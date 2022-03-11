Эксперт: Националисты и на западе Украины будут использовать население как «живой щит»

«Российским военным придется войти во Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк и Ровно. Это сделает эффективной борьбу с националистами, по чьей вине тероборона берет по всей Украине в заложники мирных людей», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В Минобороны России сообщили: силы территориальной обороны Украины используют в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан.

«Перед российской армией не стоит задачи «завоевать Украину». Как указал в начале спецоперации Владимир Путин, цель – демилитаризация и денацификация Украины. Можно если не изжить украинский национализм, то хотя бы взять его в контролируемые рамки, изъять из него русофобский компонент, лишь взяв под контроль Западную Украину», – подчеркнул политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.

Именно западноукраинские регионы, Галичина и Волынь, с начала XX века стали не без помощи Польши очагами деструктивного украинского национализма, напомнил собеседник. В силу господства галицийской идеологии на постсоветской Украине за тридцать лет независимости «люди впитывают с детства три тезиса: «Прочь от Москвы», «Украина – прежде всего» и «Украина – для украинцев», отметил Скачко. «Перефразируя профессора Преображенского, можно сказать: национализм – не в клозетах, а в головах», – подчеркнул собеседник.

«Российским военным придется войти во Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк и Ровно, чтобы сделать эффективной борьбу с русофобами-националистами, по чьей вине тероборона берет по всей Украине в заложники мирных людей», – добавил собеседник.

«Радикалы из батальонов территориальной обороны продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, изъявивших желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы от устроенных националистами ужасов и произвола», – сообщил в четверг глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Можно предположить: при отступлении на Западной Украине националисты будут точно так же использовать гражданское население в качестве «живых щитов», как они уже делают в восточных областях, – заметил по этому поводу Скачко. – К примеру, волыняне и галичане ненавидят друг друга, поэтому в их боях против российских военных мы увидим примерно ту же картину, что и на Востоке». Можно наблюдать, что в юго-восточных регионах нацбаты, в том числе набранные из «западенцев», не брезгуют мародерством, добавил собеседник. «Способность поглощения добра украинским националистом, дорвавшимся до дармовщины, уникальна и тянет на рекорд Гиннесса», – отметил Скачко.

Добавим, что по словам генерал-полковника Мизинцева, помимо 4,5 млн украинцев, в заложниках у неонацистов оказалось свыше 7 тысяч иностранцев – граждан 21 государства. При этом Запад игнорирует сложившуюся на Украине катастрофическую гуманитарную ситуацию, а простые украинцы и иностранцы остаются жертвами неонацизма, фактически поглотившего киевскую власть, подчеркнул руководитель Национального центра управления обороной России.

Власти Украины «с 9 марта начали тотальную рассылку гражданам своего государства сообщений о немедленном прибытии на пункты мобилизации для призыва на военную службу, а также санкционировали националистов на применение оружия по тем, кто предпримет попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории», сообщил Мизинцев. Также нацисты Украины изъяли приготовленные для беженцев автобусы и устроили в них огневые точки.

Кроме того, националисты не позволяют мирным гражданам покинуть Мариуполь, передает Пятый канал со ссылкой на одного из жителей города, которому удалось уехать.

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