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Стали известны поддержавшие в европейском выборе Украину страны
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Франция, Германия, Польша готовы поддержать Украину в ее европейском выборе, говорится в распространенном во вторник совместном заявлении глав МИД трех стран.
«Мы признаем европейские устремления Украины и ее выбор Европы. Мы готовы поддержать Украину, ее правительство и население в этот трудный и жизненно важный момент в экономическом и финансовом плане, поставляя ей военные и гуманитарные материалы, а также оказывая ей политическую поддержку на всех уровнях и во всех международных организациях», – говорится в заявлении МИД трех стран, передает ТАСС.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее член Европарламентат Латвии Иварс Иябс заявил, что Украине после подачи заявления на вступление в Евросоюз грозит ожидание длиной минимум пять лет и это при «хорошем поведении».
До этого Совет ЕС заявил о намерении серьезно проанализировать запрос Украины на членство в Европейском союзе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС)по ускоренной процедуре, сообщила пресс-служба украинской партии «Слуга народа».
В России оценили заявление ВСУ об использовании боевой авиацией аэродромов в Польше
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«Если украинские летчики будут летать с польских аэродромов, это будет означать ядерную эскалацию. На это никто не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее на Украине заявили об использовании польских аэродромов для базирования 70 боевых самолетов из Болгарии, Польши и Словакии.
«Эта информация представляется мне неправдоподобной, поскольку использование украинскими пилотами польских аэродромов будет означать прямой военный конфликт России и НАТО. Это просто какой-то бред», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Он добавил, что аэродром, с которого совершаются боевые вылеты, является совершенно законной целью и даже в период холодной войны никто не позволял себе летать из Пакистана над Афганистаном, были лишь отдельные стычки на границе. «Кроме того, реализация этой идеи будет означать ядерную эскалацию, а на это никто не пойдет», – пояснил эксперт.
«У меня возникло такое впечатление, будто какой-то пропагандист из структуры ВСУ взял справочник The Military Balance, посчитал, сколько советских самолетов осталось и в каких странах НАТО, суммировал все это и предался буйным фантазиям», – предположил Кашин.
Он также сомневается, что в Болгарии, Словакии и Польше осталось 70 «живых» и работоспособных самолетов, «потому что все это советское железо, которое очень старое». «Поляки, конечно, хорошо поддерживали свои самолеты, но насчет Болгарии и Словакии я не уверен», – заключил собеседник.
Во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.
«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В центре Харькова на месте сбора батальона «Азов» прогремел мощный взрыв
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В украинском городе Харьков произошел сильный взрыв, на этом месте планировался сбор украинского националистического батальона «Азов», сообщают Telegram-каналы.
«Мощный взрыв на месте сбора нацистов «Азова» в Харькове. В 10.00 по местному времени у здания администрации Харькова официально объявляли свой мобилизационный сбор нацисты из «Азова», – сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На видео зафиксировано, как рядом со зданием в центре города попадает предмет, похожий на ракету, и происходит мощный взрыв.
На других роликах зафиксированы последствия разрушений: частично поврежден киоск, по всей площади разбросаны части постройки и мусор.
Ранее в соцсетях распространилось видео удара по жилому дому в Киеве на проспекте Лобановского. Источник РИА «Новости» в Минобороны России отмечал, что информация о том, что выстрел якобы был произведен российскими военными, не соответствует действительности.
Характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, на видео это заметно, пояснял он.
«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВС Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома», – говорил собеседник.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Экс-советник главы Пентагона: Битва на востоке Украины почти закончена, ВСУ окружены
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Президент Украины Владимир Зеленский проиграл, США уже сказали ему, что поддержат его решение, если он выберет нейтралитет для Украины, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас МакГрегор.
«Путин говорил, что не потерпит войска и ракеты США на своих границах. Точно так же, как мы не потерпим российские войска на Кубе. Мы проигнорировали его, и он начал действовать», – приводит Sputnik Ближнее Зарубежье слова МакГрегора.
Полковник считает, что битва на востоке Украины, в общем-то, почти закончена, а ВСУ там окружены и отрезаны.
«На юго-востоке сосредоточено от 30 до 40 тысяч, и если они не сдадутся, то будут уничтожены», – предположил экс-советник главы Пентагона, предрекая разгром ВСУ.
Также он объяснил, почему Зеленский согласился на переговоры. Военный советник считает, что президенту Украины придется заключить сделку с Россией, договариваться о лучших условиях, которые только сможет получить.
«США уже сказали ему, что если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим», – заявил МакГрегор, добавив, что США не должны вмешиваться, в том числе не должны вводить санкции.
Полковник также считает, что Владимиру Путину не нужна Украина.
«Ему нужен ее нейтральный статус. Если он заберет Украину, то получит НАТО на своих границах. Именно этого он не хочет», – считает он.
Ранее в МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией.
До этого говорилось, что новый этап переговоров делегаций из России и Украины может пройти на белорусско-польской границе 2 марта, заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.
Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
Украинские СМИ сообщили о нанесении удара, о котором предупреждало Минобороны России
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В столице Украины нанесены ракетные удары по военным объектам. Один из них пришелся по телевышке.
В городе сейчас звучат сирены, сообщает издание Страна.ua.
Ранее официальный представитель МО Игорь Конашенков, обращаясь к жителям, попросил их требовать от украинских военных немедленно убрать все тяжелое вооружение от домов и из жилых кварталов.
«Обращаемся к жителям Украины: «Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелое вооружение от своих домов и жилых кварталов городов», – заявил официальный представитель Минобороны.
Подчеркивалось, что российские военные никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.
Напомним, несколько часов назад Министерство обороны России предупредило жителей Киева о том, что могут начаться удары. Говорилось, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.
Местных жителей, чьи дома расположены рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома.
72-й центр информационно-психологических операций (сокращенно 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) – воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в Донбассе.
Украина заявила об использовании аэродромов в Польше для базирования 70 боевых самолетов
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Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах, заявила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Член Европарламента назвал сроки вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре
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Украине после подачи заявления на вступление в Евросоюз грозит ожидание длиной минимум пять лет и это при «хорошем поведении», заявил член Европарламента от Латвии Иварс Иябс.
По его словам, страна вступит в Евросоюз, если Киев успешно проведет необходимые евроатлантические реформы. И только спустя 3-5 лет Украина сможет стать членом Евросоюза, передает издание BaltNews.
Он отметил, что Украине сейчас будет достаточно будет статуса претендента на вступление, чтобы поддержать ее в защите от «российской агрессии».
Сегодня же Европарламент принял резолюцию с «слегка разбавленным» статусом Украины как кандидата в ЕС, так как пока ее успехи в реформах не очень удовлетворительные, добавил Иябс.
Ранее Совет ЕС заявил о намерении серьезно проанализировать запрос Украины на членство в Европейском союзе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС)по ускоренной процедуре, сообщила пресс-служба украинской партии «Слуга народа».
Шойгу назвал главную задачу операции на Украине
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Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», – цитирует ТАСС заявление Шойгу на селекторном совещании.
При этом министр подчеркнул, что Россия не пытается оккупировать украинскую территорию. Армия принимает все меры для сохранения жизни мирных жителей.
«Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
По его словам, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.
«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», – сказал Шойгу.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Власти Украины заявили о возможности превентивного удара по Белоруссии
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, на территории которой размещены российские войска.
«По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это», – сказал он в эфире телеканала «Украина-24», отвечая на вопрос, может ли Украина нанести «превентивный удар по Белоруссии», – передает ТАСС со ссылкой на слова политика, сказанные в интервью.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине и не собираются делать этого впредь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины и помощи Донбассу, после обращения главы республики Дениса Пушилина.
В Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.
Зеленский заявил о блокаде всех крупных украинских городов
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.
«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
В МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией
Переговоры с Россией нужны, но Киев может на них не поехать, если Россия будет выдвигать только свои ультиматумы.
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины, передает РИА «Новости».
Ранее говорилось, что новый этап переговоров делегаций из России и Украины может пройти на белорусско-польской границе 2 марта, заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.
Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
Украинские СМИ узнали о предъявленных требованиях России на переговорах
Россия на переговорах с Украиной потребовала от Киева денацификации, на уровне парламента закрепить внеблоковый статус с проведением референдума по этому вопросу и признание ЛНР и ДНР, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.
«В частности, страна-агрессор требует денацификации, внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума, признания ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – прим.ВЗГЛЯД) в административных границах Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении «Зеркала недели», передает РИА «Новости».
Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
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Москва попросила проживающих рядом с объектами СБУ и Минобороны киевлян покинуть дома
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Минобороны России предупредило, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.
«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Жителей столицы, чьи дома находятся рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома, чтобы не подвергать их жизни опасности, пояснили в Минобороны.
72-й центр информационно-психологических операций (сокращённо 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) — воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в зоне АТО. Предполагаестся, что 72 ЦИПсО использует мощный радиопередающий центр времён СССР, ранее применявшийся для глушения «вражеских голосов».
Напомним, ранее сообщалось, что западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Но количество однотипных фейков растет.
Минобороны России опубликовало видео работы спецназа на Украине
Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показаны действия российского спецназа на Украине.
Лица силовиков скрыты, военные находятся в транспортно-штурмовом вертолете, летящим над населенными пунктами Украины, передает РИА «Новости».
Далее показан процесс высадки спецназовцев в одном из районов Украины и полет вертолета спецподразделений над взлетно-посадочной полосой аэродрома в ночных условиях.
Напомним, в понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Глава Николаевской области: Русские пытаются избежать жертв среди мирного населения
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что «русские не хотят стрелять в мирных» граждан и пытаются выманить украинских военных из населенных пунктов с помощью специальной тактики.
«Я считаю, что русские не хотят стрелять в мирных и боятся заходить в города. Вот что происходило три предыдущих дня или два: они идут колонной, идут на город, останавливаются и возвращаются – выманивают», – заявил он, добавив, что российские военные уехали в сторону Снигиревки.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что советники из США научили военное руководство Украины расставлять в жилых кварталах реактивную артиллерию, чтобы использовать мирное население как «живой щит».
«Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит», — сказал Конашенков.
В ДНР предсказали массовую сдачу силовиков ВСУ из «котла» под Донецком
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Народная милиция Донецкой народной республики благодаря продвижению на донецком направлении берет украинских силовиков в кольцо, скоро они начнут массово сдаваться, «как это было в свое время под Сталинградом», заявил ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов.
«На донецком направлении войска ДНР медленно, но уверенно двигаются вперед. Мы должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество вооруженных сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы. Но, несмотря на это, наши вооруженные силы уверенно продвигаются в заданных направлениях», – передает РИА «Новости» слова Семенова.
Как сообщил ветеран батальона «Восток», каждый день несколько украинских силовиков складывает оружие. В то же время есть потери и со стороны ДНР, признал он. «Часть группировки ВСУ осталась, недалеко примыкая к Донецку, но постепенно вооруженными силами ДНР и ЛНР эти группировки берутся в кольцо. Я думаю, что у них уже на сегодняшний день, и они уже отмечают, и их украинские волонтеры, у них начинаются проблемы с топливом, с боекомплектом, с питанием, со средствами снабжения, потому что значительный кусок уже этих подразделений оказывается отрезан от средств снабжения», – рассказал Семенов.
По его прогнозу, это постепенно будет влиять на боеспособность украинских подразделений. «Как только замкнется окончательно кольцо, вот это усилит, и моральный дух, он уже виден со стороны ВСУ, падает с каждым днем, и мы увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом», – предсказал ветеран батальона «Восток». Семенов затруднился спрогнозировать, сколько времени на это понадобится. «Я могу только сказать о том, что эта задача медленно, но уверенно выполняется», – добавил ветеран батальона «Восток».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.