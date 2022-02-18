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Путин заявил о неспособности США адекватно воспринимать требования России по безопасности
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США и другие члены альянса пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования России по безопасности, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, российский МИД разместил на своем сайте полный текст ответа России на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Политолог объяснил причины высылки заместителя американского посла из России
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«Синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее российские власти объявили персоной нон-грата заместителя посла США Барта Гормана.
«Я лично знаю Барта Гормана. Это второй по значимости человек в посольстве в Москве, его называют DCM (Deputy chief of mission). Номинально он занимается кадровыми, административными и финансовыми вопросами. Но в отсутствие посла Джона Салливана – а такое происходило очень часто – Горман как раз и работал по главным направлениям, в том числе по диалогу о гарантиях безопасности», – пояснил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Причем депортация Гормана вряд ли связана со шпионской деятельностью, полагает он: «На таких высоких постах люди редко работают под прикрытием».
По мнению политолога, сама по себе высылка не связана с диалогом по безопасности и не нарушит его ход, поскольку диалог ведется сразу по нескольким межведомственными линиям. «Но Москва тем самым напомнила Вашингтону, что кроме претензий к расширению НАТО есть и другие, например – никуда не делся дипломатический кризис с массовыми взаимными высылками дипломатов», – сказал Кортунов.
Именно в такой форме Москва дала ответ Вашингтону на недавний очередной скандал, когда наш посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп, по сути, пригрозил ему высылкой в случае, если МИД РФ не выдаст визы охранникам Салливана, полагает эксперт.
«Так что высылку Гормана можно считать своеобразным призывом Москвы к обсуждению дипломатических двусторонних вопросов», – предположил политолог. По словам Кортунова, в личных беседах Горман признавался ему, что сам собирается в скором времени вообще покинуть дипломатическую службу. «Кстати, после этой высылки его руководство, скорее всего, попросит Гормана некоторое время не увольняться – чтобы выразить несогласие с жестом Москвы. Ведь его уход в отставку сразу после высылки из России будет выглядеть не очень хорошо для Госдепа», – допустил Кортунов.
В четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве. «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – цитирует РИА «Новости» пресс-атташе миссии Джейсона Ребхольца. Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на это решение Москвы.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом его непосредственного руководителя, посла Джона Салливана в здание МИД России. В МИДе ему вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. «На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – сказал глава диппредставительства.
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа его коллег. «В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол. Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников добавил, что впервые в истории в этом консульстве работают всего пять дипломатов. При этом впервые «нет офицера по безопасности, что вопиющий факт».
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Лавров обратился к США «по понятиям»
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Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», – передает его слова RT.
«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», – отметил Лавров.
Министр добавил, что обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи.
«Мы договаривались с госсекретарем Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», – сказал он.
Ранее Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и Блинкена.
Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».
США заявили о вторжении России в «другие части Восточной Европы»
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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
Расшифровку интервью распространило постпредство США при ООН.
Ведущий отметил, что его знакомые украинцы в США не верят, что Россия начнет масштабное вторжение на Украину, такого же мнения придерживаются его коллеги на востоке Украины. «В чем здесь нестыковка?» – передает РИА «Новости» вопрос ведущего.
«Я не знаю, есть ли здесь нестыковка. Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», – сказала Томас-Гринфилд в ответ.
При этом она отметила, что если в итоге российского «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, ранее в пятницу газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
Путин проведет учения ядерной триады с пусками баллистических ракет
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В субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает Минобороны.
«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС России В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
«Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил», – отметили в Минобороны.
Напомним, в декабре Генштаб заявил о боеготовности более 95% пусковых установок стратегических ядерных сил.
Политолог: Россию и США ждет новый виток эскалации напряженности
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«В ответе видны некоторые зацепки, свидетельствующие о желании Москвы продолжать диалог. Но в целом тональность российских заявлений как минимум не изменилась, несмотря на несколько проведенных раундов переговоров», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее МИД России опубликовал свою реакцию на январское письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.
Переданный Москвой документ по-прежнему ультимативен в той части, которая касается «пакетности» безопасности, пояснил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Ответы выдержаны в том же духе, что и изначальное, декабрьское предложение Вашингтону по безопасности. Россия повторяет: мы обсуждаем все интересные технические «кейсы» только после того, как будет решен главный политический вопрос о юридических гарантиях отказа от расширения НАТО», – заметил эксперт.
В главных требованиях ничего не изменилось, позиции обеих сторон не сдвинулись, отметил аналитик. «Значит, мы, вероятно, станем свидетелями нового витка эскалации. Тот факт, что одновременно с передачей ответа Москва сообщила послу США о высылке его заместителя, – более чем верный «анонс» роста такой напряженности. Естественно, за этим последует ответ Вашингтона. Как минимум возобновится дипломатическая война. Да и, наверно, не только она», – допустил Лукьянов.
В этой ситуации говорить о шансах на компромисс не приходится, подчеркнул собеседник. «Сейчас у США и России совершенно другой настрой: идет поднятие ставок. Именно по причине того, что компромисса пока не видно. Попытки сближения позиций станут актуальны только тогда, когда ситуация станет действительно опасной. Пока, судя по всему, у сторон нет ощущения, что существует реальная угроза войны или какого-то другого неконтролируемого развития событий», – считает эксперт.
Лукьянов обратил внимание и на призыв украинского лидера Владимира Зеленского, прозвучавший в четверг в интервью агентству «РБК-Украина»: о подготовке «глобального документа» с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в том числе США и Россия. Такой документ, как дал понять Зеленский, мог бы избавить Киев от необходимости добиваться членства в НАТО.
«Это любопытно – появились какие-то новые идеи относительно возможности достижения гарантий безопасности. Но надо помнить, что Будапештский меморандум никого ни от чего не спас, когда изменились обстоятельства, и случился острый кризис. Впрочем, то, что Зеленский заговорил про такой вариант, в принципе, уже хорошо. Другое дело, что президент Украины чего только не говорит. Не стоит воспринимать все его слова за фундаментальную позицию Киева», – заметил Лукьянов.
Ранее в четверг МИД РФ передал приглашенному в ведомство послу США Джону Салливану письменную реакцию на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса», – указывается в российском документе.
Москва указала: в случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников в прямой конфликт с Россией. В целом Россия не увидела в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности.
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Посол возмутился нежеланием США признать геноцид русских в Донбассе
Слова представителей властей США, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе, «вызывают возмущение и негодование», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» – заявил он, напомнив также о «трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными».
По мнению посла, «здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм». Он заявил, что «красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша», передает ТАСС.
Как указал Антонов, «главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток», для этого проводится «выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания». В результате США «предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой».
Антонов подчеркнул, что «на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены». По его словам, «в этом – залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
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Блинкен назвал контакты США и России «прелюдией» к саммиту лидеров двух стран
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Контакты, которые США предлагают России, могут стать прелюдией к встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Эти встречи могли бы стать основой для саммита ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимопониманий по нашим взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», – передает слова Блинкена РИА «Новости».
«Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта», – сказал он.
Также США предлагает России встречи в формате Совета РФ – НАТО и ОБСЕ.
В пятницу МИД опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности», – говорится в заявлении.
Захарова: США отвергли все предложения России заморозить высылки дипломатов
Москва предписала заместителю посла США Барту Горману покинуть Россию в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника», – приводит заявление РИА «Новости».
По словам Захаровой, в госдепартаменте демонстративно проигнорировали обращение Москвы с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика».
«В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами "визовой войны», – подчеркнула Захарова.
Захарова подчеркнула, что массовая высылка дипломатов и «визовая война» с США не является выбором российской стороны.
«В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты «визовая война» – не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения», – говорится в заявлении.
Она отметила, что «именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана».
В четверг стало известно о том, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. «На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – сказал глава диппредставительства.
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа его коллег. «В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол. Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников добавил, что впервые в истории в этом консульстве работают всего пять дипломатов. При этом впервые «нет офицера по безопасности, что вопиющий факт».
Зеленский потребовал предоставить систему гарантий безопасности для Киева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить от России и США систему гарантий безопасности, не уступающую той, что предлагают странам НАТО.
Украинский лидер назвал НАТО единственным союзом, к которому страна могла бы присоединиться. Зеленский заявил также об открытых дверях в альянсе.
«Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо. Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем сами себя», – сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».
Гарантии безопасности для Украины должны включать пункт о сильной, обеспеченной и вооруженной армии.
«Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего», – сказал президент.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 был закреплен курс стран в ЕС и НАТО. Украина получила статус партнера НАТО.
Немцы не поддержали вступление Украины в НАТО
Больше половины жителей Германии (53%) не поддерживают членство Украины в НАТО, следует из результатов опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.
Против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы выступили 31% респондентов, еще 22% полностью исключили членство этой страны в организации, передает Deutsche Welle.
Среди опрошенных 28% высказались против принятия Украины в НАТО при нынешней ситуации на политической арене. Не смогли или не захотели ответить на вопрос о членстве Украины в альянсе 19% респондентов.
Ранее в НАТО решили изучить возможность корректировки присутствия в Восточной Европе. Вместе с тем Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом
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Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия, и контакты на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», наши консультации по этому вопросу с партнерами», – передает слова Путина официальный сайт главы государства..
По словам президента, Киев не исполняет Минские соглашения: «Категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии – по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения».
Залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, по словам главы государства, является выполнение Минских договоренностей. «Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдет – тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», – подчеркнул Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
В Кремле похвалили работу российских спецслужб
Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
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Путин: Экономика России в 2021 году превысила докризисный уровень
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Экономика России в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень, даже на фоне непростой глобальной ситуации, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
«На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. ВВП страны вырос на 4,6%. Отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «в отличие от многих ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4% ВВП. Годом ранее у нас был зафиксирован дефицит в 3,8%».
«Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства. В текущем году такая позитивная динамика сохраняется: в январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее», – рассказал глава государства.
Он также подчеркнул, что «устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики, укрепления социальной сферы и поддержки российских семей».
Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%.
В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины
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Как утверждает Washington Post, США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», – передает РИА «Новости» слова неназванного американского чиновника. Газета утверждает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, из Крыма после учений выполнили марши около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. В среду Минобороны России объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.
Путин: Санкции против России введут в любом случае
Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие, в данном случае – России и Белоруссии», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о возможных новых санкциях – прим. ВЗГЛЯД), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», – уточнил Путин.
Он пояснил, что политика санкций не нравится многим странам, «даже союзникам Соединенных Штатов», но они это терпят. «Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», – отметил Путин.
«Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики», – резюмировал российский лидер.
Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов. Путин во время переговоров также добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Ранее сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
В среду в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.