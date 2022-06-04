В США заявили о дипломатической победе Путина

Мишустин призвал принять меры по повышению конкурентоспособности российской продукции

Россия должна снизить зависимость от импорта и принять дополнительные меры по повышению конкурентоспособности отечественных предприятий и их продукции, этого можно достигнуть, используя лучшие российские цифровые технологии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Ограничения поставок критически значимых товаров подтвердили правильность нашего курса на развитие отечественного высокотехнологичного производства. Поэтому нам нужно оперативно принять дополнительные меры по повышению конкурентоспособности российских предприятий и их продукции», – цитирует ТАСС Мишустина.

Достигнуть этого, по его словам, можно только используя наилучшие доступные отечественные технологии, в первую очередь – цифровые.

«Мы должны снизить зависимость от импорта. И в первую очередь запустить собственные инновационные проекты по разработке, выпуску, испытанию нашей продукции, на всех стадиях жизненного цикла которой будут применяться все самые сквозные технологии робототехники, искусственного интеллекта, кибербезопасности, больших данных, беспроводной связи, интернета вещей», – считает премьер.

По его словам, быстрая перестройка базовых и высокотехнологичных отраслей промышленности в нынешних обстоятельствах возможна только при объединении усилий заказчиков и разработчиков, развитии новых инструментов повышения производительности и эффективности, а также при проведении кадровой политики, которая поможет реализовать таланты инженеров, конструкторов и технологов.

«Оценка цифровой зрелости организаций промышленности в первом квартале прошлого года составила 35%. А за аналогичный период текущего года – уже 44%», – отметил Мишустин.

Премьер-министр заявил, что на основе такого аудита для каждого конкретного предприятия должны быть подобраны свои цифровые решения, которые помогут ему развиваться. При этом должны использоваться успешные практики создания эффективных производств.

«Лучшее программное обеспечение необходимо тиражировать. Тиражировать как? В том числе через предоставление облачного доступа к продуктам и услугам на их основе. И, конечно, [необходимо] создать среду для совместной работы компаний над инженерным и промышленным софтом, который будет отвечать требованиям рынка», – добавил глава правительства, отметив, что таким образом удастся перейти к новому облику промышленности, основанной на сервисной модели.

По его мнению, за счет внедрения информационных решений со временем поменяются принципы работы предприятий: на первый план выйдет обеспечение качества продукции, управление дополнительными сервисами и прогнозирование изменений на рынке.

Мишустин напомнил, что в начале этого года правительство утвердило методику, которая позволяет анализировать все основные и вспомогательные процессы на предприятии, и этот подход уже активно используется, помогая определить готовность компаний применять передовые технологии, интегрировать в производство программно-аппаратные комплексы, снижая издержки и повышая эффективность логистических и производственных цепочек.

Премьер заметил, что такая оценка необходима, чтобы видеть IT-архитектуру через призму бизнес и производственных процессов в компаниях, какими цифровыми решениями они пользуются, учитывая тип производства, отрасли, другие параметры. Он добавил, что благодаря такому аудиту можно сравнить предприятия из разных регионов и секторов экономики.

«Доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы на промышленных предприятиях, также не велика. Она не превышает четверти от всех внедренных технологий, выполняющих ключевые функции – это управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и ряд других», – заявил Мишустин.

При этом, по оценке главы правительства, промышленность занимает третье место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых решений — после информационно-коммуникационных технологий и финансово-страхового сегмента.

Мишустин посетовал, что в обрабатывающих отраслях слабо применяют решения на основе искусственного интеллекта, анализа больших данных, хотя они помогают увеличить производительность, снизить затраты и оптимизировать процессы. «Поэтому у отечественных разработчиков есть все возможности заполнить рынок такого программного обеспечения», – подчеркнул он.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что российские производители программного обеспечения справятся с задачей импортозамещения для объектов критической инфраструктуры.