Украинский беспилотник сбит в Курской области

Эксперт объяснил, зачем ВСУ пытались захватить остров Змеиный

«Власти Киева пытаются показать Западу, что у них еще есть боеспособные формирования, которым надо и дальше поставлять вооружение», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны России сообщили о рекордных потерях ВСУ при попытке захватить остров Змеиный.

«Это была очередная пиар-акция со стороны ВСУ, равно как и атаки по объектам инфраструктуры на приграничных территориях. Кроме того, в прошлый раз они попытались начать контрнаступление под Харьковом и Изюмом. И все три раза они были отбиты союзными войсками с серьезными потерями для украинской армии», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

«Вероятно, весь комплекс мероприятий проводится для того, чтобы киевское руководство смогло продемонстрировать Западу, что у ВС Украины еще есть боеспособные силы, нуждающиеся в поставках оружия и техники. Ведь если все формирования находятся в котлах, то и помощь отправлять нет смысла, поскольку она окажется в руках союзных войск», – уверен собеседник.

Кроме того, утверждает эксперт, все эти попытки «заведомо были обречены на провал, но России это на руку». «Украина потеряла наиболее подготовленных специалистов на южном направлении. ВСУ еще больше утратили свою боеспособность. Так что, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать повторения провокаций подобного рода», – заключил Сивков.

Ранее в Министерстве обороны России назвали «бездумной пиар-акцией» попытку украинской армии захватить остров Змеиный накануне Дня Победы. В военном ведомстве также отметили, что Киев потерял 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава.

Уточняется, что ВСУ потеряли в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.

При этом на острове до сих пор остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту.

Попытки высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный произошли незадолго до празднования Дня Победы. «C 7 мая, по прямому указанию (президента Украины) Владимира Зеленского, украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный», – сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о переходе украинской армии в контрнаступление в районе Харькова и Изюма. Газета ВЗГЛЯД писала, что эксперты расценили это как некий «блеф в условиях информационной войны».

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