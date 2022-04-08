Путин выразил уверенность в наращивании партнерских отношений с Туркменистаном

Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия установления дипотношений стран отметил уверенность в совместном наращивании партнерских связей на всех направлениях, передает пресс-служба Кремля.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отмечает, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, России и Туркменистану удалось вывести межгосударственное взаимодействие на уровень стратегического партнерства.

Он подчеркнул динамично развивающееся двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание партнерских российско-туркменских связей на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и на Каспии», – отметил российский лидер.

Он пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана – благополучия и процветания.

Ранее новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о выбранном курсе во внешней политике. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что будет делать новый руководитель на посту президента, и каковы интересы России в этой постсоветской стране.