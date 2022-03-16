В Крыму рассказали, как избежали донбасского сценария

Крым ожидал бы тот же сценарий, что и республики Донбасса, а позднее – появление базы НАТО, если бы крымчане не проголосовали за воссоединение с Россией в 2014 году, выразил мнение председатель госсовета республики Владимир Константинов.

«После госпереворота в Киеве ни одного нормативно-правового документа не было принято с соблюдением действующей процедуры. Все под дулами автоматов. Кого-то в Европе это смутило? Мы все это видели и понимали, какая угроза над нами нависла. Не нужно быть пророком, чтобы понять, кто станет первой жертвой этого беззаконного режима. Конечно, самый пророссийский регион Украины. К тому же именно мы долгие годы удерживали Украину от откровенного сползания к нацизму. Потому нам готовили примерно то, что случилось затем в Донецке и Луганске, даже в худшем варианте. А после зачистки Крыма здесь, конечно, появился бы и американский флот, и базы НАТО», – передает ТАСС его слова.

Константинов добавил, что украинская сторона никогда не скрывала свои планы по поводу Крыма. «После Донбасса первый удар был бы нанесен по нам. Сегодня любое оружие, даже которое не относится к разряду каких-то очень серьезных вооружений, оно уже бьет на много километров. То есть половина Крыма могла оказаться в зоне «случайных обстрелов», которые тут же подадут западной прессе как начало обстрелов с крымской стороны. И бесполезно разговаривать, говорить о том, что это не так. Все начинают верить, что мы стреляем по «несчастной Украине», – сказал он.

По словам политика, захватить Крым киевским властям не удалось бы, и они организовали бы провокационную войну с постоянными перестрелками и потерями, которая сделала бы невозможной мирную жизнь и развитие полуострова.

«Более 20 лет они нас украинизировали, но переделать не смогли. Значит надо было сделать полуостров безлюдным. Они именно к этому и подталкивали нас: уезжайте, берите чемоданы, уезжайте туда, куда хотите, оставьте нашу территорию. Остаться должны были только те, кто полностью им лоялен. Изгнать, таким образом, предполагалось абсолютное большинство крымчан», – размышляет спикер парламента.

По Константинова, в Крыму не знали деталей подготовки спецоперации на Украине, при этом неоднократно заявляли о ее неизбежности.

«Сейчас уже известно, что готовилось нападение на Донбасс, целью которого было стереть его с лица земли. Ситуация стала накаляться и стала очень опасной. Без вмешательства России люди там будут все полностью уничтожены под аккомпанемент и браваду западных лживых СМИ, которые не скажут ни слова правды», – считает он.

Спикер парламента добавил, что «дальнейшее ужесточение санкций по сути невозможно, потому что все козыри, что они имели, они, как плохие игроки, использовали в самом начале игры».

«Западу теперь открыт только один путь – в обратную сторону, в сторону ослабления санкций. Мы в Крыму все последние восемь лет жили в особом режиме санкций и понимаем, что это такое. Это те ограничения, которые при правильной организации государственных институтов, всей государственной системы не повлияют существенно на обычную жизнь людей. Да, в какой-то степени ущемлена будет элита, которая любила ездить за границу, это было частью ее жизни, мироощущения», – отметил он.

По мнению Константинова, «это вовсе не означает, что нам нужно построить новый железный занавес».

«Нам ни в коем случае не нужно создание этого занавеса стимулировать. Но нет смысла и изо всех сил этому сопротивляться. Нам нужно заняться организацией нашего русского мира и вокруг него выстраивать общественные и политические движения, культурную сферу, тот же спорт», – уточнил Константинов.

При этом, по словам Константинова, вопрос признания Крыма самих крымчан особенно не беспокоил.

«Если вы зададите этот вопрос в Крыму, то, я думаю, ответы вас поразят, потому что люди не очень на этом циклятся. Мы реализовали свою мечту, вернулись в Россию, мы чудесным образом избежали гуманитарной катастрофы и массовой зачистки. Что-то меняется от того, одобряют факт нашего спасения или нет где-то за рубежом? Нам что, нужно было погибнуть, чтобы им понравиться? Вопросы сплошь риторические», – отметил Константинов.

Как подчеркнул спикер Госсовета, больше «оскорбляли санкции, введенные против крымчан за наш выбор».

«Вопрос не о степени эффективности или тяжести этих санкций, а об их вопиющей несправедливости. А признание кем-то нашего статуса нам безразлично, как и признание Донбасса и Луганска в народных республиках совершенно никого не интересует. Их признала Россия, и это в корне меняет их судьбу. Остальное неважно. А признание когда-нибудь придет. Если победим – придет очень быстро», – считает Константинов.

Касательно вопроса республик Донбасса, он отметил, что ДНР и ЛНР смогут успешно решить все вопросы восстановления, организации нормальной мирной жизни, а их развитие он видит в интеграции с Россией.

«Нужно помнить о том, что Донбасс был единственным в Украине регионом-донором, локомотивом украинской экономики. Это несмотря на презрение к нему нацистской верхушки, десятилетиями «подъедавшейся» за его счет. Вместо благодарности они послали на головы жителей Донбасса бомбы и снаряды, убили тысячи людей. Уверен: мощнейший индустриальный регион восстановится, и народные республики станут достойными друзьями Российской Федерации», – добавил Константинов.

Кроме того, политик заверил, что власти Крыма уже подготовили иск по блокадам, организовывавшимся Киевом в течение восьми лет после воссоединения полуострова с Россией, однако взыскать ущерб намерены после смены власти на Украине.

«Судебный процесс должен продолжаться, и мы в этом плане ведем работу, она не прекращается. Наша претензия будет делегироваться правопреемникам нынешней Украины. Она уже находится в завершающей стадии подготовки документов к первому заседанию суда. Правда теперь, возможно, придется подождать, когда вырисуется лицо ответчика», – сказал Константинов.

Как резюмировал глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, документы от всех министерств Крыма собраны для подачи иска в суд об ущербе по водной блокаде Крыма Украиной.

Напомним, в ходе российской спецоперации на Украине были получены документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым.

Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года.