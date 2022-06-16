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Американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России
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Американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.
Европейские предприятия начали закрываться без российских энергоресурсов
Некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей на своем рынке, пишет The Wall Street Journal.
По информации газеты, эти фабрики не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками, поскольку цены там на энергоносители значительно ниже, чем в Европе. В настоящее время цены на газ в Европе почти в три раза выше, чем на рынке США, передает ТАСС текст статьи WSJ.
При этом европейские предприятия пытаются найти альтернативы российским энергоносителям, поскольку опасаются, что Москва якобы может внезапно прекратить поставки газа.
В то же время отмечается, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном конкурентном положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей, если предприятия Европы не смогут внедрить технологии, позволяющие резко сократить потребление ископаемого топлива. При этом эти технологии потребуют больших инвестиций, указывает газета.
2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили шестой пакет санкций против России. Его ключевым пунктом стал запрет на поставки российской нефти морским путем, который должен вступить в силу через полгода. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, теперь запрещается предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере.
Шольц запретил национализировать Gazprom Germania
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг предложение национализировать компанию Gazprom Germania GmbH, сообщили источники.
Глава минэкономики Германии Роберт Хабек настаивал на национализации, но Шольц отказался от такого шага, поскольку не хочет эскалации конфликта с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что Шольц был обеспокоен тем, что решение о национализации могло разозлить главу российского государства Владимира Путина и привести к обострению разногласий по поводу импорта российского газа, передает РИА «Новости».
Напомним, немецкие власти намерены взять Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») под долгосрочное управление. Власти Германии решили переименовать компанию в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства.
Эксперт: Украина может продавать американский СПГ в Европу
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«С экономической точки зрения предложения Украины по СПГ бессмысленны. И сланцевые формации, которые есть на западе Украины, американцы разрабатывать не станут, потому что у них уже есть неудачный опыт подобных проектов в Польше», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина захотела заключить с США соглашение о ленд-лизе по газу.
«Все это выглядит, как некая попытка Украины расширить сотрудничество с США, поскольку энергетической ценности эта программа не представляет. Но и с точки зрения реальных взаимоотношений в области газовой сферы здесь едва ли может быть что-то выстроено между Вашингтоном и Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если говорить об украинских возможностях добычи газа, то в основном топливо они добывают в западной и центральной частях страны. Речь идет о территориях, которые им пока еще подконтрольны. Ежегодная добыча – 20 млрд кубов, потребление в нормальной ситуации – 30 млрд кубов. Но сейчас значительную часть территорий на юге и востоке они не будут снабжать газом. Таким образом, потребление жилищного и промышленного секторов экономики снизится, и чисто теоретически они могли бы выйти на самообеспечение. Возможно, СПГ им даже не потребуется», – допускает эксперт.
«Единственное, что могли бы сейчас сделать украинцы – договориться с США о том, что те поставят газ в Европу, но где-нибудь в порту СПГ-терминал передаст топливо украинскому Нафтогазу. А тот, в свою очередь, продаст его с наценкой на европейский рынок. Есть и вариант схемы, в рамках которой Вашингтон производит отгрузку СПГ в европейском порту, например в Италии, этот газ передается Риму вместо того, который должен был поставить Газпром, а аналогичные объемы транзитного российского газа Украина закачивает себе в подземные хранилища. И в этой ситуации Киев сможет зимой изъять топливо из хранилища и продать в Европу, где, возможно, будет дефицит ресурсов», – не исключает собеседник.
«Кроме того, Украина предполагает, что ей не придется возвращать долги, хотя и обещает это сделать. Обещания нужны для того, чтобы Штаты пришли на эту территорию и инвестировали в разработку мест добычи. Но ни о каком увеличении добычи речь не идет, поскольку все разработки там старые, а сланцевые формации, которые есть на западе Украины, никто разрабатывать не будет. Это экономически бессмысленно. Аналогичная ситуация была в Польше, там годами работали в том числе американские компании, но ушли, признав нерентабельность проектов», – заключил Юшков.
Ранее стало известно о том, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа – как минимум через два года. Глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что американские представители «удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята».
Украина ознакомила США и западные страны и с другими предложениями. В частности, речь шла о возможности «международного финансирования» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработке альтернативных маршрутов поставок энергоносителей и получении средств от Международной финансовой корпорации развития США. Кроме того, Киев хочет, чтобы страны Запада инвестировали в Украину и помогли разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.
Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.
«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для ВСУ, который упрощает оказание военной поддержки украинских боевиков. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
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Медведев усомнился в существовании Украины через два года
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.
«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк…» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее издание Foreign Policy сообщило, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа.
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Израиль и ЕС пришли к согласию о поставках газа через Египет
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Евросоюз, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа из еврейского государства через арабскую республику в Европу, сообщил телеканал «Аль-Джазира».
Согласно документу, соглашение рассчитано на три года с автоматическим продлением еще на два года, передает ТАСС.
Армейское радио еврейского государства сообщало ранее, что подписание документа состоится в последний день визита в Израиль председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
Газета «Маарив» отмечала, что Израиль для ЕС «может стать новым источником газа», поскольку «Евросоюз стремится уменьшить зависимость от [поставок газа из] России».
Во вторник глава ЕК, выступая в Университете Бен Гуриона в Негеве (юг Израиля), где ей была присвоена почетная докторская степень, заявила, что Евросоюз готов укреплять сотрудничество в энергетической сфере с Израилем на фоне проблем, которые в настоящее время испытывает ЕС в отношениях с Россией. Она выступила с утверждением, что позиция Москвы по газовым вопросам укрепляет стремление Евросоюза искать альтернативные источники энергоресурсов.
14 июня вечером фон дер Ляйен встретилась в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Как сообщила в среду канцелярия главы израильского кабмина, премьер «удовлетворил просьбу председателя Еврокомиссии о сотрудничестве в области экспорта природного газа через Египет в Европу».
В канцелярии добавили, что «лидеры обсудили вопросы укрепления отношений между Израилем и ЕС и подтвердили необходимость укрепления сотрудничества в области инноваций, борьбы с изменением климата, устойчивости окружающей среды и многих других сферах». Кроме того, Беннет на переговорах «представил действия Ирана в регионе и призвал международное сообщество принять жесткие меры в отношении иранского режима и осуществляемого им ускоренного прогресса в разработке ядерного оружия».
Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Еврокомиссия изначально сочла эту схему нарушением санкций. Однако, как сообщало Bloomberg, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая санкций, наложенных на Москву, и открывать банковские счета для расчетов в той валюте, которая предусмотрена контрактами. В обновленных рекомендациях также упоминается, что компании должны четко заявить, что считают свои договорные обязательства выполненными после того, как заплатят в евро или долларах, не дожидаясь их перевода в рубли.
Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В Германии заявили об угрозе массовой остановки производства в случае отказа от газа из России
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Согласно исследованию Института по исследованию рынка труда и карьеры (IAB), почти половина немецких компаний уже повысила цены на продукцию, еще 27% намерены сделать это, 58% компаний не сможет в короткие сроки заместить российский газ, отмечает журнал Wirtschaftsdienst.
По информации агентства DPA, риски, связанные с возможным газовым эмбарго в отношении России, оцениваются немецкими фирмами как высокие, поэтому большая часть компаний (58%) не сможет в короткие сроки заместить российский газ, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Так, если поставки российского газа будут прекращены, около двух третей компаний в ФРГ с энергоемким производством и потребностью в природном газе опасаются значительного сокращения производства вплоть до его полной остановки. Среди компаний с неэнергоемким производством данного сценария ожидает каждый пятый респондент.
При этом 14% из почти двух тысяч опрошенных фирм заявили об уже произошедшем сокращении производства как одном из следствий спецоперации на Украине. Кроме того, 70% компаний пострадали от скачков цен на энергоносители, а 25% фирм сообщили о проблемах с поставками комплектующих и материалов, подчеркивает издание.
Также почти каждый второй респондент заявил, что уже был вынужден повысить цены на продукцию из-за экономических последствий войны. Значительно выше среднего данный показатель оказался в строительной отрасли (77%), сфере транспорта (75%) и гостиничном бизнесе (73%), а также промышленности (67%). Еще 27% опрошенных компаний заявили, что ожидают повышения цен.
Отмечается, что в целом рынок труда в Германии пока не пострадал. Менее 12% компаний заявили, что были вынуждены перевести сотрудников на работу по сокращенному графику или отказаться от сверхурочной работы. Об увольнениях персонала пока не сообщается.
Ранее власти Германии решили переименовать компанию Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
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На концерны Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco пожаловались в Генпрокуратуру
«Общественная потребительская инициатива» обратилась в Генпрокуратуру, МВД и другие органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности представительства крупнейших грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco. ОПИ также призывает взять под контроль запчасти и детали на их складах в России.
«Следуя санкционной политике иностранных государств, крупнейшие западные автоконцерны объявили о бессрочном приостановлении деятельности в России. Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи», – говорится в документах, которые глава ОПИ Олег Павлов направил в адрес руководителей силовых структур. Текст публикуют «Известия».
По словам Павлова, созданные на территории России для представления интересов автоконцернов их российские дочерние компании также прекратили производить, импортировать и поставлять автомобили и запчасти к ним, а заодно и осуществлять техническое обслуживание и ремонт.
«По нашему глубокому убеждению, такие решения являются противоправными и общественно опасными, посягающими на законные интересы бесчисленного множества российских граждан и организаций», – отмечается в документах. В конечном счете это влечет чрезвычайно негативные последствия для рынка и безопасности дорожного движения, подчеркивают авторы обращений.
В письмах сообщается, что действия автоконцернов привели к многократному росту цен на еще оставшиеся у дилеров грузовые автомобили, запчасти, техническое обслуживание и ремонт. Из-за этого также увеличилась себестоимость грузоперевозок по России, что вынуждает транспортные компании либо повышать тарифы на услуги, либо прекращать свою деятельность.
«Поскольку грузоперевозчики выполняют в экономике функцию доставки как сырья и оборудования, так и произведенной продукции, повышение тарифов неминуемо приводит к росту себестоимости и розничной цены товаров. Таким образом, формируется один из факторов потребительской инфляции, а вместе с тем – снижения уровня благосостояния российских граждан», – подчеркивает Павлов.
Также он просит обратить внимание на остановку российских автомобильных заводов указанных брендов, которая приводит к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и безработице.
«Сегодня в нашу организацию, а также в общественное движение «За безопасный транспорт» поступают сотни обращений от пострадавших водителей. Мы очень внимательно следим за этой отраслью, так как это гораздо серьезнее, чем такие же действия в отношении импортных легковых автомобилей. Если там отсутствие запчастей сказывается только на конкретных водителях, то тут на всех россиянах, так как все товары перевозятся грузовиками», – пояснил инициатор обращения.
По его словам, сегодня только силовые службы могут как-то оперативно повлиять на эту ситуацию. «Важно понимать, что у российских дочерних компаний иностранных автоконцернов имеются достаточные возможности для возобновления поставок автомобилей, запчастей и сервисов на российской рынок, в том числе у них есть запасы продукции, производственное оборудование, трудовые ресурсы и деловые связи для продолжения прежней деятельности», – подчеркнул Павлов.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что российский авторынок ждут масштабные потрясения.
Цены на газ в Европе достигли 1300 долларов за тысячу кубометров
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Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост почти на 25% на фоне сообщений Газпрома о новом сокращении поставок по газопроводу «Северный поток», голубое топливо торговалось выше 1300 долларов за тысячу кубометров впервые с 27 апреля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в среду на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, прибавив со вторника 2,4%, передает РИА «Новости».
Позже цены ускорили рост почти до 9%, превысив 1130 долларов, а затем находились в интервале 1053–1097 долларов.
Также стало известно, что Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки.
На фоне сообщения компании газовые котировки на ICE начали стремительно расти, к 16.52 мск они превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров, а к 18.00 мск – 1300 долларов. Максимум торгов пока составляет 1301,2 доллара (+24,7%).
До этого Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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В Германии решили переименовать немецкое подразделение Газпрома
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Власти Германии решили переименовать компанию Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства, сообщили в кабмине ФРГ.
«Наконец GPG (Gazprom Germania GmbH – прим. ВЗГЛЯД) будет переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). Это также посылает рынку четкий сигнал о том, что целью принимаемых мер является обеспечение энергоснабжения Германии и Европы», – приводит ТАСС текст документа.
Также правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением Газпрома Gazprom Germania Gmbh и выделить компании заем для избежания банкротства, передает РИА «Новости».
При этом уточняется, что бизнес-модель SEFE также выстроена на этой основе.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Газпром сократил поставки газа в Италию
Итальянская энергетическая компания Eni получила от Газпрома уведомление об ограниченном сокращении поставок газа, сообщил представитель корпорации.
«Eni подтверждает, что Газпром сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», – сообщил ТАСС пресс-секретарь компании.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В середине мая Eni сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Еврокомиссия изначально сочла эту схему нарушением санкций. Однако, как сообщало Bloomberg, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая санкций, наложенных на Москву, и открывать банковские счета для расчетов в той валюте, которая предусмотрена контрактами. В обновленных рекомендациях также упоминается, что компании должны четко заявить, что считают свои договорные обязательства выполненными после того, как заплатят в евро или долларах, не дожидаясь их перевода в рубли.
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IKEA объявила о продаже фабрик в России
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Шведская компания IKEA продаст четыре фабрики в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях и оставит розничный бизнес в России на паузе. Компания заявила также, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.
«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний «Интер ИКЕА» и Группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. <...> Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе», – передает ТАСС сообщение компании.
В IKEA сообщили РИА «Новости», что компания организует распродажу товаров, которые находятся на российских складах.
«Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах – сотрудникам и клиентам», – сказал представитель ретейлера.
В компании уточнили, что сроки проведения будут анонсированы на сайте.
В сообщении Группы компаний «Ингка» говорится, что торговые центры «Мега» продолжат работу, несмотря на уход компании IKEA. «Торговые центры «Мега» продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. «Химки бизнес парк» также продолжит работу», – говорится в заявлении.
Напомним, 3 марта шведская компания IKEA приостановила свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
Пушков: Запад не выдерживает собственных санкций против России
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Попытка изолировать себя от России дорого обходится западным странам, они это уже поняли, но боятся признать, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Парадоксы Большого разрыва с Россией: США не выдерживают собственных санкций. Изоляция России – ваша цель, говорите? Вы уже не знаете, как выпутаться из этой политики «изоляции». Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
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Производство стекла в России упало на 30%
Загрузка производства листового стекла, которое используется, прежде всего, в строительстве, снизилось на 30%, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в прошлом году, начиная с марта, она держалась на уровне почти 100% из-за высокого спроса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу.
По данным ведомства, снизился и объем производства, поскольку он напрямую зависит от загрузки. Точных данных по снижению производства по сравнению с прошлым годом в Минмпромторге не привели. Но по сравнению с апрелем в мае выпуск листового стекла сократился на 20%, приводит данные министерство со ссылкой на информацию от производителей. В пресс-службе министерства подчеркнули, что потребности внутреннего рынка в стекле полностью обеспечены.
В Минпромторге сообщили, что до конца апреля 2022 года производство листового стекла в России росло. В апреле объем производства вырос на 3% по сравнению с мартом, а по итогам января – апреля 2022 года рост составил почти 21% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
В мае потребление листового стекла в России сократилось, прежде всего, из-за снижения объемов строительства, заявил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн на форуме в рамках выставки «Мир стекла» в начале июня. По его словам, за первые четыре месяца 2022 года спрос снизился на 20%.
При этом Минстрой не зафиксировал снижения объемов строительства. В ведомстве сообщили, что за этот период ввод жилья вырос на 60%, рост выданных разрешений на его строительство вырос на 24%. Однако первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин признал, что многие застройщики не начинают новые проекты по возведению не только жилья, но и бизнес-центров и торговых комплексов. При этом уже начатые проекты, финансируемые в том числе из федеральных и региональных бюджетов, «продолжают реализовывать и начинают по графику», говорит он. «Ни в одном регионе остановок нет», – заверил Ломакин.
Спрос на стекло, а вслед за ним и производство падает также из-за сокращения экспорта. Почти 30% российского стекла шло на экспорт, в том числе в страны Европы, объясняет Куприн. По его словам, стекольная продукция имеет высокую зависимость от импортного оборудования, говорит Куприн. В прошлом году из-за высокой загрузки производители не проводили плановый ремонт, во время которого нужно останавливать производство. Поэтому ремонт нужно будет проводить в этом году. Но из-за западных санкций осложнились поставки оборудования.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад пытается лишить Россию лития – ключевого для всей современной электроники и металлургии элемента, необходимого также и для производства стекла.
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Украина захотела заключить с США соглашение о ленд-лизе по газу
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Представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа, сообщают СМИ.
Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа. Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что американские представители «удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Украина ознакомила США и западные страны и с другими предложениями. В частности, речь шла о возможности «международного финансирования» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработке альтернативных маршрутов поставок энергоносителей и получении средств от Международной финансовой корпорации развития США. Кроме того, Киев хочет, чтобы страны Запада инвестировали в Украину и помогли разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.
Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упрощает оказание Украине военной поддержки. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
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Сбербанк предложил допустить самозанятых к параллельному импорту
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Сбербанк предложил расширить налоговый режим для самозанятых на занимающихся торговлей и параллельным импортом, а также расширить список стран, граждане которых могут получить такой статус в России, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
«Наше предложение – новые виды деятельности. Уже упомянуты нежилые помещения, мы полностью поддерживаем. Второе – это продажа товаров и параллельный импорт», – сказал он, выступая в рамках ПМЭФ, передает РИА «Новости».
Попов заявил, что это сейчас будет востребованным механизмом у предприятий, поскольку им нужен легальный способ покупки товаров.
«Параллельный импорт предполагает механизмы, которые традиционным импортом сделать нельзя. Для этого нужен налоговый режим, чтобы предприятия могли провести легальную закупку у частного лица какого-то товара», – пояснил он журналистам.
Также Сбербанк предлагает ежегодно индексировать максимальный доход, который облагается налогом, на размер инфляции. Сейчас этот лимит составляет 2,4 млн рублей в год.
Налоговый режим для самозанятых на профессиональный доход позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности.
Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими – 6%.
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