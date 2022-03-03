Вассерман: Сознание жителей юго-запада Руси придет в норму после окончания украинской оккупации

Те жители Восточной и Южной Украины, кто заявляет о «русских оккупантах», делают это из-за стресса и шока, «под дулом автомата киевских террористов», а также из-за «заболачивания мозгов» на протяжении трех десятилетий, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

«Во-первых, очень сложно не проклинать «русских оккупантов», когда вы находитесь под дулом автомата киевских террористов. Во-вторых, гражданам Украины уже более трех десятилетий старательно заболачивают мозги безобразными фантазиями на тему старой польской фальшивки «Украина – не Россия». И многие в это всерьез верят тем более, что не верить – опасно», – говорит Вассерман.

Поэтому, естественным образом публичные высказывания украинцев могут попросту не соответствовать их взглядам, но обязательно должны соответствовать официальным требованиям, продолжает собеседник.

«В-третьих, состояние стресса, а оно однозначно есть, ведь война, начатая Украиной 8 лет назад, теперь пошла на Запад, не очень хорошее для здравомыслия. Поэтому очень многое из того, что сейчас говорят эти люди, продиктовано стрессом и шоком. Как только закончится оккупация юго-запада Руси террористической группировкой «Украина», так и придет в норму сознание жителей этого самого юго-запада Руси», – считает Вассерман.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, в связи с чем он принял решение признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

На следующий день разведка ДНР зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава республики потребовал от Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть территорию республики. Позже главы обеих республик обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Утром 24 февраля президент в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой. Кроме того, глава государства подчеркнул, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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