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«Зенит» стал чемпионом России по футболу в четвертый раз подряд
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Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу, обыграв дома со счетом 3:1 московский «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Иван Сергеев (27-я минута), Малком (42) и Андрей Мостовой (77). У «Локомотива» отличился Джирано Керк (4), передает ТАСС.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 27 матчей. На втором месте московское «Динамо», у него – 52 очка в 27 турах. Для «Зенита» этот титул стал восьмым в российской истории и четвертым подряд, ранее сине-бело-голубые выигрывали чемпионат России в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021 годах.
Захарова объяснила нервный срыв представителя Пентагона Джона Кирби
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По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о президенте России можно объяснить «нервами».
«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про президента России», – отметила Захарова.
«Среди прочей ереси он заявил, что ему «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине». Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?!» – сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.
Далее представитель российского МИД рассказала о карьере Кирби.
«У Кирби солидный послужной список. 28 лет во флоте, с 1986 по 2015 год, включая работы в качестве главы информационной службы Военно-морских сил США. То есть он был среди тех высших офицеров США, в чье распоряжение стекалась вся информация Пентагона, он был осведомлен буквально обо всем. Он знал про обедненный уран в Югославии, знал про «иракское досье», как сейчас называют значительный массив документов, свидетельствующих о военных преступлениях военнослужащих США в Ираке. Мы обо всем этом узнали благодаря «Викиликс» и его авторам, которых изничтожают коллеги Кирби, а сам Джон каждый день читал эти отчеты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента. С учетом уровня оснащенности американских военных, нет сомнений, что он видел фотографии, видел видеоматериалы. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?» – поинтересовалась представитель МИД.
Причиной его нервозности Захарова назвала раскрытые сведения о работе американских биолабораторий на Украине, а также отток высокопоставленных чиновников из Белого дома.
«Второе. Всё это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, это упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену», – написала Захарова, отметив, что Кирби тяжело смотреть не на украинские события, а на свое будущее.
«Если контроль над Конгрессом перейдет к республиканцам, мало вообще никому не покажется. И Кирби затаскают по публичным слушаниям первым. Нет, сначала Нуланд. Потом Кирби.
Уже писала про внезапное желание отдохнуть от содеянного, возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха. И, как оказалось, устали там за год многие.
По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью С. Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Дж. Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома П. Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Д. Фельдман.
Джон Керри в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена.
Что творится в рядах вице-президента США К. Харрис, и писать не хочется. Там просто массовый исход. Руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли», – прогнозирует Захарова.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».
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Немцы высмеяли полет Шольца через Северный полюс в обход России
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Читатели немецкого журнала Spiegel разразились саркастическими комментариями после перелета канцлера Германии Олафа Шольца через Северный полюс по пути из Японии, чтобы обойти российское воздушное пространство.
Читатели сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой, пишет РИА «Новости».
Так, пользователь Spiegelspiegler порадовался, что Шольц полетел «не над Южным».
А читатель Bier_Bock назвал этот перелет «уклончивым маневром, который обходится налогоплательщикам в огромные суммы денег». «Не думаю, что это того стоит», – написал он.
«Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?» – задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z.
Пользователь Armanix сыронизировал, спросив, не было ли промежуточной остановки у Деда Мороза.
«Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» – отметил derfreddy.
Читатели в целом пришли к мнению, что Шольц мог просто полететь по обычному маршруту. «Этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень», – подытожили читатели.
Напомним, 1 марта Россия в качестве ответной меры ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве.
До этого Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.
Еще 25 февраля Россия в ответ на предпринятые против нее меры закрыла небо для Британии.
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В Госдуме объяснили, что Запад пытается скрыть в ситуации с «Азовсталью»
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Западные страны, которые говорят об эвакуации гражданского населения с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, рассчитывают вывести заблокированных наемников из Великобритании, Германии, США и Франции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Западные кураторы [Украины] сегодня очень активно начали взаимодействовать с РФ по открытию гуманитарных коридоров, но не в сторону Донецка, а в сторону Запорожья. Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории «Азовстали» огромное количество офицеров высшего состава и сотрудников спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании», – передает ТАСС слова собеседника.
По его словам, сейчас европейские политики не хотят позора, поэтому и пытаются организовать эвакуацию. Водолацкий подчеркнул, что для мирных жителей гуманитарные коридоры остаются открытыми.
Именно на территории завода сейчас находятся остатки украинской группировки в Мариуполе, остальная часть города полностью зачищена. Как считает Минобороны России, на комбинате остаются не более 2,5 тыс. украинских силовиков, включая военнослужащих националистического полка «Азов» и иностранных наемников.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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В Китае назвали «самый жесткий ответ» России на санкции Запада
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Прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа Варшавы и Софии платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада, говорится в статье декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна в издании «Хуаньцю шибао».
Как отметил автор, решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию с 27 апреля в связи с отказом Варшавы и Софии платить за газ рублями означает, что ранее выдвинутое Москвой требование «начало действовать и на сегодняшний день считается ее «самым жестким ответом» на западные санкции», передает РИА «Новости».
Как считает эксперт, кризис на Украине привел к увеличению волатильности международного рынка нефти и газа, ранее пострадавшего от пандемии COVID-19. После начала кризиса на Украине изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа: Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа начала активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России.
При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа ЕС необходимо увеличить дополнительный импорт из Катара и США, однако у тех не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил автор статьи.
По мнению Линя Боцяна, Соединенные Штаты не смогут в краткосрочной перспективе решить проблему нехватки нефти и газа в ЕС из-за дефицита инфраструктуры и ограниченных мощностей. Так, на данный момент система транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в США уже работает в полную силу, при этом все равно наблюдается нехватка судов для перевозки.
Как считает автор материала, кризис на Украине привел к изменениям в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ, а также к «развороту» рынка, что окажет огромное влияние на глобальную цепочку нефтегазовых поставок.
«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов. Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне», – заключил он.
В среду в Кремле пригрозили прекратить поставки голубого топлива не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны Евросоюза в случае их отказа платить за газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала остановку поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, «шантажом». В Кремле отвергли обвинения главы ЕК в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
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Лавров ответил на обвинения в адрес России анекдотом об эстонском зоопарке
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya прокомментировал обвинения в адрес РФ в нарушении Устава ООН из-за операции на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке.
«Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: «Пьяный русский лишил крокодила обеда», – приводит слова министра РИА «Новости».
При этом министр задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет Россию, в то, что Соединенные Штаты были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию.
«Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было», – добавил Лавров.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
В четверг глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко заверил, что денацификация Украины будет завершена, виновные в пытках и убийствах нелояльных киевскому режиму украинцев понесут наказание.
В среду президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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СМИ: Французы оказались на пределе из-за украинских беженцев
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Многие из решивших помочь украинским беженцам французов спустя два месяца после эскалации кризиса начали чувствовать изнурение и разочарование, сообщает газета Le Figaro.
По данным местного Управления по иммиграции и интеграции, около 70 тыс. украинцев во Франции в данный момент получают пособие в размере 426 евро в месяц, однако этих средств часто недостаточно для того, что приезжие могли обеспечивать себя. При этом французы, которые предоставляют беженцам жилье, не получают каких-либо выплат за свою помощь, пишет РИА «Новости».
Так, мать четырех детей из города Тур Софи Ажье предоставила украинской семье с двумя детьми студию, примыкающую к ее дому на овощной ферме, а также снабдила одеждой, товарами первой необходимости и продуктами. «Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», – рассказала француженка.
По ее словам, местные власти отказали украинской семье в продовольственной помощи, а ближайшая благотворительная столовая находится далеко. «Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю», – жалуется Ажье.
Другой волонтер Жан-Мишель Алликс из Бордо в середине марта разместил пятерых украинцев в своей квартире площадью 95 квадратных метров, при этом его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц. «В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», – отметил он.
Мужчина рассказал, что отказался от «какой-либо общественной и семейной жизни» и спустя время почувствовал себя доведенным до предела. «Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», –добавил француз.
Кроме того, по его словам, существуют и трудности совместного проживания. Так, в его доме была семья, в которой две молодые украинки «не ударяли палец о палец», и при этом ложились спать и вставали очень поздно. «Прямо принцессы, с этим сложно справиться», – посетовал он.
А Коринн Пелиссье из Ниццы предложила комнату одного из своих сыновей, переехавшего в Париж, украинке с тремя детьми, при этом она надеялась, что кризис вскоре урегулируют или же госслужбы предложат им долгосрочное решение.
Однако в итоге семье пришлось учиться жить вшестером в трехкомнатной квартире, постоянно складывать и раскладывать диван в гостиной, где спят двое детей. «Больше нет интимной обстановки, семейной жизни. Мой старший сын не может приезжать домой на каникулы», – пожаловалась она.
Тем временем число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек. В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. В них остановилось свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 тыс. рублей оказана на сумму 1 млрд 323 млн рублей.
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Россия приняла решение по дате окончания работ на МКС
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что уже есть конкретная дата окончания работ России на Международной космической станции (МКС), но публично сообщать компания об этом не обязана.
«Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Также Рогозин добавил, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы. Это предусмотрено международными обязательствами.
Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции (МКС), чтобы пролетать над регионами, которые «кишат страстями».
Глава Минфина Германии заявил об отказе оплачивать газ в рублях
Как заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линдер, страна не платит за газ в рублях и не будет платить в будущем, написал он в соцсети.
«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», – утверждает он, передает RT.
По его словам, сейчас Берлин старается быстрее стать независимым в вопросе поставок энергоносителей из России.
Напомним, ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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Группе мирных жителей удалось выйти с «Азовстали»
С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировались 25 человек, включая шестерых детей.
Сегодня удалось выйти с территории комбината «Азовсталь» 25 мирным жителям, из них 19 взрослых и шестеро детей, передает РИА «Новости».
Ранее передвижение украинских военных на блокированной территории завода «Азовсталь» в Мариуполе зафиксировала камера беспилотника.
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США одобрили поставки СПГ из Техаса в ЕС
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Соединенные Штаты одобрили поставки сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия катарской госкомпании QatarEnergy в Техасе в страны Евросоюза, не имеющими договоров о свободной торговле с США, сообщило катарское издание Doha News.
По имеющимся у издания сведениям, проект по производству сжиженного природного газа Golden Pass LNG, который строится в Техасе компаниями QatarEnergy и Exxon Mobil, «получил одобрение министерства энергетики США на поставку газа в страны Евросоюза, с которыми у Соединенных Штатов не заключены соглашения о свободной торговле», передает РИА «Новости».
Однако, как отметило издание, «Golden Pass не сможет обеспечить немедленного решения газовых проблем Европы, поскольку, как ожидается, первые партии СПГ будут произведены на этом предприятии в 2024 году».
В среду в Кремле пригрозили прекратить поставки «голубого топлива» не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны Евросоюза в случае их отказа платить за газ в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала остановку поставок российского газа Болгарии и Польше, которые не произвели оплату в рублях в установленный срок, «шантажом». В Кремле отвергли обвинения главы ЕК в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Катар объявил о совместном проекте с Exxon Mobil в Техасе в начале 2019 года. Предприятие по сжижению газа стоимостью более 10 млрд долларов после запуска сможет производить около 16 млн тонн СПГ в год.
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Польшу предупредили о риске взрыва 500 вагонов с газом из-за санкций против «Новатэка»
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Около 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных в отношении «дочки» компании «Новатэк» Novatek Green Energy, предупредили в компании.
«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В компании пояснили, что из-за физико-химических свойств газа при изменении температуры при длительном простое вагонов может случиться выброс газа в атмосферу, что приведет к возгоранию и сложному для тушения пожару.
Как следует из заявления компании, «необходимо незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 млн литров немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы».
«Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении», – говорится в релизе.
Ранее Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых Газпром, «Новатэк», «Акрон».
Беспилотник снял передвижение украинских военных на «Азовстали»
Передвижение украинских военных на блокированной территории завода «Азовсталь» в Мариуполе зафиксировала камера беспилотника.
На кадрах видно, как три человека обходят угол одного из зданий в районе складского цеха и заходят внутрь пристройки. В руках они держат предметы, похожие на стрелковое оружие: автоматы, винтовки или ручные пулеметы. Судя по кадрам, люди носят военную форму и каски, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что западные страны, которые говорят об эвакуации гражданского населения с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, рассчитывают вывести заблокированных наемников из Великобритании, Германии, США и Франции.
Глава Херсонской области рассказал о новой языковой политике в регионе
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Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах использовать в регионе два языка – русский и украинский – и привел в пример опыт жизни в СССР.
«Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и в общем-то это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса», – приводит слова Сальдо РИА «Новости».
Сальдо отметил, что «преимущество нашей территории было в том, что все знали абсолютно два языка». «Поэтому я думаю, такой же принцип будет применен и у нас, потому что у нас многонациональное население, и на разных языках – кто хочет, на том языке и будет получать образование», – сказал глава администрации.
Накануне зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти?
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Американских читателей разозлили заявления Кирби о спецоперации на Украине
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Американские читатели Daily Mail возмутились эмоциональными высказываниями пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о российской спецоперации на Украине.
Кирби заявил, что на кадры с поля боя «трудно смотреть», а потом допустил несколько нелестных высказываний в адрес Москвы. Также Кирби едва не разрыдался, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Многие пользователи не поверили в искренность пресс-секретаря Пентагона и напомнили ему о преступлениях, совершенных США по всему миру.
«А по поводу тех мест, куда мы вторглись, слез по-прежнему нет. Интересно», – отметил Mosey1966.
«Уроки актерского мастерства Кирби брал у Зеленского?» – задался вопросом Kelly_S.
«О Господи! Хватит уже! Тактика новых демократов – «давай плакать»! Покажем, какие мы настоящие! Кроме того, для Джо это будет легко, потому что его глаза все равно всегда блестят и слезятся!» – возмутился SoCalGal21.
«Хорошая актерская игра. Любой человек, у которого есть хоть одна клеточка мозга, понимает, что наши политики участвуют в этой опосредованной войне не для того, чтобы помогать невинным людям. На самом деле затягивание войны приводит к тому, что людей гибнет все больше, а военная машина зарабатывает миллиарды на производстве оружия», – написал Stephbenz.
«Как насчет тысяч погибших в Ираке и на Ближнем Востоке?» – уточнил Morris Oxford.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила нервозность Кирби во время пресс-конференции.
Антонов счел оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми».
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», – сообщается в Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, в США стало нормой, что «чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей», при этом не хотят «замечать бесчисленных преступлений киевского режима и толкают его на новые злодеяния, продолжая накачивать Украину вооружениями».
Посол допустил, что, по всей видимости, власти США не заинтересованы в прекращении огня. «Главное для Дж. Кирби и ему подобных – чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», – заключил Антонов.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», пишет РИА «Новости».
Далее после десятисекундной паузы он добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».
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