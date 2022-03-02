Посол допустил разрыв отношений между Россией и Британией

Разрыв отношений с Британией возможен, тогда у сторон не будет посольств друг друга, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Келин заявил в эфире канала «Россия 24», что «такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны, а разрыв дипломатических отношений будет означать, что не только мы, но и посольство Британии в Москве будет вынуждено покинуть (Россию)», передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что Великобритания отменила его выступление в парламенте – оно должно было состояться накануне. В пятницу он должен был выступать в школе экономики в Лондоне, «это тоже отменили».

Келин также заявил, что «в парламенте раздаются самые экзотические призывы, например, выслать всех русских или выслать всех россиян, я такое слышал», передает ТАСС.

Между тем диппредставительство России в Лондоне работает в прежнем режиме, ведет консульский прием.

Напомним, Британия запретила вход в порты судам России, ввела санкции против российских банков и поддержала другие санкции.