Эксперт: Украинские военные умышленно нанесли удар по толпе мирных жителей в Донецке

«Ракетный удар ВСУ по центру Донецка с кассетным запрещенным зарядом имеет четкое юридическое название в международном праве – военное преступление», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор Владимир Крымский. Ранее центр Донецка был обстрелян украинской ракетой «Точка-У», что привело к многочисленным жертвам среди горожан.

«Судя по всему, украинские военные готовились к этой провокации, они ожидали появления толп в центре города и ударили по ним, понимая, что это абсолютно мирные граждане, что будущие жертвы никакого отношения не имеют к боевым действиям. Украинцам просто нужны были эти погибшие, чтобы самоутвердиться», – заявил генерал-майор, бывший начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Владимир Крымский. По мнению генерала, украинские военные заранее через социальные сети сделали все, чтобы в центре города собрались толпы. «Мы во всех частях света видели подобные приемы. Именно таким образом террористические организации решают свои задачи», – возмущается он.

Прецедент косвенно доказывает и достоверность других заявлений Москвы о том, что «нацбаты ВСУ никогда не жалеют мирных жителей», добавил Крымский. «На Западе даже посвященные в тему Украины люди почему-то не верят таким утверждениям. Вот им конкретный пример», – отметил собеседник. Крымский уверен, что российская армия не допустит повторения подобных атак. «Вряд ли это повторится. Ракета прилетела с территории, военные объекты которой стояли на очереди как цели для уничтожения. Может, операция продвигается не так быстро, как хотелось бы, но она идет», – заключил эксперт.

В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры. Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в результате погибли 17 человек и 28 получили ранения. Среди жертв есть дети, отметили власти республики.

«Точка-У» несла кассетный заряд – запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – заявил глава республики Денис Пушилин. «Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – пообещал он.

Народная милиция ДНР расценила произошедшее как теракт. «Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по жилым кварталам Донецка в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры», – указано в заявлении.

По некоторым данным, Киев тщательно готовился к этому удару. За день до него в Telegram была создана группа «Союз матерей Донбасса», говорится в сообщении Telegram-канала «Оперативные сводки». В приложенном скриншоте указан адрес и время сбора участников этой группы. Адрес совпадает с местом нанесения удара – центр Донецка, возле правительственного здания. Помимо этого, в социальной сети TikTok широко разошлись призывы выйти в полдень к этому же зданию.

В Госдуме произошедшее назвали «очередным военным преступлением украинских нацистов». «После всего того, что на протяжении нескольких лет творят украинские боевики, устраивая геноцид русских людей за их национальную и языковую принадлежность, Украина должна быть признана террористической и экстремистской организацией. Давно стерлась грань между официальными вооруженными формированиями и нацбатами: и те, и другие – военные преступники», – написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его мнению, «нацистских убийц ждет второй Нюрнберг».

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