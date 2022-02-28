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В Госдуме дали рекомендации пострадавшим от массовой отмены рейсов туристам
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«Самостоятельным туристам необходимо связаться с представителями своей авиакомпании, а в случае возникновения вопросов – обратиться в консульство России в стране пребывания», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Гимбатов. Ранее в МИДе пообещали организовать вывоз из-за границы россиян, пострадавших из-за массовой отмены авиарейсов.
«Если вы отдыхаете на юге РФ, путь возвращения домой можно скорректировать или через своего туроператора, или самостоятельно. Ведь аэропорты Сочи и Минеральные Воды, основные в этом туристическом регионе, – работают штатно», – пояснил член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрей Гимбатов.
«Туристы, которые отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами, получат возможность уехать наземным транспортом. Уже организован полный цикл их перевозки. На сайте Ростуризма можно узнать более подробную информацию и изучить специальную памятку. Также не стоит забывать о возможности покинуть южные регионы поездом, ведь РЖД тоже работают в штатном режиме, – напомнил собеседник. – Уехать можно и самостоятельно – на машине».
Туристам, которые отдыхают за границей и позднее должны вернуться домой через закрытые теперь аэропорты или авиарейсами, которые теперь отменены, Гимбатов рекомендует скачать приложение «Зарубежный помощник» от Министерства иностранных дел РФ. «В нем вы сможете найти ответы на главные вопросы. Тем, кто купил путевки у туроператоров, стоит обратиться к ним же для уточнения своего маршрута возвращения. Самостоятельным туристам необходимо связаться с представителями своей авиакомпании, а в случае возникновения вопросов – обратиться в консульство России в стране пребывания», – уточнил парламентарий.
Депутат также указал, что ежедневно с 8 до 20 часов по московскому времени для таких случаев работает совместная «горячая линия» Ростуризма и Общероссийского народного фронта (+7 (800)200-34-11). «Также запущена электронная система сбора обращений граждан на сайте штабтуризм.рф», – заключил Гимбатов.
Накануне на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России. Об аналогичной мере объявил и ряд других стран. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях этих ограничений для авиаотрасли РФ.
В понедельник Росавиация в качестве зеркальной меры закрыла небо для самолетов из 36 стран мира. Ограничения коснутся, к примеру, авиаперевозчиков из: Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гибралтара, Греции, Испании, Италии и других государств. В этой связи в МИДе пообещали организовать вывоз российских граждан из Европы на родину.
Кроме того, как сообщил РБК, в минувший четверг 11 аэропортов на Юге России, включая Ростов-на-Дону, Краснодар и Симферополь, приостановили работу из-за начала спецоперации на Украине, которую объявил президент Владимир Путин. Ограничение действует до 2 марта.
Россия заявила о готовности говорить с Украиной о прекращении огня и мире
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Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, заявил член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Вопрос не места, где собираться, вопрос – с чем ехать. Мы готовы говорить о мире, мы готовы говорить об условиях прекращения кровопролития, что поможет спасти жизни людей», – пояснил Руденко, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в центре переговоров России и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины.
«Детали проясняются в ходе переговоров, нам нужно знать подходы и позицию противоположной стороны», – сказал он.
Руденко заявил, что когда стрелочка упадет, тогда и будем думать о следующих шагах, тем не менее российская сторона заинтересована в том, чтобы любые вопросы, в том числе и самые сложные, болезненные, решались дипломатическим путем.
«Дипломатия любит тишину, поэтому именно в таком ключе мы и намеревались вести эти переговоры, без обращения через представителей прессы, а за столом переговоров. Но, видимо, к сожалению, такой подход пока еще не устраивает наших украинских коллег, но время у нас еще есть», – добавил он.
По его словам, российской стороне непонятны мотивы, не позволяющие украинской делегации приехать в Белоруссию, ведь она удобна для всех. «Нам не очень понятен набор этих городов. Были еще и другие экзотичные предложения. Нам кажется, что нужно выбирать место, которое удобнее для всех, удобнее и ближе. С точки зрения логистики, нам кажется, что Белоруссия ближе для нас и для Украины. К тому же здесь проходили переговоры в рамках минской контактной группы», – подчеркнул замглавы МИД.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Руденко отметил, что отказ представителей Киева приехать на переговоры показывает отсутствие у них политической воли и желания решать конфликт миром.
«Украина воздерживается от приезда в Гомель, наверное, это они должны рассказать подробно, потому что мы слышали заявление представителя президента, что он не собирается ехать. Для нас это показатель наличия или отсутствия политической воли или желания решать этот конфликт миром», – уточнил он.
В делегацию России входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны России, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков – Владимир Мединский.
Ранее сообщалось, что российская делегация ожидает ответа от Украины по поводу переговоров до 15.00 по белорусскому времени.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
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Шольц рассказал об эффекте от санкций ЕС против России
Санкции Евросоюза против России уже показывают свой эффект, Германия оставляет право на новые санкции, никаких табу не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Только за последнюю неделю российская биржа потеряла больше 30%. Это показывает, что санкции работают. Мы сохраняем право на дальнейшие санкции без каких-либо табу», – заявил он, выступая на экстренном заседании Бундестага, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.
Макрон призвал готовиться к «долгой войне»
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.
С соответствующими заявлениями Макрон выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа, передает ТАСС.
«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», – сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.
Ранее президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации.
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Стала известна дата переговоров Москвы и Киева
Переговоры российской и украинской стороны по поводу ситуации на Украине состоятся уже сегодня, отказаться от переговоров для Украины будет вредно для нее самой, заявил член делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
«Не надо сейчас говорить о каких-то гарантиях. Через несколько часов мы встретимся с украинской делегацией, я совершенно в этом не сомневаюсь. Сейчас обещать приехать и не приехать – это вред для них самих совершенно очевидный. А польза – быстрее сесть за стол переговоров», – ответил Слуцкий на вопрос о том, точно ли сегодня состоятся переговоры России и Украины, передает РИА «Новости».
Он повторно выразил готовность, если необходимо, продолжить переговоры, такая вероятность также есть.
Ранее сообщалось, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.
Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
Захарова: Решение Берлина ставит вопрос о завершении денацификации в самой Германии
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Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника С. Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?» – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
Захарова указала, что «в этом контексте теперь, увы, становятся понятными обесценивающие реплики Шольца, который в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 18 февраля 2022 г. объявил «смехотворными» вскрывшиеся факты геноцида мирного населения Донбасса со стороны украинских военных».
«Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат. На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения О.Шольца о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России», – подчеркнула она.
По ее словам, этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть «горячей» войны. «Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей «военной» накачки Киева со стороны Берлина, который кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров», – добавила официальный представитель МИД.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
В СПЧ назвали способ остановить дискриминацию россиян за рубежом
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«Нужно говорить правду об Украине и таким образом открывать глаза тем, кто хочет разобраться в ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что россияне столкнулись с травлей за рубежом из-за ситуации на Украине.
«Жители зарубежных стран не вникают в причины происходящего на Украине. Они верят пропаганде, которая выставляет все в искаженном свете, демонизирует и представляет Россию источником зла. Иностранцы поддаются агрессивной и враждебной риторике глав своих государств, видят беспрецедентный режим санкций, которые принимаются в одностороннем порядке и идут вразрез с юридическими договоренностями», – отметил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
«Все это разбудило в людях негативные инстинкты и чувства в отношении россиян, проживающих за рубежом. Примеров этому становится все больше – людей перестают обслуживать в магазинах, ресторанах, высаживают из такси. Причем никто не разбирается, русский это или представитель другой национальной группы, главное, что он из России, которая, по их мнению, является страной-агрессором», – объяснил эксперт.
«Это пример вопиющей дискриминации – сразу вспоминаются США периода расизма и Германия 30-х годов, – добавил собеседник. – Думаю, что тенденция будет идти по нарастающей в зависимости от развития ситуации на Украине. Возможны и какие-то вовсе пещерные проявления ненависти – нападения, акты вандализма в отношении дипломатических учреждений, памятников и иных объектов, связанных с собственностью России».
В этих условиях, по мнению Брода, у России должна быть внятная официальная позиция. «Нужно отдельное заявление МИДа и руководства страны о недопустимости дискриминации россиян за рубежом. Нужно усиливать поддержку со стороны неправительственного сектора, включая правозащитные организации. Кроме того, надо искать союзников за рубежом среди здравомыслящих политиков, деятелей искусства, культуры и общественных деятелей», – считает эксперт.
«Нужно говорить правду об Украине – что там происходило в течение восьми лет, почему Россия защищает своих соотечественников в Донбассе и других регионах, и таким образом открывать глаза тем, кто хочет разобраться в ситуации», – заключил Брод.
В понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что часть российских граждан, проживающих за границей, столкнулась с травлей и нападками со стороны иностранцев из-за событий на Украине.
Она добавила, что в социальных сетях «озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские.
По словам Москальковой, к ней обратился дальнобойщик, которому разбили фары машины в Германии, а правоохранительные органы не предприняли никаких мер, передает РИА «Новости».
Ранее постоянная комиссия Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала правозащитников в Европе отреагировать на резкий рост уровня русофобии в странах Евросоюза.
«Мы, члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, с тревогой следим за происходящим с нашими соотечественниками и согражданами за рубежом. К сожалению, обороты набирает не только антироссийская риторика, но и прямые акты унижения и насилия, которым в странах Европейского союза и за его пределами подвергают граждан Российской Федерации, русскоязычных за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами РФ», – говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека по поводу резкого роста русофобии в странах ЕС, которое опубликовано в Telegram-канале СПЧ.
В заявлении приведено несколько эпизодов, о которых стало известно членам Совета. Так, в одной из школ Берлина учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора только за то, что они русские, а в одной из школ Манчестера (Британия) ученику младшего класса устроили допрос про президента РФ Владимира Путина и его действия на Украине.
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В Армении прошла акция в поддержку Путина и российской армии
В Армении состоялась акция в поддержку Армии России и президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили местные СМИ.
50-метровое полотно с надписью «АРМИЯ РОССИИ» было развернуто с Киевского моста в Ереване, передает Telegram-канал «Армянская вендетта».
Ранее в Риме десятки человек вышли на митинг в поддержку России. Демонстранты, многие из которых представители коммунистической партии, осудили попытки Альянса влиять на политику других государств и нежелание мировых лидеров видеть полную картину происходящего.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
Турция намерена воспользоваться полномочиями по Конвенции Монтре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении судов в проливах для того, чтобы избежать эскалации на Украине.
«Мы полны решимости использовать полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса», – пояснил Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания кабмина, передает РИА «Новости».
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Ранее сообщалось, что кабмин Турции под председательством президента Тайипа Эрдогана обсудит требование Украины закрыть проливы для российских военных кораблей.
Напомним, что в субботу президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.
В пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у России будет право использовать их для возвращения флота на базу.
В четверг Украина запросила у Турции ограничение прохода российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.
Посол Украины в Турции назвал возможное условие Киева на переговорах с Россией
Первым условием Киева на встрече с Россией будет прекращение огня и вывод войск, при этом, запланированная встреча пройдет без предварительных условий, заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.
«Конечно же, первым нашим условием будет прекращение огня и вывод войск с нашей территории. Встреча должна состояться в ближайшие часы», – ответил посол на вопросы корреспондентки турецкого телеканала Haber Global, передает РИА «Новости».
На уточняющий вопрос, будет ли встреча «без предварительных условий», как это утверждается в СМИ, посол ответил утвердительно. «Да, без предварительных условий», – отметил он.
Боднарь также добавил, что планируемая в ближайшие часы встреча делегаций России и Украины может завершиться прекращением огня.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее сообщалось, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.Позже стала известна дата переговоров Москвы и Киева.
Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
Напомним, что замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине.
МИД Японии опубликовал детали первой части санкций из-за ситуации вокруг Украины
Министерство иностранных дел Японии опубликовало детали первой части санкций, введенных из-за ситуации вокруг Украины. Список мер обнародован на сайте ведомства, они вступают в силу с сегодняшнего дня.
Так, в него включены 24 представителя руководства Донецкой и Луганской народных республик. В отношении них Япония вводит запрет на выдачу виз, также их активы в случае обнаружения будут заморожены, пишет ТАСС.
При этом японский МИД конкретизировал запрет на операции с ценными бумагами в Японии. Запрет затронет российское правительство, Центробанк России и государственные организации России. С сегодняшнего дня также вводятся меры по заморозке активов банка «Россия» – одного из трех финансовых учреждений, оказавшихся под санкциями Токио.
Ранее посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что российская сторона ответит на новые санкции, о которых в пятницу объявило правительство Японии. «И ответ будет серьезным», – подчеркнул он.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио принял решение усилить санкции против Москвы из-за операции на Украине и ввести ограничения на выдачу россиянам виз, ограничить экспорт в Россию полупроводников, а также заморозить активы ряда финансовых учреждений РФ.
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Позже Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.
Латвия объявила о закрытии неба для российских авиакомпаний
Латвия закроет воздушное пространство республики для самолетов российских авиакомпаний, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.
Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.
Между тем Россия, отвечая на предпринятые против нее меры, уже закрыла небо для Британии.
Позднее о закрытии воздушного пространства для российских самолетов объявили Польша и Чехия.
МОК отозвал олимпийские ордена у высокопоставленных россиян
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отзыве Олимпийских орденов у всех лиц, в настоящее время занимающих важные должности в руководстве РФ. В списке оказался и президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе МОК.
«Исполком комитета, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важные должности в правительстве Российской Федерации или иные должности, связанные с государственной властью», – говорится в пресс-релизе МОК, передает РИА «Новости».
В число лишенных орденов вошли президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.
В пятницу МОК призвал спортивные федерации не вывешивать российские флаги на всех соревнованиях.
Ранее бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно запретило проводить в России международные матчи, а также предупредила, что в соревнованиях российская сборная будет участвовать под названием «Российский футбольный союз (РФС)», не используя флаг или гимн своей страны.
Член СПЧ назвал решение раздавать оружие заключенным на Украине ошибочным
Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Андрей Бабушкин прокомментировал решение киевских властей раздать оружие заключенным, отметив, что это ошибочное решение.
«Во-первых, они не имеют боевых навыков и просто погибнут. Во-вторых, их поведение непредсказуемо. Ничто не мешает в таких условиях убежать с оружием, сформировать или примкнуть к преступным группировкам, которые станут угрозой для мирного населения. Никто сейчас не смотрит на тяжесть совершенных ими преступлений, за которые они попали за решетку. Считаю это решение ошибочным», – приводит его слова СПЧ в своем Telegram.
Напомним, что украинские власти приняли решение освободить заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях. Кроме того, украинским женщинам и детям рассказывают, как применять оружие из-за угла по наступающим войскам, не предупреждая, что военные могут нанести удар по огневой точке.
Эксперт: В переговорных позициях Москвы и Киева есть существенные расхождения
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«Задача России и Украины сейчас – остановить кровопролитие, то есть достичь некого перемирия, чтобы потом превратить его в устойчивый переговорный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее представители обеих сторон заявили, что нашли общие точки по итогам первого раунда переговоров.
«Прекращение огня в качестве заморозки конфликта было бы очень большим достижением – общей точкой, к которой могли прийти стороны. После этого можно будет обратиться к более сложным, потенциально взрывоопасным проблемам, ведь между сторонами по-прежнему существуют принципиальные разногласия», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом эксперт отметил, что эскалация конфликта по-прежнему возможна: «У России требования по денацификации, перезагрузки украинской государственности, невступления Украины в НАТО. У Киева, в свою очередь, есть требования немедленного вывода российских войск, отказа от признания ДНР и ЛНР и, может быть, выплаты компенсации за нанесенный ущерб. Таким образом, есть основания говорить о существенном расхождении позиций».
По его мнению, в контексте переговоров интересны слова члена украинской делегации Михаила Подоляка, который после встречи в числе прочего рассказал о возможностях «имплементации логистических решений». «Думаю, речь может идти о восстановлении украинской инфраструктуры, которая сейчас в плачевном состоянии, и контроля над городами, оказавшимися отрезанными от транспортной логистической сети в результате спецоперации», – предположил эксперт.
«Что касается решения делегаций уехать в столицы после разговора вместо того, чтобы созвониться с Москвой и Киевом напрямую, то это можно объяснить накалом страстей. Поэтому очень важно сначала вернуться к руководству, подробно доложить, проконсультироваться, получить одобрение и только потом продолжить работу», – резюмировал он.
В понедельник на границе Белоруссии и Украины состоялся первый раунд российско-украинских переговоров по поводу спецоперации РФ, проводимой на территории Украины. Он продлился примерно пять часов. По его итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». «Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс», – добавил он и уточнил, что переговоры возобновятся в ближайшие дни и пройдут на польско-белорусской границе.
В свою очередь член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что основной целью переговоров «было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий». «Стороны определили ряд приоритетных тем, на которые наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти логистические решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы», – уточнил он.
Напомним, место для первого раунда переговоров было выбрано накануне. Мединский заявил, что Киев согласовал проведение переговоров с Москвой в Гомельской области Белоруссии, неподалеку от украинской границы. Россия была готова к разговору еще вчера, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, однако два вертолета украинской делегации прибыли только в понедельник утром. По словам Мединского, задержка могла быть вызвана «очень сложной логистикой».
Интересно, что на переговоры такого уровня один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел в кепке и так ее и не снял. Глава Минобороны Украины Алексей Резников был одет в свитер. В Кремле тем временем указали на компетентность российской делегации, особенно ее лидера – Мединского. «Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент», – пояснил Песков.
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Швейцария предложила помощь для урегулирования конфликта на Украине
Швейцария подтверждает готовность предоставлять свои услуги и активно содействовать для урегулирования конфликта на Украине, сообщили в правительстве страны.
«При принятии своих решений Федеральный совет принял во внимание соображения нейтралитета и политики мира Швейцарии. Он подтвердил готовность Швейцарии активно содействовать урегулированию конфликта посредством своих добрых услуг», – передает заявление РИА «Новости».
В правительстве добавили, что «беспрецедентное военное нападение России на суверенную европейскую страну» стало решающим фактором в решении федерального совета изменить свою прежнюю позицию в отношении санкций.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.