Путин разрешил платить за аренду и лизинг самолетов в рублях

Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в области транспорта перед рядом иностранных кредиторов, в частности по авиализингу.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он касается исполнения резидентами обязательств по уплате арендных, лизинговых и других платежей в рамках реализации договоров с компаниями из стран, которые совершают недружественные действия в отношении Москвы, российских юридических и физических лиц.

Указом определяются «обязательства по уплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей».

Они признаются «исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены перед их основными хозяйственными обществами-резидентами путем перечисления должником на счет основного хозяйственного общества-резидента, открытый в российской кредитной организации, средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка, установленному на день исполнения обязательств».

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия сможет эксплуатировать оставшийся в стране парк иностранных самолетов.

Напомним, страны Запада запретили России покупать европейские самолеты и потребовала вернуть те, что находятся в парке российских перевозчиков.

Основная трудность состоит в том, что многие самолеты российских перевозчиков им не принадлежат, а собственником являются лизинговые компании. Так, например, проблема оказалась в регистрации самолетов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями за рубежом.

Тогда президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. В этом случае выдавать сертификаты на полеты может сама Россия.