В Туркмении объявили о завершении регистрации кандидатов в президенты

Погребинский указал на угрозу нового «майдана» для Зеленского

«После признания Россией ДНР и ЛНР США могут посчитать Зеленского бесполезным. Это создаст угрозу его безопасности, а Украину приведет к новому «майдану», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

«Так называемая украинская «партия войны» уже начала критиковать Зеленского за провал с Донбассом. Они могут попытаться воспользоваться ситуацией и организовать новый «майдан» с целью смещения его с поста президента», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Так что Зеленскому сейчас не до ЛДНР, он будет связываться с американским посольством и просить поддержки, отметил эксперт. «По идее США должны его защитить, они его поддерживали ранее, и сейчас в какой-то степени несут ответственность за него», – сказал аналитик.

С другой стороны, все помнят, что Вашингтон весьма специфически относится к своим «аборигенам», добавил собеседник. «США не впервой «кидать» своих людей на местах, как было, например, в Афганистане. Так что Зеленского американские кураторы вполне могут посчитать уже ненужным, и тогда я ему не завидую», – сказал политолог.

По его словам, Зеленский сейчас – впервые в политической карьере – всерьез задумался, а стоило ли сюда идти? «Украинский лидер запуган. Он не знает, что делать и как защитить себя и семью», – подчеркнул Погребинский.

Эксперт добавил, что в последнем разговоре Байден сказал Зеленскому решать вопрос с Донбассом только дипломатическим путем – отсюда и почти полное отсутствие реакции Киева на признание Москвой ДНР и ЛНР. «У нынешнего президента Украины нет никаких дипломатических инструментов для этого», – сказал аналитик.

Собеседник также напомнил про слова Байдена о «маленьком вторжении России на Украину». «Байден предупреждал: будет маленькое вторжение – введем легкие санкции, а масштабное вторжение повлечет серьезные рестрикции. Нынешняя реакция Киева и Запада на признание независимости ЛДНР очень похожа на подтверждение тех его слов», – резюмировал Погребинский.

Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.

Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст. «Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал президент Украины в видеообращении к нации.

В свою очередь Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик. Стандартная для таких документов формулировка включена в указ о первых санкциях в связи с действиями России и расширении режима чрезвычайной ситуации, который был введен в связи конфликтом на Украине еще в 2014 году, передает РИА «Новости».

Байден расширил «действие режима чрезвычайной ситуации». Он «пришел к заключению», что признание Россией ДНР и ЛНР, которые Вашингтон считает «регионами Украины», «противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений, угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, Блинкен в ходе разговора «подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США».

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