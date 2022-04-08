Путин и Рахмон поздравили друг друга с 30-летием установления дипотношений

Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Главы государств поздравили друг друга со знаменательной датой – 30-летием установления дипломатических отношений», – сообщается на сайте Кремля.

Так, стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества двух стран. Лидеры отметили важность последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Таджикистана в Россию в декабре 2021 года, а также продолжения тесной координации в рамках многосторонних организаций, прежде всего в СНГ, ОДКБ и ШОС.

«Путин и Рахмон условились оставаться в тесном контакте», – подчеркнуто в сообщении.

Ранее Путин в поздравлении лидеру Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия установления дипотношений стран отметил уверенность в совместном наращивании партнерских связей на всех направлениях.

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