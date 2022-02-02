Роскомнадзор подвел итоги работы за 2021 год

В 2021 году Роскомнадзор зарегистрировал 38 тыс. жалоб от граждан на неправомерную обработку их персональных данных (ПД), сообщили в ведомстве.

Больше всего жалоб поступило на действия владельцев сайтов (в том числе социальных сетей), кредитных учреждений, организаций ЖКХ, коллекторских агентств, говорится в сообщении на сайте регулятора.

На действия данных категорий операторов традиционно поступает наибольшее число жалоб, что объясняется во многих случаях обработкой ПД значительного числа граждан в связи с их обязательствами, в том числе финансового характера.

По выявленным нарушениям требований Федерального закона «О персональных данных», на основании судебных решений, в реестр нарушителей прав субъектов ПД включено 93 ресурса, составлено более 220 протоколов о привлечении к административной ответственности.

Обработку ПД граждан в России проводит более 6 млн организаций и индивидуальных предпринимателей. Общее число баз ПД превышает 3 млн.

Фактически, по оценкам экспертов, о каждом гражданине России, в зависимости от его активности в Сети, содержатся записи в среднем от 10 до 100 и более базах данных. В общей сложности это почти 13 млрд записей.

Всего в 2021 году Роскомнадзор провел более 3,9 тыс. контрольных мероприятий. Свыше 80% проведенных Роскомнадзором проверок операторов персональных данных выявили, что обработка персональных данных со стороны операторов баз данных организована с нарушениями (не назначен ответственный за обработку, не обеспечен внутренний контроль и необходимые меры безопасности ПД, отсутствуют правовые основания для обработки данных).

Результатом неисполнения операторами баз данных требований действующего законодательства в сфере персональных данных являются регулярные утечки ПД граждан. Граждане, чьи ПД оказываются в свободном доступе, все чаще получают навязчивые рекламные сообщения и звонки, становятся жертвами телефонных мошенников. Всего более 3,7 млн подобных звонков за 2021 год.

Помимо мер по защите граждан, предпринимаемых в рамках контрольно-надзорной работы, для помощи гражданам в защите их интересов в судах при участии Роскомнадзора создан Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Центр оказывает помощь гражданам, в том числе жертвам мошенников, на безвозмездной основе.

Благодаря подготовленным Центром требованиям гражданам, чьи ПД незаконно использовались мошенниками, удалось добиться аннулирования сделок по микрозаймам со стороны ряда микрофинансовых организаций.

С момента открытия Центра в сентябре 2021 года за помощью уже обратилось более 450 человек из различных регионов страны. Филиалы центра работают в Москве, Северо-Западном, Сибирском и Приволжском федеральных округах.