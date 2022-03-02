В Кремле выразили надежду на завершение истерики вокруг «Северного потока – 2»

Истерическая реальность пока делает невозможным запуск «Северного потока – 2», но инфраструктура проекта готова и никуда не денется. В Кремле надеются, что рано или поздно место истерики займет трезвая оценка ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается «смерти» этого проекта, то инфраструктура готова – технически, технологически, логистически и так далее. Эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, можно ли говорить о полной остановке и, по сути, «смерти» проекта.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорят о необходимости скорейшего запуска этого объекта». «Истерическая реальность пока делает это невозможным», – констатировал он. При этом в Кремле надеются, что истерика рано или поздно пройдет, а ее место займет «трезвая оценка ситуации».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.