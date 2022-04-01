Москалькова рассказала о помощи удерживаемым на Ровенской АЭС российским атомщикам

Установлено местонахождение четырех специалистов госкорпорации Росатом, аппарат уполномоченного по правам человека делает все возможное, чтобы вернуть удерживаемых на Ровенской АЭС россиян на родину, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Больше месяца назад специалисты Госкорпорации «Росатом» в рамках коммерческого договора прибыли на Украину с грузом для Ровенской АЭС. 16 марта сотрудники российской компании должны были вернуться на родину. Однако, этого не случилось», – написала она в Telegram.

По словам Москальковой, в аппарат омбудсмена обратились родственники четырех атомщиков, которые сообщили, что их мужья и сыновья не выходят на связь.

«Также 25 марта в интернете было опубликовано видеообращение, из которого видно, что российские специалисты удерживаются вооруженными людьми, на наших работников оказывается беспрецедентное воздействие», – заявила она

«Мы делаем все возможное и даже невозможное во взаимодействии с соответствующими компетентными органами, чтобы наши ребята вернулись домой. В настоящее время нам известно их местонахождение. Надеюсь, что скоро они увидят своих родных и близких», – заключила Москалькова.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что эти сотрудники доставили специальный груз на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами, и сейчас этих работников больше месяца удерживают украинские власти в железнодорожном вагоне.

Москва потребовала от Киева освободить четырех сотрудников дочерней компании Росатома, удерживаемых на Ровенской АЭС.