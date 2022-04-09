Националисты взяли в заложники больше 6 тыс. иностранцев на Украине

Украинские националисты продолжают удерживать в качестве «живого щита» 6 362 иностранных гражданина из 13 государств, Россия готова открыть гуманитарные коридоры для их эвакуации, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 362 иностранных гражданина из 13 государств», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.

По его словам, Киев ни разу не подтвердил гарантий безопасности гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск, открытого Россией в ответ на инициативы Германии, Турции и Франции.

В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан предоставляется дополнительный гуманитарный маршрут по эвакуации из Мариуполя в Бердянск, напомнил Мизинцев.

«Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц», – добавил генерал.

Ранее сообщалось, что украинские власти заблокировали в морских портах 77 судов из 18 стран.

Напомним, 31 марта в Минобороны заявляли, что украинские власти насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов из Турции, Китая, Швейцарии, Греции, Мальты, Панамы, Маршалловых островов, Сьерра-Леоне, Коморских островов, Белиза, Либерии, Каймановых островов, Дании, Сирии. В российском оборонном ведомстве также обращали внимание, что украинские власти призывают экипажи иностранных судов отказаться от использования российского морского гумкоридора, стремясь использовать иностранные суда и экипажи в портах Украины в качестве живого щита.

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