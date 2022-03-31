Минобороны заявило о силой удерживаемых Киевом иностранных судах

Украинские власти не разрешают иностранным судам в украинских портах покидать их, угрожают затопить, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы блокировании в украинских портах порядка 100 иностранных судов не соответствует действительности, на самом деле там насильно удерживают 68 судов из разных стран, цитирует Конашенкова РИА «Новости».

«При этом Российской Федерацией ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывается безопасный коридор протяженностью 80 и шириной три морских мили для выхода данных судов из территориальных вод Украины в юго-западном направлении», – указал он.

Экипажи кораблей в ходе радиопереговоров сообщают, что любой вывод иностранного судна из портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления.

Иностранные суда удерживаются в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный. Они принадлежат Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии.

Также ВМС Украины поставили в Черном и Азовском морях порядка 420 морских якорных мин устаревшей конструкции.

«С 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море – 370 и в Азовском – 50», – приводит слова Конашенкова ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.

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