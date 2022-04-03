В фонде содействия развитию буддизма объяснили призыв не допустить запрета УПЦ на Украине

«То, что священника фактически выволакивают из храма вооруженные люди, недопустимо. Поэтому мы приняли такое обращение к ООН, президенту России и правительству», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Фонда «Селенга» Андрей Лисенков. В субботу буддистские общины призвали не допустить запрета УПЦ на Украине.

«Накануне прошел «Круглый стол буддийских общественных организаций». В ходе него мы обсудили, что мы можем сделать для отчизны в данный момент времени, а также рассмотрели уже реализуемые проекты буддийских общин. Безусловно, мы не могли обойти стороной ситуацию, которая происходит с Украинской православной церковью московского патриархата», – сказал директор Фонда содействия развитию буддизма и буддийских организаций «Селенга» Андрей Лисенков.

«То, что священника фактически выволакивают из храма вооруженные люди, недопустимо. Поэтому мы приняли такое обращение к ООН, президенту России и правительству», – объяснил собеседник.

Также обращает на себя внимание то, что на Западе никак не реагируют на идею запретить деятельность УПЦ МП. «Я считаю, что это вопиющее проявление цинизма, когда на Украине фактически запрещают деятельность православной церкви, а Европа, которая кричала о свободе слова и правах человека, теперь допускает такое бесчинство, – отметил в свою очередь общественник Иван Новицкий, участвовавший в круглом столе. – На мой взгляд, ни одна общественная религиозная организация не может остаться в стороне».

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители буддистских организаций России обратились к ООН, президенту России и правительству, а также к общественным и религиозным организациям с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить запрета деятельности Украинской православной церкви московского патриархата.

«Мы, представители буддийских организаций Российской Федерации, с большой тревогой восприняли тревожные новости о возможном запрете деятельности УПЦ МП на территории Украины, с последующим изъятием принадлежащей ей недвижимости в пользу государства», – говорится в обращении.

Ранее в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода».

В РПЦ заявили, что принятие таких законов приведет к обострению социального кризиса на Украине, а также спровоцирует новый виток гражданского противостояния.