Еще в конце марта Медведев возмутился тем, что Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, добавив, что ею являются США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара.
«Россия – это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава», – заявил он.
До этого зампред Совбеза сказал, что каждый человек может принять решение уехать из страны, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своему государству.
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Бензин в США подорожал почти до 5 долларов за галлон
Средняя цена на бензин в США снова побила рекорд, достигнув 4,92 доллара за галлон (3,785 литра), сообщает американская ассоциация автомобилистов.
По данным организации, дизель обойдется в среднем в 5,7 доллара за галлон. В штате Калифорния, где цены на бензин самые высокие из всех штатов, за галлон бензина просят 6,37 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, цены на бензин в США около месяца бьют рекорд. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть. Президент США объясни рост цен следствием конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что стоимость бензина на автозаправках США с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла более чем в два раза.
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Кононенко: Имя Пушкина в посольстве США в Москве перепутал какой-то русский-недоучка
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Судя по ошибкам, которые можно наблюдать в Telegram-канале посольства США в Москве, его ведет русский-недоучка, а не иностранец, поэтому путаница с именем Пушкина, скорее, не троллинг, а неграмотность, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.
Посольство США в Москве в своем официальном Telegram-канале опубликовало пост, в котором поздравило с годовщиной рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Однако в самой публикации его назвали Иваном Сергеевичем, но через время ошибка была исправлена.
«Честно говоря, я думаю, что у них на Telegram сидит какой-нибудь местный SMM-щик, судя по ошибкам, которые там сделаны. Причем речь идет не только об «Иване Сергеевиче», там есть грамматические и орфографические ошибки, которые, как мне кажется, мог сделать только русский-недоучка, а не американец», – говорит Кононенко.
Он объясняет, что иностранцы не могут написать несуществующую форму слова «вообщем». Это ошибка русских. Иностранцы, по его мнению, могут допустить какие-то простые грамматические ошибки в разных русских словах, но не применить разговорную форму какого-либо слова.
«Ошибки эти симптоматичны. И, думаю, мы должны изрядно посмеяться над американским посольством в этой ситуации. А она такова,что все должны друг на друге оттаптываться. Но что-то мне подсказывает, что это сообщение не американец писал. Это не троллинг, а неграмотность», – заключил блогер.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать «суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями». Позже в британском посольстве пояснили, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал считать географические ошибки политиков оговорками.
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