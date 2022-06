Чижов заявил о снижении профессионализма европейских чиновников Макрон не исключил визита в Москву 16 июня 2022, 23:24 Текст: Алексей Дегтярев

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от возможности посетить российскую столицу. «Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», – заявил Макрон в интервью каналу TF-1, передает ТАСС. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин с начала года провел порядка 140 международных телефонных разговоров с лидерами почти 50 стран. Он уточнил, что с Макроном российский лидер провел более 100 часов переговоров.

«Москва дает четкий сигнал: раз Siemens создал эту проблему, то ему и решать ее. Компания просто не учла канадские санкции против России», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», а американская компания Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России. «Газпром пытается стимулировать западные страны, чтобы они сами согласовали определенные исключения из-под санкционного режима для турбин Siemens в канадском законодательстве», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По слова собеседника, канадская компания понимает, что не учла некоторые санкционные факты. «Так, Оттава ввела санкции против России и теперь поставлять оборудование для энергопроектов Москве запрещено. Именно поэтому Канада не возвращает эти турбины немцам, понимая, что в итоге они отправятся в Россию», – пояснил он. Эксперт предположил, что в данной ситуации Москва придерживается позиции, согласно которой проблему должен решать именно Siemens. «У России подобных турбин очень много – они используются и на газопроводах, и просто на электростанциях. И если не решить этот вопрос, то в дальнейшем по цепочке будут останавливаться все объекты в России из-за невозможности проведения регламентных работ. А это недопустимо», – рассуждает Юшков. Нынешние действия Газпрома также обусловлены тем, что «по долгосрочным контрактам российский газ стоит довольно дорого, поскольку рассчитывается на основе зимних цен на спотовом рынке». «Поэтому Москва дает четкий сигнал: решайте сами свои вопросы с Канадой. Может, стоит надавить и на Украину, чтобы та принимала газ для транзита через Сохрановку, которая сейчас неподконтрольна Киеву», – подчеркнул собеседник. Юшков также обратил внимание и на тот факт, что американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России. «Оборудование Baker Hughes установлено, например, на «Ямале». И с учетом того, что они не намерены продолжать обслуживание, регламентные работы просто не будут сделаны. Вполне возможно, что «Ямал-СПГ» будет сокращать выработку и срочно искать другое оборудование. Это же касается и проектов на Сахалине», – отмечает собеседник. Эксперт также уверен, что «проблему надо решать максимально быстро, иначе цены на газ начнут расти». «Это усугубит дефицит. И тогда в летний период мы можем увидеть цену в 2 тыс. долларов за тысячу кубов. От этого пострадают Япония, Южная Корея и европейский рынок», – заключил Юшков. Накануне стало известно о том, что американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, и проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2». Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании. Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС. Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ. Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн. Кроме того, Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки, говорится в сообщении холдинга. Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)». Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лидеры Германии, Италии и Франции прибыли на Украину 16 июня 2022, 08:48

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24. «Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», – цитирует РИА «Новости» ведущую утреннего выпуска новостей. Также телеканал показал фотографию Драги, Макрона и Шольца, которые в неформальной обстановке общаются за столом в поезде. По этой информации, они, «предположительно», прибудут в Киев из Варшавы. Отмечается, что информация о приезде Драги, Макрон и Шольц сообщила в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Позднее журналистам стало известно, что они должны прибыть в украинскую столицу в четверг утром на поезде. Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось. Ранее Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом. Макрон заявлял также, что Франция «сделает все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будет продолжать переговоры». Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой. Кроме того, в американском журнале National Interest вышла статья, автор которой посоветовал Украине задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге 16 июня 2022, 13:25

Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Также, по словам представителя Кремля, Путин встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ», – заявил Песков. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Франция, Италия и Германия поддержали статус кандидата на вступление в ЕС для Украины 16 июня 2022, 17:59

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с коллегами из Италии, Румынии и Германии поддержали скорейшее присвоение Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сообщил политик на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал в записи телеканал BFM. «Мы все вчетвером поддерживаем немедленное присвоение статуса кандидата», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал. Переговоры были проведены с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии», – добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что прибывшие в Киев западные лидеры используют эту возможность, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к реальному взгляду на положение дел. Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян 16 июня 2022, 19:27 Текст: Елизавета Булкина

В России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», – передает его слова РИА «Новости». «Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», – добавил Путин. Ранее Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей. Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома 16 июня 2022, 19:48 Текст: Кристина Цыцура

Демарш западных компаний – партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по автопрому. «Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина. По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021-го, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле – в пять раз меньше. Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле 16 июня 2022, 00:25 Текст: Алексей Дегтярев

Российско-американские отношения сейчас находятся на нуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году. «Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», – сказал Песков в интервью РИА «Новости». Встреча президентов двух стран проходила в Женеве в июне 2021 года. Также в среду представитель Кремля отмечал, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно. Песков анонсировал серьезный разговор о развитии автопрома на совещании у Путина 16 июня 2022, 13:45 Текст: Вера Басилая

Отечественный автопром имеет «много проблем», и на совещании у президента Владимира Путина в четверг предстоит серьезный разговор о развитии отрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава государства сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет очередное отраслевое совещание, на котором будут обсуждаться вопросы автомобильной промышленности. «Много проблем, серьезный разговор предстоит. Выступит курирующий министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Затем выступит министр транспорта Виталий Савельев, также будет обмен мнениями», – приводит ТАСС слова Пескова. Он также не исключил, кроме вступительного слова, Путин скажет и заключительное слово на совещании. «Пока планируем, что и Мантуров, и Савельев будут в открытой части. Обсуждения же традиционно носят деловой характер и проходят в закрытом режиме», – уточнил Песков. По его словам, в мероприятии примут участие члены правительства, «все, кто имеет отношение к автопрому», руководители регионов, где расположены предприятия автопрома, и руководители отечественных компаний-производителей. Затем в графике Путина запланированы встречи непубличного характера. Ранее Песков анонсировал большое выступление Путина в пятницу на форуме в Петербурге. Путин выступил в поддержку рынка коммерческих автомобилей в России 16 июня 2022, 19:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, что необходимо поддержать рынок коммерческих автомобилей, поскольку он может столкнуться с дефицитом спроса. «Если на рынке легковых автомобилей сейчас главная проблема связана с предложением, то рынок коммерческой техники может столкнуться с дефицитом спроса», – цитирует его ТАСС. Он уточнил, что в этом сегменте «основной покупатель – бизнес, транспортные компании, многие из них сейчас придерживают инвестиции, анализируют текущую рыночную и логистическую обстановку, в том числе в связи с запретом въезда грузовиков российских компаний в Европу». «В этой связи предлагаю шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт – и безусловно важно повышать их эффективность», – заключил Путин. Ранее Путин заявил, что в апреле автомобильное производство и нефтепереработка в России испытывали спад. Путин поручил обеспечить технологический суверенитет России в автопроме 16 июня 2022, 19:12 Текст: Ольга Иванова

Задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей поставил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России», – приводит его слова ТАСС. Путин уточнил, что «это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что отечественный автопром имеет «много проблем», и на совещании у президента Владимира Путина в четверг предстоит серьезный разговор о развитии отрасли. Путин заявил о необходимости обеспечить доступность цен на машины для россиян 16 июня 2022, 21:11 Текст: Кристина Цыцура

Цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян, заявил президент России Владимир Путин. «Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По словам президента, нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан. Ранее задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей поставил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. Путин потребовал сохранить коллективы автозаводов 16 июня 2022, 19:19 Текст: Кристина Цыцура

Обеспечение работы заводов и сохранение коллективов – одна из наиболее приоритетных задач в российском автопроме, заявил президент России Владимир Путин. «Обеспечить работу автомобильных заводов России и их снабжения необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов», – передает ТАСС слова президента. Путин озвучил наиболее важные задачи для отрасли во время открытия совещания по вопросам развития автомобильной промышленности. Ранее пересадить отечественных чиновников на автомобили Lada предложил министр финансов Антон Силуанов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил готовность пересесть на Lada. Напомним, в 2015 году самарский губернатор пообещал Путину пересадить чиновников на Lada. Путин поручил разработать и утвердить новую стратегию автопрома 16 июня 2022, 20:59 Текст: Ольга Иванова

Необходимо разработать и утвердить обновленную стратегию автопрома до 1 сентября, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных технологических средств для обеспечения конкурентоспособности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома. «Необходимо до 1 сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств», – приводит его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли. Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. Чижов заявил о снижении профессионализма европейских чиновников 16 июня 2022, 21:19 Текст: Кристина Цыцура

Профессиональный уровень представителей руководства стран Европейского союза снизился за последние несколько лет, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «О личностном факторе нынешнего руководства [ЕС]: я не буду называть фамилий, но обращу внимание, что уровень профессионализма за время моей командировки заметно снизился», - сказал дипломат. «Они готовы с легкостью отказаться не только от национальных корней, но и поступиться идеалами отцов – основателей евроинтеграции», – подчеркнул Чижов. По его словам, для нового поколения лидеров в ЕС «важнее одобрение со стороны Вашингтона». Чижов заявил о критически низкой точке отношения между Россией и ЕС 16 июня 2022, 18:02 Текст: Кристина Цыцура

Россия и Европейский союз находятся сейчас на самой низкой точке за все прошлые годы, но предпочитают не хлопать дверью, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в ходе международного дискуссионного клуба «Валдай» на площадке ПМЭФ. «Что касается наших отношений, то они на низшей точке за все время не только моей работы, но и вообще за все время их существования, – отметил он. – Конечно, мы не хлопаем дверью, но и они тоже побаиваются хлопать дверью, потому что, как ни крути, но Евросоюз остается нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером», – передает ТАСС. По словам политика, обе стороны понимают, что «business as usual больше не получится. По словам Чижова, далее Европе необходимо пересмотрит свою позицию в отношении России, чтобы начать формировать новые основы взаимоотношений. «Либо Европа в лице Евросоюза превратится за ближайшие десятилетия в задворки мирового развития», – резюмировал Чижов. Ранее сообщалось, что компания Газпром осталась не в обиде из-за снижения поставок газа в Европу, поскольку цены выросли в несколько раз, заявил председатель правления холдинга Алексей Миллер на полях ПМЭФ.