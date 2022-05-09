Активисты провели парады у домов ветеранов

В разных регионах России курсанты, юнармейцы и члены патриотических кубов провели акцию «Парад у дома ветерана»: если ветеран войны не мог прийти на парад, парад пришел к его дому.

В Краснодарском крае в Кореновском районе проживает 14 участников Великой Отечественной войны, самому возрастному из них – Василию Константиновичу Ващенко – в этом году исполнилось 104 года. Ветерана поздравили в этот день казачата из 17-ой школы, сообщают «Кореновские вести».

Поздравил Василия Константиновича мэр Кореновска Максим Шутылев, у дома ветерана прошлись маршем военнослужащие Кореновского гарнизона и воспитанники Юнармии, а праздничное настроение ему подарил коллектив городского дома культуры.

Такие концерты и парады прошли у домов всех ветеранов, проживающих в Кореновском районе.

В Туле в акции «Парад у дома ветерана» приняли участие 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова второй степени дивизия и сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области. А также продолжилась акция «Спой ветерану». Сотрудники учреждений культуры и волонтеры исполняют военные песни для ветеранов, сообщает «Тульский Молодой коммунар».

В Уфе с Днем Победы росгвардейцы поздравили участника Великой Отечественной войны, ветерана ведомства Ибрагима Шакирова. Во дворе дома промаршировали кадеты 96-го столичного лицея, также для фронтовика прочли стихи и исполнили песни военных лет, сообщает Bash.News.

Мини-парады также прошли во дворах ветеранов войны, которые не могут в силу возраста и состояния здоровья прийти на основной Парад Победы на площади Революции в Вологде, сообщается на сайте Вологда.РФ.

Расчеты, участвовавшие в мини-парадах, сформированы из кадетов школы №15 и курсантов ВИПЭ УФСИН. Причем, в некоторых дворах участники марша были одеты в форму солдат времен Великой Отечественной войны. Ветераны смотрели на парад из окон квартир, с балконов, а те, кому позволяет здоровье, спускались в сопровождении родных к подъездам.