Украина нарастила импорт бензина из Белоруссии Посла Белоруссии в Ереване вызвали в МИД после слов Лукашенко 9 февраля 2022, 16:28 Текст: Алексей Дегтярёв

Белорусского посла в Армении вызвали в МИД страны после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о стране, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. «Посол Белоруссии действительно был вызван, приглашен в МИД, где ему были переданы наши убеждения в том, что высказывания друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, учитывать суверенитет друг друга и правовое поле, на котором основано сотрудничество между нашими странами», – цитирует Мирзояна ТАСС. Армянский министр уточнил, что Ереван готов в случае соответствующих обращений поддержать Минск на международной арене. Напомним, Лукашенко, говоря о возможных перспективах присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, сказал, что «Армении деваться некуда».

Украинский эксперт объяснил жесткое заявление Лукашенко в адрес Зеленского 6 февраля 2022, 18:44

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Лукашенко понял, что отношения с Киевом не восстановить, и первым решился поджечь оставшиеся мосты между государствами», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и пригрозил Киеву энергетическими санкциями. «После того, как Зеленский присоединился к рестрикциям Запада против Белоруссии, отношения Киева с Минском охладели и практически перестали существовать после санкций, связанных с Протасевичем. Поэтому то, что Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» – просто ожидавшаяся жирная точка в отношениях двух государств», – сказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, Лукашенко возможно перешел грань, предопределяемую для заявлений на таком высоком уровне, но в то же время он понимает, что уже ничего не теряет, поэтому может позволить себе говорить, что думает. «Думаю, момент был не то чтобы сознательно выбран Лукашенко – просто он понял, что Киев окончательно отказался восстанавливать отношения, и белорусский лидер, скажем так, первым поджог мост между Белоруссией и Украиной. Причем, возможно, не без соответствующего совета со стороны Москвы», – отметил эксперт. Теперь, прогнозирует собеседник, политические и дипломатические отношения Киева и Минска можно считать прекратившимися – останутся только отдельные линии партнерства в бизнесе и экономике. «Был момент, когда Лукашенко искал близкое к Европе «плечо», потому что не хотел делать Белоруссию российским федеральным округом. По его замыслу, Киев мог стать для Минска мостом на Запад и адвокатом на международной арене. Но Украина пошла по другому пути – повелась на британскую интригу и сломала белорусскому лидеру политическую многоходовку», – напомнил аналитик. При этом, отметил Бондаренко, Лукашенко в недавнем выступлении перед парламентом заявил: Белоруссия не собирается воевать. «Я думаю, ни экономического, ни военного противостояния ждать не нужно», – резюмировал эксперт. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают. «И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live». По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса. «Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса. Чуть ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев. До этого Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки. Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии. {video2} Москва предложила Минску сотрудничество в Сирии 7 февраля 2022, 18:10

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД России провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, благодаря которому Минск может отправить в Дамаск военный контингент. «Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом России, Следственным комитетом России и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства России указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет об отправке в Сирию подразделения численностью до 200 человек для оказания гумпомощи арабской стране, передает «Sputnik Беларусь». Это предусмотрено проектом соглашения о сотрудничестве России и Белоруссии.



«Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий», – говорится в проекте документа. Ранее отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Напомним, 18 января ВС России по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации. Лукашенко озвучил условие признания Абхазии и Южной Осетии 7 февраля 2022, 15:25 Текст: Кристина Цыцура

Независимость Абхазии и Южной Осетии будут признаны президентом Белоруссии только тогда, когда ему дадут понять, что это необходимо, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». Также Лукашенко заявил о готовности признать Крым, но лишь тогда, когда это сделают российские олигархи. На вопрос чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Осетия, Лукашенко спросил, если ли в этом вообще необходимость. «Как только я пойму и президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) мне скажет, что в этом есть необходимость...», – сказал Александр Лукашенко. Отмечается, что он не уточнил, относятся ли эти слова к Крыму, передает «Коммерсант». Ранее представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант заявил, что признание Крыма частью России неизбежно, Минск должен налаживать с полуостровом экономические связи, развивать туризм. МИД напомнил о ядерном оружии США в Европе 7 февраля 2022, 04:23

Фото: Phil Schmitten/US Department of Defense/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Европейские страны опасаются размещения ядерных сил России на территории Белоруссии, но им стоит вспомнить о ядерном оружии США на территории Европы, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. Ермаков «встречно задал вопрос» о том, «не видят ли европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском», а в американском ядерном оружии, которое уже находится в странах НАТО, передает РИА «Новости». В МИДе подчеркнули, что это ядерное оружие США способно «поражать цели на территории России». При этом участие неядерных стран Европы в «совместных ядерных миссиях» НАТО «напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия». Москва «с таким двуличием стран Запада категорически не согласна». Напомним, в Госдепе заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии». В МИДе назвали домыслами заявления о ядерном оружии в Белоруссии. Зеленский ответил на обещание Лукашенко прекратить поставку энергоресурсов на Украину 8 февраля 2022, 17:30 Текст: Вера Басилая

В случае прекращения поставок Украине электроэнергии из Белоруссии пострадает население обеих стран, это движение в каменный век, заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Я попросил дать мне статистику товарооборота между нашими странами. Он составляет 6 млрд долларов, из них 1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, 4,5 млрд экспортирует Беларусь. То есть, если страны начинают ограничивать торговлю между собой, кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди. Если есть желание вернуться в каменный век, можем делать так. Что-то запретит Беларусь, тогда запретит Украина, всегда решения принимают политики, а страдают, к сожалению, люди», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией. До этого Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне. Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Белоруссии назвали главный принцип интеграции с Россией 7 февраля 2022, 16:30 Текст: Валентина Григоренко

Главным принципом формирования единого экономического пространства в рамках белорусско-российского Союзного государства должно быть суверенное равенство двух стран, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. «Сделан очередной важный шаг в союзном строительстве для достижения одной из основополагающих целей договора о создании Союзного государства – создания единого экономического пространства при условии соблюдения ключевого принципа – суверенного равенства государств», – приводит пресс-служба слова Кочановой, передает РИА «Новости». В пресс-службе верхней палаты парламента сообщили, что данное заявление Кочанова сделала во время встречи в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На встрече она подчеркнула, что прошедший год отмечен интенсивными белорусско-российскими контактами на высшем и высоком уровнях. Спикер выразила уверенность в необходимости дальнейшего развития и укрепления взаимодействия по традиционно приоритетным направлениям реализации программ Союзного государства. Участники встречи также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Уточняется, что во встрече также приняли участие президент российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, вице-президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Владислав Панченко, председатель комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. В декабре президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в развитии Союзного государства сделан значительный шаг вперед в 2021 году, речь идет о финансах, таможенном и фискальном законодательстве. Кроме того, Путин объяснил важность достигнутых с Минском договоренностей по Союзному государству. В Кремле ответили на желание Лукашенко получить звание полковника России 7 февраля 2022, 13:39 Текст: Евгения Шестак

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он хотел бы получить звание полковника России, являются скорее фигурой речи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Республики Беларусь. Это две разные страны. И президент РФ не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Также он отметил, что не располагает информацией о том, возможно ли создание совместного командования вооруженных сил России и Белоруссии. «Я не располагаю информацией о совместном командовании, никогда об этом не слышал», – сказал пресс-секретарь. Ранее Лукашенко в интервью с Владимиром Соловьевым напомнил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника, но этого до сих пор не произошло. «Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин – полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», – пояснил он. Латвийский самолет Ан-2 нарушил границу Белоруссии 8 февраля 2022, 15:25 Текст: Александра Юдина

Зафиксировано нарушение белорусской границы латвийским самолетом Ан-2, следует из сообщения государственного погранкомитета Белоруссии. «Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию», – говорится в Telegram-канале ведомства. В январе пограничники Белоруссии сообщили о нарушениях границы поляками. Утверждалось, что военные Польши в пункте пропуска «Козловичи» 18 января два раза нарушали белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики. Парламент Белоруссии назвал виновных в распространении фейков о референдуме 8 февраля 2022, 21:49 Текст: Кристина Цыцура

Верхняя палата белорусского парламента заявила, что распространяют фейки о предстоящем референдуме евродепутаты. «Депутаты Европейского парламента продолжают осуществление неконструктивных действий в отношении Республики Беларусь: в заявлении от 1 февраля 2022 года распространяется фейковая информация о республиканском референдуме ... Получая сведения из недостоверных и политизированных источников, они преднамеренно вводят в заблуждение общественность своих государств относительно конституционной реформы в Беларуси», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение палаты. В сообщении депутатов призвали прекратить беспочвенные размышления, попросив из выработать цивилизованную и конструктивную политику в отношении Белоруссии. В начале февраля депутаты Роберт Бедронь и докладчик по Белоруссии Пятрас Ауштрявичюс заявили, что в условиях давления на граждан в Белоруссии референдум нельзя считать демократическим выражением воли белорусов. Напомним, конституционный референдум в Белоруссии официально назначен на 27 февраля, указ подписан главой государства Александром Лукашенко. Грузия заявила о вере в непризнание Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии 7 февраля 2022, 18:23 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

МИД Грузии в понедельник выразил уверенность в том, что вопрос признания Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии «не стоит в повестке дня», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. МИД отметил, что заявляет об этом «с учетом двусторонних отношений между Белоруссией и Грузией». «Белоруссия в этом плане (непризнания Абхазии и Южной Осетии) остается приверженной фундаментальным принципам международного права», – отметил МИД Грузии. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что касательно вопроса Абазии и Южной Осетии российские СМИ «целенаправленно искажают акценты» интервью президента Белоруссии. Независимость Абхазии и Южной Осетии будут признаны президентом Белоруссии только тогда, когда ему дадут понять, что это необходимо, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». Также Лукашенко заявил о готовности признать Крым, но лишь тогда, когда это сделают российские олигархи. На вопрос чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Южная Осетия, Лукашенко спросил, если ли в этом вообще необходимость. Независимость Абхазии и Южной Осетии после войны-2008 признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Науру и Сирией. Лукашенко заявил о непрекращающихся попытках его убить 7 февраля 2022, 13:31 Текст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его пытаются убить, и пообещал через месяц рассказать подробности. «Даже ты сейчас сидишь рядом со мной, и не знаешь этого, через месяц скажу», – заявил Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». Отвечая на вопрос: «Вас пытаются убить?», белорусский лидер сообщил, что «И сейчас пытаются». На уточняющий вопрос, пытаются ли убить его детей, президент Белоруссии ответил, что «это запредельно». «Это не красная линия, это уже что-то большее», – подчеркнул Лукашенко. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Кремль сказал, куда двинутся российские войска после учений в Белоруссии 8 февраля 2022, 13:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации, речи о том, что они могут там остаться, никогда не шло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло. Речь идет о союзных учениях и подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С на учения в Белоруссию. Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом 7 февраля 2022, 14:08 Текст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом, который ему «кое-когда помогает». «Бог помог без операции решить все вопросы», – заявил белорусский лидер, отвечая на вопрос Владимира Соловьева для YouTube-канала «Соловьев Live»: «То есть Бог сегодня – белорус?». «Не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает», – отметил Лукашенко. Ранее Александр Лукашенко признался, что не прекращаются попытки его убить и пообещал рассказать подробности через месяц. Российские Ту-22М3 выполнили второе патрулирование в небе над Белоруссией 8 февраля 2022, 19:39 Текст: Кристина Цыцура

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии во время проверки сил Союзного государства, их сопровождали истребители двух стран, сообщили в минобороны России. «В ходе проверки сил реагирования Союзного государства два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в текущем месяце», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства. Самолеты сопровождались истребителями Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Белоруссии. Полет длился около четырех часов. Ранее сообщалось, что первое патрулирование состоялось 5 февраля. В ходе полета были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии. В Белоруссии начали готовить закон о Всебелорусском собрании 8 февраля 2022, 16:47 Текст: Алексей Дегтярёв

Белорусские депутаты принялись за разработку проекта закона о Всебелорусском народном собрании, сообщил спикер нижней палаты парламента страны Владимир Андрейченко. «За нами подготовка законопроекта о Всебелорусском народном собрании. Работа по нему начата», – цитирует Андрейченко БелТА. По его словам, всем парламентариям необходимо участвовать в этом процессе, вносить предложения в комиссию по госстроительству, местному самоуправлению и регламенту по этому проекту. Ранее в проекте новой белорусской конституции появился пункт о том, что председателем Всебелорусского народного собрания может стать президент страны, занимающий этот пост на дату вступления в силу изменений в основном законе.