СМИ: Зимний шторм привел к рекордному снижению добычи природного газа в США

Bloomberg: Добыча газа в США сократилась более чем на 280 млн кубометров

Зимний шторм в США привел к рекордному сокращению добычи природного газа в этой стране, передает агентство Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, в пятницу из-за снежной бури добыча газа в США сократилась примерно на 10%, или более чем на 280 млн кубометров или, по сравнению с четвергом, что является самым большим спадом добычи за день за более чем десятилетие, при этом внутренний спрос на газ вырос до самых высоких значений с начала 2019 года, передает РИА «Новости».

Ранее министерство энергетики США заявило о режиме чрезвычайной ситуации, вследствие нехватки электрической энергии, дефицита мощностей для ее генерации.

Напомним, из-за зимней бури более 1 млн жителей США оказались без электричества. Метеорологи сообщают, что с бурей, которая сопровождается резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей, столкнулось более половины населения США.

СМИ сообщили, что в результате снежной бури в США как минимум девять человек погибли.