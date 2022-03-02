В ЕР анонсировали рассмотрение законопроектов по поддержке бизнеса в условиях санкций

Госдума рассмотрит законопроекты по поддержке бизнеса в условиях санкций 4 марта, заявил первый вице-спикер Госдумы, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций на заседании президиума генсовета «Единой России» Александр Жуков.

США и Евросоюз объявили не просто экономические санкции, а экономическую и финансовую войну и те меры, которые они применяют, напрямую затрагивают интересы граждан, почеркнули в партии.

«Абсолютно беспрецедентная вещь – заморозка активов граждан, отъем собственности, в том числе государственной. Это требует принятия безотлагательных мер по защите экономики, финансовой системы в целом. Первоочередные задачи: сдерживание инфляции, поддержка и стабилизация курса рубля, поддержка фондового рынка, в целом отечественного бизнеса, в первую очередь системообразующих предприятий, МСП, ИТ-компаний. Речь идет о том, чтобы активизировать внутренние капитальные вложения. Необходимо создать предпринимателям нашим максимально благоприятные условия, сократить избыточные требования, административное давление на бизнес свести к минимуму», – приводятся слова Жукова на сайте ЕР.

По его словам, на первый план выходит импортозамещение.

«Это должно стать одним из основных направлений нашей деятельности. Очень важно поддержать российские компании, которые попадают под санкции – мы должны помочь тысячам граждан, которые в них работают, чтобы сохранить рабочие места. Все бюджетные обязательства должны исполняться в первоочередном порядке», – добавил он.

Первый вице-спикер Госдумы напомнил, что для выработки первоочередных мер Правительством создан оперативный штаб, комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Готовится план мер по поддержке экономики.

«Здесь «Единая Россия» должна принять самое активное участие в подготовке. У нас много специалистов, есть наши планы, которые нужно скоординировать с этими первоочередными мерами. Всю ту информацию, которую мы получаем с мест, из регионов, важнейшая информация, которая необходима для выработки как неотложных мер, так и перспективных мер», – считает он.

Жуков сообщил, что уже в четверг, 3 марта, профильные комитеты рассмотрят ряд законопроектов по поддержке экономики. Они предусматривают возможность вложения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги. Создаются условия для приобретения на вторичном рынке акций Минфином оперативное использование дополнительных и нефтегазовых доходов бюджета на обеспечение различных мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации – в том числе и возможности Правительства принимать такие решения, как увеличение пенсий, возможность оперативно направлять оперативные доходы в бюджет и оттуда финансировать все необходимые мероприятия, упрощение процедур приобретения необходимых лекарств, оказания различных видов социальной помощи, лицензионных процедур для закупок защиту прав российских граждан, которые проходили обучение за рубежом. Их также рассмотрят на пленарном заседании Госдумы в пятницу, 4 марта.