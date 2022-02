Российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Индии, таким образом, в странах, одобривших «Спутник Лайт» как самостоятельную вакцину и как универсальный бустер, проживает более 2,5 млрд человек, сообщили в РФПИ.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации Генеральным контролером лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», – говорится в сообщении РФПИ.

Компания-партнер РФПИ, Dr. Reddy’s Laboratories, осуществила проведение дополнительных клинических исследований «Спутника Лайт» в Индии, положительные данные которых также учитывались DCGI при принятии решения о регистрации.

«Одобрение «Спутника Лайт» – еще один важный шаг в успешной совместной борьбе России и Индии против коронавируса. «Спутник Лайт» доказал свою безопасность и эффективность как в качестве самостоятельной вакцины, так и в качестве бустера, который стимулирует более сильный иммунный ответ по сравнению с повторной вакцинацией одним и тем же препаратом. Бустирование с применением «Спутника Лайт» является ключом к увеличению эффективности и продолжительности действия других вакцин, в том числе против варианта «омикрон», – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Одобрение «Спутника Лайт» позволит расширить национальный портфель вакцин Индии, в состав которого в апреле 2021 года был включен также «Спутник V». Индия является ведущим производственным хабом для производства вакцины «Спутник V».

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве бустера существенно повышает вируснейтрализующую активность против «омикрона» до уровней, сопоставимых с титрами, которые «Спутник V» формирует против исходного штамма.

Уникальное сравнительное исследование, проведенное в ведущем итальянском исследовательском институте в сфере инфекционных заболеваний – Институте Спалланцани – командой из 12 итальянских и 9 российских ученых под руководством Франческо Вайи, директора Института Спалланцани, и Александра Гинцбурга, директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, показало, что «Спутник V» продемонстрировал титр вируснейтрализующих антител к штамму Омикрон (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации).

Данные, полученные Институтом Спалланцани, а также предыдущие исследования гетерогенного бустирования «Спутником Лайт» показали, что «Спутник Лайт» – лучшее решение для повышения эффективности других вакцин и продления периода защиты бустера. Оптимальная конфигурация аденовирусной платформы «Спутник Лайт» лучше защищает от «омикрона» и других мутаций.

Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» разработаны на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными негативными явлениями после вакцинации, как миокардиты или перикардиты. Высокая безопасность и эффективность «Спутника Лайт» и «Спутника V» подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации более чем из 60 стран.

«Спутник V» зарегистрирован в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек. РФПИ заключил соглашения c ведущими фармацевтическими производителями (Serum Institute of India – крупнейшим в мире производителем вакцин, а также с Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech and Morepen).

