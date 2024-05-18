В Бишкеке в ходе ночных беспорядков пострадали 29 человек

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье» указано, что в результате ночных инцидентов за медпомощью обратились 29 человек. В данный момент в больнице находятся два пациента с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Известно, что министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев лично посетил отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя и ознакомился с состоянием здоровья пострадавшего гражданина Пакистана, которому был диагностирован перелом челюсти.

Отмечается, что посольства Индии и Пакистана рекомендуют своим гражданам не выходить на улицу без необходимости, добавив, что жертв среди их граждан нет.

Кабмин Киргизии решительно осудил попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве.

Как указано в сообщении в Telegram-канале «Sputnik Кыргызстан», в ГУВД Бишкека по поводу ночных беспорядков прошло экстренное совещание.

Уточняется, что всем начальникам служб поручено ежедневно мониторить ситуацию в столице и проводить «комплексную работу с иностранцами».

Кроме того, милиция призвала горожан и гостей столицы не поддаваться на провокации.

В Бишкеке в ночь на субботу прошли акции протеста с требованием правосудия для иностранцев, устроивших массовую драку. Позднее ситуация стабилизировалась.