Эксперт: События на Украине не коснутся МКС

Сотрудничество России и США на МКС, скорее всего, продолжится в прежнем режиме, причем не только в каких-то научных интересах, но и для сохранения сотрудничества хотя бы на МКС, раз на Земле это особо не получается, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Глава американской программы МКС Джоэл Монтальбано заявил, что российский и американский сегменты Международной космической станции взаимосвязаны и не могут работать независимо друг от друга. В связи с этим США «планируют продолжать деятельность в соответствии с имеющимися на сегодня планами.

«Здесь все хорошо. МКС как служила неким образцом сотрудничества всех стран мира, так и продолжает эту роль выполнять. Конечно, периодически прослеживались разного рода настроения, в том числе в речи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, но дальше обсуждений я сомневаюсь, что дело сдвинется», – считает Эйсмонт.

Он объясняет, что если даже Россия решит создавать какую-то новую станцию, основанную исключительно на возможностях страны, прежде всего экономических, то это вряд ли можно будет реализовать в обозримое время. Он приводит в пример МКС, которую не только создавали по последним технологиям, но и совершенствовали на протяжении всего времени ее существования. Поэтому добиться аналогичного успеха в ближайшее время, используя исключительно свои ресурсы, России вряд ли удастся.

«Так что здесь правильнее рассчитывать на то, что развитие МКС в том виде, в котором оно есть сейчас, будет продолжаться. И хорошо, что отношения сотрудничества на МКС, которые сложились, не подверглись какой-то эрозии. Все это, скорее всего, сохранится. Причем не только в каких-то научных интересах, но и для сохранения сотрудничества хотя бы на МКС, раз на Земле это особо не получается», – говорит эксперт.

Кроме того, эта история напомнила ему исходные позиции в период разгара Холодной войны, когда была осуществлена стыковка советского корабля «Союз» с американским «Аполлоном». «Данный проект был непростой, но даже в условиях Холодной войны его удалось реализовать. Это была отправная точка к тому, чтобы напряжение, возникшее между странами, каким-то образом переросло в форму довольно эффективного сотрудничества», – заключил Эйсмонт.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о намеренье России создать свою новую орбитальную станцию и сделать ее военно-прикладной, если обстановка в мире будет враждебной. При этом он пообещал не бросать американского астронавта Марка Ванде Хай на МКС, подчеркнув, что он, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта.

Во вторник Рогозин отметил, что не видит необходимости отправлять российских астронавтов на Луну, поскольку с ее освоением может справиться автоматика.