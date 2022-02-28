В Госдуме дали рекомендации пострадавшим от массовой отмены рейсов туристам

«Самостоятельным туристам необходимо связаться с представителями своей авиакомпании, а в случае возникновения вопросов – обратиться в консульство России в стране пребывания», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Гимбатов. Ранее в МИДе пообещали организовать вывоз из-за границы россиян, пострадавших из-за массовой отмены авиарейсов.

«Если вы отдыхаете на юге РФ, путь возвращения домой можно скорректировать или через своего туроператора, или самостоятельно. Ведь аэропорты Сочи и Минеральные Воды, основные в этом туристическом регионе, – работают штатно», – пояснил член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов.

«Туристы, которые отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами, получат возможность уехать наземным транспортом. Уже организован полный цикл их перевозки. На сайте Ростуризма можно узнать более подробную информацию и изучить специальную памятку. Также не стоит забывать о возможности покинуть южные регионы поездом, ведь РЖД тоже работают в штатном режиме, – напомнил собеседник. – Уехать можно и самостоятельно – на машине».

Туристам, которые отдыхают за границей и позднее должны вернуться домой через закрытые теперь аэропорты или авиарейсами, которые теперь отменены, Гимбатов рекомендует скачать приложение «Зарубежный помощник» от Министерства иностранных дел РФ. «В нем вы сможете найти ответы на главные вопросы. Тем, кто купил путевки у туроператоров, стоит обратиться к ним же для уточнения своего маршрута возвращения. Самостоятельным туристам необходимо связаться с представителями своей авиакомпании, а в случае возникновения вопросов – обратиться в консульство России в стране пребывания», – уточнил парламентарий.

Депутат также указал, что ежедневно с 8 до 20 часов по московскому времени для таких случаев работает совместная «горячая линия» Ростуризма и Общероссийского народного фронта (+7 (800)200-34-11). «Также запущена электронная система сбора обращений граждан на сайте штабтуризм.рф», – заключил Гимбатов.

Накануне на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России. Об аналогичной мере объявил и ряд других стран. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях этих ограничений для авиаотрасли РФ.

В понедельник Росавиация в качестве зеркальной меры закрыла небо для самолетов из 36 стран мира. Ограничения коснутся, к примеру, авиаперевозчиков из: Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гибралтара, Греции, Испании, Италии и других государств. В этой связи в МИДе пообещали организовать вывоз российских граждан из Европы на родину.

Кроме того, как сообщил РБК, в минувший четверг 11 аэропортов на Юге России, включая Ростов-на-Дону, Краснодар и Симферополь, приостановили работу из-за начала спецоперации на Украине, которую объявил президент Владимир Путин. Ограничение действует до 2 марта.