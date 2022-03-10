Путин: Санкции против России были бы введены Западом в любом случае

Запад принял бы санкции в отношении России в любом случае, как это было на протяжении многих лет, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг.

«Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», – цитирует ТАСС Путина.

Он напомнил, что после развала Советского Союза многие ограничения и так называемые кокомовские списки (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны, – прим. ВЗГЛЯД) не прекратили свое действие и были «унаследованы» Россией.

«Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период», – заметил Путин.

Президент подчеркнул, что в настоящий момент санкционное давление носит комплексный характер и создает для России определенные проблемы и трудности.

«Санкционное давление было всегда. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации», – уверен Путин.

Ранее президент России заявил о способности страны решить все экономические проблемы.